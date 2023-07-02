 韩国废除传统年龄算法 人人年轻一到两岁 | 文化经纬 | DW | 02.07.2023

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文化经纬

韩国废除传统年龄算法 人人年轻一到两岁

一项新法律废除了韩国传统的虚岁年龄计算系统，这意味着每个韩国人都得以年轻一到两岁。与此同时，第三个计算系统仍将并存。

韩国人一下子“年轻了”一到两岁

韩国人一下子“年轻了”一到两岁

（德国之声中文网）韩国人在周三（6月28日）早上醒来时，发现自己比周二年轻了一岁，有些人甚至年轻了两岁。

这种大规模“降龄”归因于一项新法律的生效，该法律废除了传统的年龄计算方法（虚岁），要求韩国人使用国际化的周岁计算方法。

韩国法制处处长李完揆（Lee Wan-kyu）在周一的新闻发布会上表示：“我们预计，因年龄计算而引发的法律纠纷、投诉和社会混乱将大大减少。”

韩国人此前普遍使用虚岁

根据韩国计算年龄的传统方法，一个人出生时就已经一岁了。 大家的年龄都会在1月1日增加一岁，而不是在生日那天岁数才增加。

虽然国际年龄计算方法自 20 世纪 60 年代初以来就在韩国用于法律文件和医疗文件，但传统计算方法仍在日常生活中使用。

但去年12月通过的法律终结了这一传统制度。根据去年 9 月的一项政府民意调查，86% 的韩国人计划改用国际系统。

“明年我就要满30岁了。”首尔27岁的办公室职员崔贤智（Choi Hyun-ji）在谈到传统年龄算法时告诉路透社。“但现在我有了更多的时间，这好棒。”

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为什么虚岁在韩国延续至今？

这种传统算法此前也曾在东亚地区的其他国家使用过，例如中国、日本和朝鲜，但它们都在几十年前被废弃了。

它在韩国得以延续，部分原因是“年龄”对韩语的重要性，因为人们通常使用敬语，例如“unni”（姐姐）和“oppa”（哥哥），而不是个人的名字。

“年龄确实很重要。” 人类学家莫贤珠（Mo Hyun-joo）告诉法新社， “如果不知道人们的年龄，就很难与他们交流。”

在传统算法中，学校里一个年级中的每个人都被认为是相同的年龄，因此可以在没有语言等级的情况下进行交谈。

韩国还存在第三种年龄计算系统。它用于计算一个人的学年、何时参加义务兵役以及何时可以购买酒精饮料。

该系统与传统算法类似，但出生时从零岁算起。 该系统并未受到新法律的影响，并将继续存在。

（路透社、法新社）

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    作者: Friedel Taube


 

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