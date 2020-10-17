韩国多人接种流感疫苗后死亡 新加坡叫停两款流感疫苗

（德国之声中文网）韩国当局本周一（10月26日）试图打消人们对流感疫苗安全性的顾虑，呼吁民众继续接种疫苗，以此缓解因新冠疫情而承受巨大压力的卫生系统。

韩国民众对流感疫苗的安全性异常担忧，因为本月累计至少59人在接种疫苗后死亡。就在上个月，大约有500万剂疫苗因储存不当被销毁。

韩国当局称没有发现这些死亡病例与流感疫苗有直接联系。路透社指出，每年至少有3000名韩国人死于流感疫苗。

韩国总统文在寅在一次会议上表示："相信卫生部门的结论……这是专家审查后得出的结果……今年需要扩大流感疫苗接种的范围，不仅是为了预防流感，也是为了防止流感和新冠疫情叠加传播。"

根据香港01报道，此次涉事疫苗有来自韩国本土药厂，如GC Pharma、韩国生技公司SK生物科学（SK Bioscience），也有法国制药巨头赛诺菲（Sanofi）的疫苗。韩国疾病管理厅表示，对其中数起个案进行分析，认为疫苗与死亡个案没有明确的因果关系，不会暂停免费接种计划。

今年中的首尔街头

去年，1500多名老年人在接种流感疫苗7天内死亡。

本周一，韩国开始为最后一批符合免费接种疫苗条件的人打疫苗。为了避免流感和新冠病毒在冬季同时爆发，减少卫生系统压力，该国今年流感疫苗的订购量增加了20%。据信已有超过1470万人接种了流感疫苗。

韩国卫生部表示，接种疫苗的益处远远大于疫苗带来的副作用。

一位韩国高级卫生官员在本周一的新闻发布会上说，流感疫苗引起严重不良反应的情况十分罕见，50万到100万人中才会有一人出现过敏性休克，休克通常在几秒到几分钟内出现，会危及生命。 韩国政府表示，目前尚无此类病例报告。

韩国政府表示，在10月11日至17日这一周，每1000人感染流感的人数从去年同期的4.6人降至1.2人。

韩国接种流感后死亡事件引起了一些亚洲国家的警觉。新加坡发出呼吁，暂时停止接种两种流感疫苗，不过该国目前还没有任何接种流感后死亡的病例。联合早报报道，新加坡卫生部发表文告，建议暂停流感疫苗SKYCellflu Quadrivalent和VaxigripTetra的使用。

台湾苹果日报周一报道，台湾也出现了流感疫苗接种不良反应事件。中央流行疫情指挥中心发言人莊人祥表示，截至上周五（10月23日），共接到通报51例不良反应，包括心肌炎、休克、呼吸困难等， 其中1例为接种赛诺菲疫苗。

韩国本月至少有59人在接种疫苗后死亡。韩国当局调查认为死亡病例与流感疫苗无直接联系，呼吁民众继续接种。台湾也出现了接种流感疫苗的不良反应病例。新加坡周一暂停了两种流感疫苗的接种。

守护健康第一步：正确洗手！ 水和肥皂不可或缺 我们的手无处不在：在日常交往中握手，在乘坐地铁时扶握成千上万个人已经摸过的把手。我们用手拿东西吃，用手开门……而在这些过程中，细菌是少不了的。因此，每个人都应该养成勤洗手的好习惯。

守护健康第一步：正确洗手！ 同为细菌，威力大不同 细菌分很多种类，它们的危险性有很大差异。比如，腐坏的鸡蛋滋生的沙门氏菌，就需要至少1000个才会致病；但是在湿热的气候下，热水处理系统中产生的军团菌，人只要通过呼吸道吸入不到100个，就有可能生病。即使是清洁的空气中，也充满了各种细菌和真菌孢子。

守护健康第一步：正确洗手！ 这里其实比你想象的要干净 人们往往认为厕所很脏，但事实上在每平方厘米的马桶座垫上仅有不到10个细菌。从这个角度来看，厕所反而是最干净的地方之一了。因为有时候连窗玻璃上的细菌和真菌密度都比马桶要高得多，如果你半年才擦一次窗户的话。相比之下，人们打扫厕所的频率则要高得多，一个星期至少好几次。

守护健康第一步：正确洗手！ 键盘：细菌的天堂 在办公室里的情况则要糟糕得多：一张普通的办公桌上，平均每平方厘米就有至少3000个细菌——比马桶盖要脏得多了。而最容易藏污纳垢滋生细菌的就是电脑的键盘了，因为按键之间的细小缝隙最适合细菌繁殖。在这里，平均每平方厘米滋生超过1万个细菌是很常见的。

守护健康第一步：正确洗手！ 所谓“铜臭”其实是真话 不管是纸币还是硬币，都是从很多人的手中来回传递。纽约的研究者在纸币上鉴定出来多达3000种不同的细菌。用非常敏感的检测工具，甚至可以发现大多数纸币上还有可卡因的痕迹——因为瘾君子常常会用纸币来吸食可卡因。因此，商店里的售货员在用手接触钱币之后是绝对不可以再直接去拿食物的。

守护健康第一步：正确洗手！ 霉菌的温床 常常被人误以为干净的冰箱里其实也有很多细菌。这里湿润的环境，还有冰箱里存放的食品中所含有的脂肪和糖分都是霉菌滋生的理想温床。即使定期清洁，也还是难以避免有一些死角——比如冰箱门的橡胶密封垫。

守护健康第一步：正确洗手！ 医院——危险地带 尤其在去医院的时候，特别要注意手的卫生。因为在这里，一些顽固细菌的传播很可能会造成严重的后果，甚至包括病人的死亡。因此在很多医院的洗手池边都放有洗手液，常常还有杀菌消毒的溶液。在到病房看望病人之前，请务必先把手洗干净。

守护健康第一步：正确洗手！ 危险的作案者 这种非常危险的“超级细菌”叫做耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（简称MRSA）。目前现有的抗生素类药物对它都不起作用。而且这种非常顽强的化脓菌即使在没有供养的情况下也能存活七个月之久——在地板上、在桌子上、在皮肤上以及门把手上，它们无处不在。

守护健康第一步：正确洗手！ 铜把手防细菌 哈尔堡的一家诊所启动了一项颇有成功前景的试验：他们把诊所所有的门把手都换成铜质的，因为细菌是不喜欢铜的。结果显示，细菌滋生量降低了差不多一半。不过，这并不意味着洗手不再重要，因为尽管如此人们还是会接触到很多细菌。

守护健康第一步：正确洗手！ 不要矫枉过正 那么我们现在是不是该停止与人握手致意的这个习惯呢？在医院里，这也许是个不错的主意，但是在其它情景下，这就显得有些过于谨慎小心了。更好的途径其实是注重个人卫生：勤洗手，定期清洁电脑键盘和鼠标，在买东西付钱之后不要去摸食物，还有就是，多清洁冰箱吧！ 作者: Fabian Schmidt



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