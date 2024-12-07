韩国总统尹锡悦弹劾案在执政党抵制下落空

韩国国会周六举行针对总统尹锡悦的弹劾案表决，因执政党宣布缺席表决，最终弹劾案未能通过。在表决之前，尹锡悦发表国民谈话，对3日实施紧急戒严道歉。

（德国之声中文网）韩国国会周六（12月7日）举行全体会议，就总统尹锡悦弹劾案进行表决，但在执政党国民力量的抵制之下，参与投票的议员人数未达到表决所需法定人数，因此表决落空。

在国会表决之前，总统尹锡悦周六（12月7日）在位于首尔的总统府发表国民谈话，对3日实施紧急戒严道歉。这是他使国家陷入政治混乱后首次公开露面。

尹锡悦在周六的电视讲话中表示：“我造成了民众的不安和不便，我诚挚地道歉。”

在简短的演说中，尹锡悦并未表示将辞职，只表示“对于宣布戒严的法律和政治责任，我不会回避”，并且将把稳定政治局势的方案，包括他的任期，全权交给执政党决定。

尹锡悦表示：“我造成了民众的不安和不便，我诚挚地道歉。” 图像来源: South Korean Presidential Office/Yonhap/AP/picture alliance

客座评论：尹锡悦的戒严令与脆弱的民主

尹锡悦周二晚间宣布紧急戒严，震惊全国及国际社会。国会议员在数小时后成功否决了该戒严令，迫使尹锡悦在周三凌晨收回命令。反对派以及尹锡悦所在党派的重要成员纷纷呼吁他下台。

涉第一夫人“金建希独检法”表决未通过

据韩联社报道，当地时间周六下午5时韩国国会召开全体会议，首先就涉第一夫人的“金建希独检法”进行表决。金建希独检法的全名为“关于任命独立检察官查清总统尹锡悦配偶金建希操纵股价事件真相法案”。尹锡悦的妻子金建希近年来被爆出硕士论文涉嫌抄袭、收受贿赂、干政等丑闻。

在周六的会议上300名议员全部出席，赞成198票，反对102票。该法案要获得通过，需出席全会的议员三分之二以上投赞成票，也就是说需200名出席全会议员投赞成票才能通过。该表决由反对党发起，自今年2月和10月之后，第三次在国会遭否决之后，自动作废。

执政党决定杯葛弹劾案投票

在结束有关涉第一夫人的表决之后，执政党国民力量党宣布缺席随后举行的总统弹劾案表决。国会通过弹劾案须国会过半数在籍议员参与发起且三分之二以上在籍议员投赞成票，也就是200票。由于在野党一共有192张票，所以如果要弹劾案通过，至少要有8名执政党议员投赞成票。

在野党议员陆续完成投票后，有零星几位执政党议员进入大厅投票，得到在场的反对党议员的鼓掌欢迎。

据韩联社报道，最终只有195名议员参加投票，包括191名在野党全体议员和1名无党籍议员，以及来自执政党国民力量的议员安哲秀、金睿智和金相旭。由于投票人数未满足法定人数200人，弹劾表决宣告落空。

弹劾案未能通过，意味着尹锡悦可以继续担任总统一职。但是韩国执政党国民力量党首韩东勋7日表示，总统尹锡悦提前结束任期在所难免，今后将为国为民考虑，拿出最理想的方案。韩东勋当天在尹锡悦发表国民谈话后接受记者采访时强调，当前状况下尹锡悦已不可能正常履行总统职责。

如果弹劾案通过，将交由宪法裁判所（宪法法院）负责。不过宪法裁判所9名法官中，目前有3人空缺，审理总统弹劾等重大事件能否正常进行目前尚不清楚。



今年10月，宪法裁判所3名法官任期结束卸任，国会还没有选出继任者，所以在宪法裁判所9名法官中，目前只有6人，3席空缺。按照法定人数规定，弹劾案必须得到全部6名法官的同意。

2017年对时任总统朴槿惠的罢免程序持续了三个月。



（韩联社、路透社等）

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