韩国总统尹锡悦被禁止出境

政治韩国
韩国总统尹锡悦被禁止出境2024年12月9日
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（德国之声中文网） 12月9日，韩国法务部宣布，对因紧急戒严事态而被立案调查的总统尹锡悦采取禁止出境措施。
据韩联社报道，韩国警察厅旗下国家侦查本部特别侦查团同一日对外表示，对总统尹锡悦等11名涉戒严事件核心人员已经采取立案调查。侦查团还表示，若符合要件，可依法对尹锡悦进行紧急拘留。但有必要考量相关要件是否具备。
韩国总统在任期间通常享有免于起诉的豁免权。但这并不包括叛乱或叛国罪的指控。
上周二（3日）晚间10时许，尹锡悦在首尔龙山总统府发表“紧急谈话”，宣布实施紧急戒严，“以剿灭亲朝势力，维护自由宪政秩序”。
他声称，“为确保自由大韩民国永久发展，实施戒严是不可避免之举”。
此举使韩国陷入政治动荡。
武装士兵出现在首都首尔街头并包围议会的场景震惊了韩国全国，也令国际舆论一片哗然。
韩国国会连夜召开全体会议，表决通过关于要求解除紧急戒严的决议案。
尹锡悦在数天后终于出面为自己的行为道歉，但是他没有宣布辞职。
韩国国会周六（7日）举行针对总统尹锡悦的弹劾案表决，因执政党宣布缺席表决，最终弹劾案未能通过。
最大反对党民主党已经表示，本周将推动新一轮弹劾动议。
（综合报道）
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