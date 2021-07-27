韩国央行：朝鲜2020年GDP大幅下滑 

根据韩国的估算，严密封锁中的朝鲜经济去年再次大幅下滑。新冠疫情、洪水和国际制裁等各方面都对GDP产生了严重影响。
（德国之声中文网）根据韩国的估算，严密封锁中的朝鲜经济在2019年略有增长之后，去年再次大幅下滑。
韩国央行周五（7月30日）在首尔发布的一份报告中写道，朝鲜的国内生产总值（GDP）在2020年下降了4.5%。
新冠疫情爆发初期，朝鲜就关闭了边境，这对它与中国的贸易产生了较大影响。
因为发展核武器的计划，朝鲜受到了国际社会的制裁，多年来经济发展受到阻碍。
疫情和包括洪水在内的自然灾害，也在去年进一步削弱了朝鲜经济。
韩国广播电台（KBS）援引韩国央行首尔代表的话说，由于边境
Zeitraum关闭，消费品的进口实际上已经陷入停滞。
自2016年关闭边境附近的一个联合工业园区以来，韩国和朝鲜之间几乎没有贸易往来。
根据韩国政府的数据，2020年，朝鲜的对外贸易额同比下降了73.4%，为8.6亿美元。
此外，轻工业、重工业和化学工业的生产也有所下降。
报告称，农业和渔业部门的生产下滑了7.6%。
对朝鲜GDP的估算通常被认为是不确定的，因为这个国家几乎没有公布任何有关经济表现的最新数据。
韩国央行主要依靠特工部门和专门的朝鲜研究机构来获得数据。
（德新社）
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