韩国央行：朝鲜经济连续第二年萎缩，但速度放缓

（德国之声中文网）韩国中央银行本周三（7月27日）表示，朝鲜2021年的GDP实际下降0.1%。与2020年该国GDP暴跌4.5%相比，降幅明显收窄。

朝鲜虽承认面临经济挑战，但没有公布具体数据。韩国中央银行发布的估测数据被认为是最可靠的指标之一。从1991年开始，韩国央行就以韩国情报机关、外贸机关、统一部等各种渠道的资料为基础，对朝鲜经济状况进行预测。

韩国央行的一名官员表示，由于天气条件的改善，农林业生产增长，朝鲜经济放缓的速度减慢。他说："由于联合国安理会对朝鲜经济的制裁以及新冠疫情导致的封锁措施持续，矿业、制造业和服务业收缩，但有利的天气条件促进了农林业的增长。"

朝鲜抗疫宣传海报

韩国央行的预测，占朝鲜经济28.3%的工业产出下降了6.5%，占朝鲜经济23.8%的农林水产的产出则增长了6.2%。占经济总量三分之一的服务业下滑0.4%。

与此同时，由于严格关闭边界，朝鲜去年的贸易额暴跌17.3%，至7.1亿美元。

今年初，朝鲜暂时恢复了与中国的货运，但出于对新冠病毒的担忧加剧，4月又再次暂停。

5月中旬以来，朝鲜首次宣布出现疫情。近日，平壤声称477万发热患者中99.99%都已完全康复。本周三，该国仅报告新增18例发热病例。朝鲜没有公布任何新冠确诊病例的数据，原因显然是因为没有进行检测。

（路透社）

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