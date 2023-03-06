韩国总统尹锡悦下周将访问日本

（德国之声中文网）据日本共同社报道，日本官房长官松野博一周四（3月9日）在记者会上宣布，韩国总统尹锡悦将于16日访日。尹锡悦将与首相岸田文雄会谈，并出席晚宴，17日返回韩国。松野博一表示：“我希望通过此次对日本的访问，日韩关系可以在友好合作的基础上进一步发展。”

韩国总统办公室当日也发布新闻稿称，总统尹锡悦将应邀于16日至17日访问日本，将与日本首相岸田文雄举行会谈。

韩联社报道称，韩国总统办公室表示，韩日两国正就尹锡悦访日行程的细节进行协调。相信尹锡悦此访将推动韩日领导人时隔12年重启交流，成为韩日关系改善和发展的重要里程碑。

本周，韩国政府公布了对二战时期日本强征韩籍劳工的损失由第三方代赔的解决方案。由韩国行政安全部下属日帝强制征工受害者支援基金会出面代为支付2018年法院终审判决的赔偿金及拖欠利息。

韩国外长朴振在记者会上指出：“希望与最近的邻国日本一同为两国的共同利益、地区和世界的和平繁荣而努力。”他还强调，这是在严峻的国际形势下“不再对长期陷入僵局的日韩关系置之不理，超越两国对立并面向未来的新的历史机遇”。

自从去年5月上任以来，韩国总统尹锡悦一直试图推动修复韩日两国间的历史恩怨。

韩国总统办公室方面今天还表示，希望扩大韩日在安全、经济和文化领域的合作，加强两国人民之间的交流，“以克服不幸的历史，迈向未来”。

近几日，韩国外交圈内也传出消息成，作为实现韩日关系正常化的一环，首尔政府认为有必要恢复中断数年的两国间各种战略协商机制。

韩联社指出，2005年成立的韩日副外长对话自2014年之后中断至今，该对话旨在从中长期角度广泛讨论地区及全球热点，不局限于双边问题。两国其间虽举办副外长会谈，但未以战略对话的形式举行。另外，由韩日外交、国防部门司局级官员担任代表的“2+2”对话机制——安全政策协商会议始于1998年，2018年3月之后中断。这些协商机制中断的主要原因是韩国法院判令日企向强征劳工受害者赔款，韩日历史矛盾加剧，“战略信任”严重受损。

首尔梨花女子大学教授李雷夫（Leif-Eric Easley）分析指出，尹锡悦此次访问日本有望在取消日本限制向韩国出口智能手机显示器和芯片所用高科技材料方面取得进展，另外也会重新获得日本对首尔在朝鲜问题上做法的支持。

本月早些时间，韩国总统尹锡悦曾表示，目前与美国和日本的合作对于克服朝鲜日益增长的核威胁和其它危机变得比以往更加重要。

首尔梨花女子大学教授李雷夫说：“不是所有的历史问题都会得到解决，因为民主国家之间的和解是一个过程，而不是通过一份协议。但韩日两位领导人决心在贸易和安全方面推进合作。”

另据报道，韩国总统尹锡悦还将于4月26日访问美国。韩国媒体报道称，尹锡悦和美国总统拜登举行会晤时，双方谈及的议题将会包括对朝延伸威慑、芯片法案等经济安全事宜。

这将是尹锡悦第三次与拜登举行双边会谈，也是韩国总统时隔12年对美进行国事访问。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（路透社、韩联社）

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