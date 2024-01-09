韩国国会通过法案禁止宰杀和销售狗肉

（德国之声中文网）韩国国会周二（1月9日）通过了一项具有里程碑意义的法案，禁止生产和销售狗肉。

但这并没有平息有关该禁令的争论。一些愤怒的饲养者表示，他们计划挑战法案的合宪性并举行抗议集会。

经过三年的缓冲期后，该法案将从2027年起生效，届时屠宰、饲养和销售犬只供人食用属于非法行为，可处以2-3年监禁。该法案没有对食用狗肉规定任何处罚措施。

在朝鲜半岛，食用狗肉是一种有几百年历史的习俗。长期以来，这种习俗在韩国既没有被明确禁止，也没有被合法化，很多人将狗肉视为炎炎夏日里增强体力的食源。最近的调查显示，一半以上的韩国人希望禁止食用狗肉，大多数人已不再食用狗肉。但是，仍有三分之一的韩国人即使不吃狗肉，仍然反对禁食狗肉。

周二，韩国国会以208票对0票通过了该法案。尹锡悦总统领导的政府支持该项禁令。该法案在获得内阁会议批准和总统尹锡悦签署后将成为法律。

该法案称："本法旨在促进实现动物权利的价值观，即追求尊重生命和人与动物和谐共处。"

该法案规定为食用犬只饲养者和该行业的其他从业者提供帮助，协助他们关闭该业务并转向替代行业。具体细节将由政府官员、农民、专家和动物权利活动家共同商议。

国际人道协会：该法案 "创造历史"

数十名动物权利活动人士聚集在国会外面，庆祝该法案的通过。他们手持狗狗的大幅照片，举着写有"无狗肉韩国即将到来"的标语牌，高呼庆祝口号。

国际人道协会称该法案的通过是在"创造历史"。

国际人道协会韩国执行董事蔡贞雅说："我从未想过在我有生之年能看到韩国禁止残酷的狗肉产业，但这一历史性的动物权利胜利证明了我们动物保护运动的热情和决心。"

中国、越南、印度尼西亚、朝鲜和一些非洲国家也食用狗肉。但是韩国作为一个经济和文化强国，它的狗肉产业引起了更多关注。韩国也是唯一一个拥有工业化规模养狗场的国家。韩国大多数养狗场饲养约500只狗，但美联社7月份访问的一家养狗场却饲养了约7000只狗。

韩国一家食用狗饲养场

农协前官员："侵犯职业选择自由"

韩国农户对该法案的通过极为不满。

"这是明显的国家暴力，因为他们侵犯了我们选择职业的自由。我们不能坐视不管。"韩国农民协会前领导人孙元学（Son WonHak）说。

孙元学表示，食用犬只饲养农户将向韩国宪法法院提交申诉书，并举行示威游行。他说，农民们将在周三开会讨论其他措施。

关于韩国狗肉行业的确切规模，没有可靠的官方数据。活动人士和农民说，每年有数十万只狗被屠宰食用。

韩国第一夫人金建希多次表示支持禁食狗肉，这极大地推动了反对食用狗肉运动。在农民组织的示威游行中，她受到了严厉的批评和粗鲁的羞辱。

法案没有明确规定如何支持养狗农民和该行业的其他人士。韩国农业部长宋美玲（Song Mi-ryung）周二表示，政府将努力为他们制定合理的援助计划。

关于补偿金的争议

狗农协会官员朱英邦（Ju Yeongbong）说，大多数狗农都是60-80多岁的老人，他们希望继续经营下去，直到他们的主要客户--老年人去世。朱英邦说，该法令将"剥夺他们的生存权"，因为法律最终可能只为拆除设施和过渡提供帮助，而不会为放弃养狗提供补偿。

朱英邦说，由于公众对养狗产业的评价极为负面，如果能提供适当的经济补偿，许多年长的饲养人愿意关闭他们的饲养场。

韩国动物权利倡导者协会首尔分会负责人千真京（Cheon JinKyung）指责食用狗饲养农户要求的补偿过高，不切实际。她说，不会接受根据农民养狗的数量进行补偿，承认补偿金可能是个大问题。

普通市民对这项禁令意见不一。58岁的首尔居民金明爱说："狗不等同于牛、鸡和猪。现在狗更多地被视为家庭宠物，而不是食物，为什么还要吃狗肉呢？"

另一位首尔居民郑允熙不同意这种观点，她说，是否吃狗肉是个人选择和饮食文化的问题。她说："狗是狗，不是人。"

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 狗列「伴侣动物」 中国将出台法律草案将犬只重新归类为宠物，而非家畜。动物权益组织对这个做法表示肯定。中国农业农村部表示：「狗已『特化』为伴侣动物，不宜列入畜禽管理。」畜禽是指那些可以将其作为食物、取牛奶、毛皮、和制成纤维和药物的动物。新草案已向公众开放征求意见，并确定了18个传统牲畜品种，包括牛、猪、鸡和骆驼。该部还列出13种特殊物种，包括驯鹿、野鸡、羊驼、狐狸和鸵鸟等13种将免于动物交易限制。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 爱我就不要吃我 在中国的一些地方，狗被认为是一种美味佳肴。广西地区的玉林市每年6月都会举办狗肉节。据人道协会估计，每年约有1000万只狗被杀，用于全国的狗肉交易。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 文化还是生意？ 廣西自治區有举办狗肉節的传统。玉林当地人认为，吃狗肉和吃猪肉没有区别，是夏季的传统习俗。但动物维权人士称，这个节日没有文化价值，只是为了做生意而设立的。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 「狗肉节将继续进行」 玉林居民李永伟对法新社记者说，狗和其他肉类一样，都是一样的。他说:「你不应该强迫人们做出他们不愿意做出的选择，就像你不会强迫别人成为基督徒或佛教徒或穆斯林一样。」另一位居民说:［这个节日还将继续下去。年轻人、老人、甚至婴儿都在吃狗肉。这是传统。」

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 「狗是我们的朋友」 批评中国大规模屠狗的声浪此起彼伏。动物维权人士杨玉华说:「我们来到玉林，是想告诉人们，狗是我们的朋友。我们不能残忍地宰杀它们。」根据一项民调显示，三分之二的中国人要求结束狗肉节。图为动物维权人士在中国驻洛杉矶大使馆前抗议玉林狗肉节。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 多少狗遭屠宰 据总部设在华盛顿的人道协会称，中国每年有多达1千万只狗被杀，其中有多达1万是在玉林节而被杀。虽然大部分肉品都是通过合法的养殖场，但仍有许多私下秘密经营的狗肉屠宰场都试图逃避食品安全检查。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 刀下留狗 2015年，爱狗人士杨晓云从中国北方的老家天津来到玉林，花了约7千元人民币（约944欧元）在市场上买了100只狗，拯救它们的性命。这些狗被安置在临时收容所里。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 法律怎么说? 2015年，玉林政府试图与狗肉节撇清关系，并宣布了新的限制措施。新规定不允许商贩在公共场合宰杀狗，或在公共场所摆放狗的尸体，也不被允许在户外供餐。但在中国，并没有禁止吃狗肉的法律。图为商贩们在市场上卖狗肉的画面。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 亚洲其他吃狗的国家 除了中国，在越南等亚洲其他国家，狗肉仍然是一道受欢迎的菜肴，甚至被认为是春药。在过去几年里，非法狗肉交易在亚洲各地蓬勃发展，价值数百万美元，批评者说，这种做法是毫无必要的残忍行为，而且对公众健康的风险越来越大。据估计，在亚洲各地每年有3千万只狗被吃掉。图为玉林当地人食用狗料理的画面。



（美联社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。