韩国国防部：朝鲜或派兵增援俄罗斯

韩国国防部认为，朝鲜很可能已派军人进入乌克兰协助俄罗斯部队作战，其中一些人可能已经阵亡。首尔还预测，朝鲜计划派遣更多士兵为俄军效力。

（德国之声中文网）此前有乌克兰媒体报道，10月3日在乌克兰对俄军占领下的顿涅茨克附近的一次导弹袭击中，有6名朝鲜军官丧生。

韩国国防部长金容炫本周二（10月8日）在国会的一次听证会上表示，有关报道属实的可能性非常高。“考虑到各种情况，我们认为乌克兰境内有北朝鲜官兵伤亡的可能性极高。”

他补充说，预计朝鲜将派遣更多士兵支持俄罗斯的战争行动。 “由于俄罗斯和朝鲜之间达成了类似军事同盟的互助协议，部署正规军的做法极有可能发生"。

今年6月，俄罗斯总统普京访问平壤期间，双方签订了朝俄防卫互助协定。根据协定，在任何一方受到第三方攻击的情况下，朝俄承诺相互提供支援。

乌克兰和俄罗斯的军队中都有外国战斗人员。法新社驻印度和尼泊尔的记者曾在当地调查过俄罗斯军队的招募活动。

普京2024年6月访问平壤与金正恩会晤 图像来源: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

早有专家称，俄军正在乌克兰部署朝鲜导弹，但莫斯科和平壤均予以否认。韩国还指责平壤向俄罗斯运送了数千个集装箱的武器，以供后者在乌克兰使用。

从炮弹到士兵

拥有核武器的朝鲜近年来公开加强了与莫斯科的军事联系。分析人士警告说，朝鲜最近加紧试验和生产火炮和巡航导弹，可能是准备运往俄罗斯的。



有专家指出，从向俄罗斯提供炮弹到提供士兵，是顺理成章的下一步。

首尔庆南大学远东问题研究所教授林乙出（Lim Eul-chul）对法新社说："朝鲜向俄罗斯提供了许多炮弹和导弹，对于朝鲜来说，学习如何使用不同的武器并获得实战经验至关重要。”

“这甚至可能是朝鲜派遣士兵的一个重要因素--让他们获得多样化的经验和实战训练。” 他还说：“朝鲜很可能早些时候就向俄罗斯派遣了较高阶的军官，以帮助管理朝鲜提供的武器装备，或协助培训使用这些武器。”

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林乙出认为，关键的问题是，朝鲜希望从俄罗斯获得什么回报。

联合国的制裁禁止朝鲜获得任何用于试验的弹道导弹技术。但今年3月，莫斯科在联合国安理会动用了其否决权，实际终止了联合国对违反制裁行为的监督，平壤为此特别感谢了俄罗斯。

朝鲜本周正在召开最高人民会议。媒体推测，会议将废除1991年与韩国签署的具有里程碑意义的《朝鲜基本协议书》。该协议前言中将韩朝关系定性为“在统一的过程中暂时形成的特殊关系，不是一般的国与国之间的关系”。

（法新社）

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