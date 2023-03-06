韩国总统尹锡悦下周将访问日本

韩国总统尹锡悦将于本月16日至17日访问日本。韩国总统室表示，相信尹锡悦此访将推动韩日领导人时隔12年重启交流，成为韩日关系改善和发展的重要里程碑。
（德国之声中文网）据日本共同社报道，日本官房长官松野博一周四（3月9日）在记者会上宣布，韩国总统尹锡悦将于16日访日。尹锡悦将与首相岸田文雄会谈，并出席晚宴，17日返回韩国。松野博一表示：“我希望通过此次对日本的访问，日韩关系可以在友好合作的基础上进一步发展。”
韩国总统办公室当日也发布新闻稿称，总统尹锡悦将应邀于16日至17日访问日本，将与日本首相岸田文雄举行会谈。
韩联社报道称，韩国总统办公室表示，韩日两国正就尹锡悦访日行程的细节进行协调。相信尹锡悦此访将推动韩日领导人时隔12年重启交流，成为韩日关系改善和发展的重要里程碑。
本周，韩国政府公布了对二战时期日本强征韩籍劳工的损失由第三方代赔的解决方案。由韩国行政安全部下属日帝强制征工受害者支援基金会出面代为支付2018年法院终审判决的赔偿金及拖欠利息。
韩国外长朴振在记者会上指出：“希望与最近的邻国日本一同为两国的共同利益、地区和世界的和平繁荣而努力。”他还强调，这是在严峻的国际形势下“不再对长期陷入僵局的日韩关系置之不理，超越两国对立并面向未来的新的历史机遇”。
自从去年5月上任以来，韩国总统尹锡悦一直试图推动修复韩日两国间的历史恩怨。
韩国总统办公室方面今天还表示，希望扩大韩日在安全、经济和文化领域的合作，加强两国人民之间的交流，“以克服不幸的历史，迈向未来”。
近几日，韩国外交圈内也传出消息成，作为实现韩日关系正常化的一环，首尔政府认为有必要恢复中断数年的两国间各种战略协商机制。
韩联社指出，2005年成立的韩日副外长对话自2014年之后中断至今，该对话旨在从中长期角度广泛讨论地区及全球热点，不局限于双边问题。两国其间虽举办副外长会谈，但未以战略对话的形式举行。另外，由韩日外交、国防部门司局级官员担任代表的“2+2”对话机制——安全政策协商会议始于1998年，2018年3月之后中断。这些协商机制中断的主要原因是韩国法院判令日企向强征劳工受害者赔款，韩日历史矛盾加剧，“战略信任”严重受损。
首尔梨花女子大学教授李雷夫（Leif-Eric Easley）分析指出，尹锡悦此次访问日本有望在取消日本限制向韩国出口智能手机显示器和芯片所用高科技材料方面取得进展，另外也会重新获得日本对首尔在朝鲜问题上做法的支持。
本月早些时间，韩国总统尹锡悦曾表示，目前与美国和日本的合作对于克服朝鲜日益增长的核威胁和其它危机变得比以往更加重要。
首尔梨花女子大学教授李雷夫说：“不是所有的历史问题都会得到解决，因为民主国家之间的和解是一个过程，而不是通过一份协议。但韩日两位领导人决心在贸易和安全方面推进合作。”
另据报道，韩国总统尹锡悦还将于4月26日访问美国。韩国媒体报道称，尹锡悦和美国总统拜登举行会晤时，双方谈及的议题将会包括对朝延伸威慑、芯片法案等经济安全事宜。
这将是尹锡悦第三次与拜登举行双边会谈，也是韩国总统时隔12年对美进行国事访问。
（路透社、韩联社）
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