韩国国会通过总统弹劾案 宪法法院留悬念

一个星期前，韩国国会针对总统尹锡悦的弹劾案因未获得执政党国会党团的支持而没能通过。12月14日的新一轮弹劾中，执政党国会党团则不再予以抵制，而是允许议员自由投票。这也让尹锡悦成为继朴槿惠之后第二位被弹劾的韩国总统。

（德国之声中文网）此轮弹劾依旧由国会六大在野党的190名议员以及一名无党派议员发起，在前一天(12月13日)即提交国会。在12月14日的表决中，部分执政党议员也倒戈支持在野党的弹劾动议，因此弹劾案总共获得了204票支持、85票反对、3票弃权，另有8张无效票，达到了国会三分之二议席的门槛。

在一个星期前，国会首次对尹锡悦的弹劾动议因执政党议员集体缺席投票而没能成功。而在新一轮弹劾中，执政的国民力量党允许议员自由投票。这也成为了弹劾案获得三分之二多数的决定性举措。

尹锡悦遭弹劾缘起近两周前他以在野党阻挠批准财政预算案会破坏民主为由，突然宣布戒严并派遣军队包围国会，但是国会议员当时很快就通过决议案解除了戒严。此后，尹锡悦饱受韩国朝野各界的抨击，并面临刑事调查：调查期间，他被禁止出国。

尹锡悦弹劾案通过 韩国示威者：“这是人民的胜利” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

宪法法院留悬念

弹劾案通过后，尹锡悦总统即遭停职，而最终解职仍需等待韩国宪法法院在180天内确认。不过，9个席位的宪法法院现在暂时只有6名法官，这意味着只要有1人投反对票，弹劾案就无法被确认、尹锡悦就能官复原职。尹锡悦在弹劾案通过后表示：“尽管我现在停下了脚步，但是过去两年半我和人民共同走过的通向未来之路决不能停止，我绝不会放弃。”

目前，尹锡悦的总统职能暂时由75岁的国务总理韩悳洙代理。韩悳洙已经在第一时间表示，将尽全力确保国家职能有序运转。

尹锡悦发表讲话，表示绝不轻言放弃 图像来源: South Korean Presidential Office/Handout/Yonhap/AFP

示威民众欢呼

尽管天气寒冷，弹劾投票当天，国会大厦前依然聚集了约20万民众要求尹锡悦下台。在首尔市中心的另一处，还聚集了一些挥舞美国国旗和韩国国旗的尹锡悦支持者，要求逮捕在野党领导人，警方估计支持尹锡悦的示威者大约有3万人。在获知弹劾案通过的消息后，国会大厦前的示威民众爆发出欢呼声，现场也响起了喜庆的音乐，民主党主席李在明对现场民众说：“人民书写了新历史！”他呼吁大家共同奋斗，尽早把尹锡悦彻底赶下台；而尹锡悦支持者的示威现场则气氛低落，集会也很快解散。

根据第二轮弹劾前的最新盖洛普民调数据，尹锡悦的民众支持度已经跌到了11%，为韩国历任总统的最低值。

另据韩国外交部通报，弹劾案通过后，外长赵兑烈会见了美国、日本、中国大使，强调韩国外交政策不会因总统被弹劾而改变。

（德新社、路透社）

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