韩国总统办公室：“萨德”问题不容妥协

（德国之声中文网）据韩联社报道，韩国总统办公室周四（8月11日）在就有关“萨德”反导系统（THAAD）“三不一限”的说法再次重申，“三不一限”不是韩方做出的承诺，也不是韩中双方达成的协议。

昨天（10日），中国外交部表示，韩国外交部长朴振访华期间，中韩外长就“萨德”问题又深入交换了意见，阐明了各自立场，增进了相互了解。双方同意重视对方的合理关切，“基于双方的谅解，中韩双方阶段性稳妥处理了‘萨德’问题”。

中国外交部发言人汪文斌在当日的例行记者会上说，“美方在韩部署‘萨德’系统明显损害中国的战略安全利益，中方已多次向韩方表明关切。韩国政府正式对外作出‘三不一限’的政策宣示，中方重视韩国政府的这一立场。”

韩联社报道指出，韩国外交部长官朴振10日在青岛向韩媒记者团介绍访华成果时表示，已向中方明确表明所谓“萨德三不”并不是韩方对中方的承诺或双方达成的协议。

所谓“三不一限”是指，韩方不增加部署“萨德”，不形成韩美日军事联盟，不参与美方的导弹防御系统，限制现有“萨德”的实际使用。

2016年7月，韩国政府宣布决定在韩国境内部署“萨德”反导系统。中国认为部署萨德系统会对其国土安全造成影响，此后对韩国采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游屏蔽等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。

2017年11月，时任韩国外长的康京和访华。中国外交部发表的新闻稿中称，“中方重视韩方关于不考虑追加萨德系统、不加入美国反导体系、不发展韩美日三方军事同盟的表态以及无意损害中方安全利益的表态，希望韩方继续妥善处理‘萨德’问题”。在此之后中韩关系重新回暖。

韩联社报道称，此次韩国外长朴振访华过程中向中方表明“萨德”问题是韩方为应对朝鲜核导威胁采取的自卫性防御措施，事关韩国安全主权。双方就“萨德”问题不应成为影响两国关系的绊脚石形成共识。朴振还说，“萨德”问题并不是韩中关系的全部，也不应成为全部。

11日，韩国总统府方面再次重申外交部的立场，“萨德”系统是能确保韩国国民生命与财产安全不受朝鲜核导威胁的自卫性防御手段，相关事宜关乎国家安全主权，不容妥协。

什么是"萨德"? 末端高空防御系统 萨德反导系统(THAAD)是“末端高空防御系统”(Terminal High Altitude Area Defense)的简称，由美国陆军牵头研制，旨在拦截短程和中程弹道导弹。

什么是"萨德"? “爱国者”反导系统 和大名鼎鼎的“爱国者”反导系统一样，“萨德”也是美国导弹防御体系中的重要一环。两者的区别在于，“爱国者”只能在大气层内拦截飞行末段的导弹，而“萨德”则能够在40千米~180千米的范围内进行拦截，因此号称是“全球唯一能在大气层内外拦截弹道导弹的陆基系统”。

什么是"萨德"? 强劲的车载雷达 韩国方面同意美国在半岛布署“萨德”，是为了应对朝鲜的导弹威胁。而俄罗斯、中国方面竭力反对，则主要是忌惮其配套的AN/TPY-2车载雷达至少500公里、部分专家推算达2000公里的探测范围。

什么是"萨德"? 当今最强的陆基移动雷达 这一号称“当今最大、最强的陆基移动雷达”，一旦部署在韩国，将能覆盖中国东北、华北以及华东大部，俄罗斯远东地区也在探测范围之内。

什么是"萨德"? 优秀的兼容性 除了功能强大的配套雷达，这种车载导弹本身也具有很强的战斗力。它能够融入各种反导体系，在过去十多次拦截测试中，成功率高达100%。“萨德”导弹能够在大气层内外对目标实施多次拦截，还可以为“爱国者”这样的低空反导系统提供目标指示信息。

什么是"萨德"? 中国官方要求中止部署 在刚刚结束的全国人大会议上，中国外长王毅要求美韩方面立刻中止部署萨德反导系统，“悬崖勒马、中止部署”。他还表示，一边是朝鲜，一边是美韩，双方“就像两列不断加速的列车，互不相让”。当务之急要做的就是“亮起红灯、同时刹车”。

什么是"萨德"? 韩国的担忧 韩国同意美国部署萨德，则主要是担心来自朝鲜的导弹威胁(图为2016年3月4日朝鲜试射一枚导弹)。近年来，朝鲜方面已经进行了多次核试验、中程弹道导弹试验。值得关注的韩国总统大选提前对此会产生怎样的影响。目前的热门人选文在寅此前曾反对萨德入韩，而现在则回避就此公开表态。

什么是"萨德"? 朝鲜导弹的射程 这张图显示了朝鲜不同型号导弹的射程覆盖范围。

什么是"萨德"? 东亚地区此前没有“萨德” “萨德”系统2008年开始布署于美国本土。在西太平洋地区，此前只在美军关岛基地布署有这种反导武器。而“爱国者”导弹则早已布署在韩国、日本、台湾等地。 作者: 文山



对于“萨德”基地恢复正常化运转的进展，韩国总统府一位高级官员表示，有关工作正在进行当中，预计“萨德”基地将于月底复常。

韩国国防部长李钟燮对媒体表示，韩国对于“萨德”系统的政策不会因中国的反对而做出改变。他强调，“萨德”的雷达系统不是用来对付中国的。

中国外交部昨天就中国外长王毅与韩国外长朴振举行会晤发表的新闻稿中称，“双方就‘萨德’问题深入交换了意见，阐述了各自立场，认为应重视彼此安全关切，努力予以妥善处理，不使其成为影响两国关系的绊脚石”。

中国外交部新闻稿中还提到，“双方同意加快中韩自贸协定第二阶段谈判，争取尽快达成一致。同意就维护产供链稳定事宜开展对话，致力于产供链的完整、安全、畅通、开放和包容。坚持贸易投资自由化，遵守世贸规则，坚持非歧视、非排他、公开、透明原则”。

两国外交部的新闻稿中也都提及，双方将在年内举行外交安全“2+2”对话。

（韩联社、路透社）

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