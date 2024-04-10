韩国国会选举投票创新高 尹锡悦期中考失利

（德国之声中文网）根据韩国中央选举委员会统计，此次国会选举投票率达到67％，创下近32年来的历史新高。 截至11日早上5点为止的开票率已超过8成。 韩联社报导指出，此次在野党有望在300席中拿下191席，其中共同民主党有可能获得170至175席，组成“超大在野阵营”。

韩国总统秘书室室长李官燮表示，尹锡悦虚心接受此次选举显现出的民意，将革新国政，为稳定经济及民生揭尽全力。 与此同时，包含韩国国务总理韩悳洙在内的政府高官、幕僚都已向尹锡悦表达辞意。

共同民主党党魁李在明则将选举结果形容为“国民的胜利”，呼吁朝野凝聚力量，消除民生经济危机。

朝小野大持续

韩国三家主要电视台周三（4月10日）晚间公布的出口民调（又称票站调查）显示，第22届国会议员选举中，最大在野党共同民主党大幅领先于执政党国民力量党。预计在国会300个议席中，共同民主党及其卫星政党可能获得178至197个席位，国民力量党及其卫星政党可能获得85至110个席位，其余议席由其他政党获得。

这次选举在很大程度上被视为对保守派总统尹锡悦民望的一次检视。

由于尹锡悦所在的执政党国民力量党（PPP）及其卫星党预计只能赢得85-100票，不能恢复国会多数席位，可能会导致尹锡悦在2027年之前的剩余任期内成为“跛脚鸭”。

国民力量党领导人韩东勋对韩联社说：”出口民调令人失望……我们将关注计票结果。”

反对党共同民主党领袖李在明在1月份的一次遇袭中颈部中刀，幸免于难。他说：“我将怀着谦卑的心关注人民的选择。”

反对党有望主导国会

记者格蕾丝-申（Grace Shin）在票站调查前接受德国之声采访时解释说：“如果共同民主党或其他自由派反对党获得超过150个席位（即国民国会席位的一半），他们将能够缓慢地通过预算法案和法律，吸引公众的注意力。”

格蕾丝-申说，如果反对党拥有200多名议员，他们甚至可以修改宪法，罢免议员，甚至罢免总统，使尹锡悦总统的否决权失效。

由韩国前法务部长官曹国领导的自由派分裂政党祖国革新党预计将赢得12到14个席位。

曹国曾因贪污罪入狱。他在竞选时坚决反对政府，预计他将与共同民主党结盟，使反对党联合起来获得超过200个席位成为“超级多数”。

据当地媒体报道，曹国在投票结束后说：“人民赢得了胜利，审判尹锡悦的意愿非常明确。

自上任以来，尹锡悦已否决了国会通过的九项法案，其中包括支持对第一夫人金建希涉嫌参与股价操纵进行特别调查的法案。

正式投票结果预计要到周四凌晨才会公布，但由韩国三家主要电视网络KBS、MBC和SBS联合进行的票站调查在以往的选举中已被证明大致准确。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “台湾问题也是一个全球性问题” 韩国总统尹锡悦4月19日在接受路透社专访谈到台湾海峡局势说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”次日中国外交部召见韩国驻华大使提出严正交涉，称尹锡悦的言论“完全不可接受”。韩国外交部同日也召见中国驻韩大使，就中方评论韩国总统涉台发言表达抗议。两国关系再度蒙上阴影。建交30年来，中韩关系经历了怎样的发展？

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 90年代才建交 1992年8月24日，中华人民共和国与大韩民国正式建立大使级外交关系，结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。图为韩国外长李相玉（前左）和中国外长钱其琛在北京签署、交换建交联合公报。之前一天，韩国宣布与中华民国断交，使台湾失去了亚洲最后一个邦交国。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国总统首访 1992年9月，时任韩国总统卢泰愚（1995年资料图片）在两国建交数周后便出访中国，会见了中共中央总书记江泽民、国家主席杨尚昆、国务院总理李鹏等人。双方签署了《中韩贸易协定》、《中韩投资保护协定》等一系列合作协议。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 从全面合作到战略伙伴 上世纪90年代末到2000年代初，韩国总统金大中在任期间，中韩关系被提升为 “面向21世纪的全面合作伙伴关系”。 2008年5月，时任韩国总统李明博访华时，两国关系被再次提升为“战略合作伙伴关系”。图为中国总理温家宝2010年5月访问韩国时受到李明博的欢迎。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 你来我往 上世纪末以来，韩中之间的商贸、文化、人员交往日趋密切。2021年数据显示，韩国在中国的留学生为5万多人，中国在韩国的留学生超过2万，各自在对方国家外国留学生中人数均居第一位。中国成为韩国企业投资的热门选择。韩国流行文化在中国拥有大量爱好者。韩国也一度成为中国人青睐的旅游目的地。图为首尔景福宫前的中国游客（2014年）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “蜜月期” 朴槿惠（图：2016年在杭州参加G20 峰会）任韩国总统期间也多次访问北京，2014年习近平也曾访问韩国，中韩两国关系被认为i进入“蜜月期”，两国经济、文化领域的交往进一步密切。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 萨德事件 鉴于朝鲜发展核武能力对韩国构成的安全威胁，2016年，韩国政府决定部署美国的萨德反导弹系统（THAAD）。由于其雷达有探测到中方的潜在能力，被中国认为会对其国土安全造成影响。在反对无效后，北京对韩采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游封锁等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 殃及韩国企业 由于部署萨德系统的地皮，是首尔政府向韩国乐天集团置换而来，该零售业巨头成为中国官方和民间报复的目标。一时间出现消费者抵制乐天、示威抗议，甚至供货商断供，数十家乐天超市被“勒令停业”。此外，三星手机、启亚汽车等韩国品牌的销量也暴跌。中国旅行社纷纷下架韩国游，让韩国旅游业受到冲击。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “三不一限”共识 2017年11月，中韩达成共识，韩方表明不考虑追加新的萨德系统；对既有的萨德系统在使用上进行必要的限制；不加入美国反导体系；不发展韩美日三方军事同盟及无意损害中方安全利益。2017年时任总统文在寅访问中国以后，两国关系开始趋于缓和。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 机遇还是威胁 中国是韩国最大的贸易伙伴、出口市场和进口来源国，韩国则是中国第三大贸易伙伴国。在韩国最大单一收入来源半导体出口中，对华出口超过四成。2022年8月韩国《中央日报》的一份问卷调查显示，19.3%的受访者认为中国的崛起是一种“机会”，而75.4%的受访者认为这是一种“威胁”。图为抗议文在寅政府与朝鲜亲善政策的韩国民众打出反中标语（2018年4月，首尔）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 靠向哪一边 现任韩国总统尹锡悦（右）2022年5月上任后表现出更积极向美国靠拢的路线，表示将加速萨德系统的部署建设。韩国2022年5月正式加入美国牵头的“印太经济框架”(IPEF)，并于8月宣布加入美国主导、包括日本、韩国和台湾的“芯片四方联盟”，其目的除强化供应链，也包括对中国的技术出口管制。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国的“安全关切” 种种迹象表明，韩国正在力图减少经济上对中国的依赖性。在2022年中韩建交30周年之际，吉林大学国际关系研究所副所长孙兴杰在《明报》撰文称，目前中韩需要拓展合作领域，在安全议题上沟通协调，“补齐安全合作短板”。图为韩国星洲郡部署的萨德导弹防御系统（2017年9月资料图）。



此次国会选举的背景

尹锡悦总统2022年就职，任期为五年，但他的支持率一直很低，自由派反对党控制的国会也阻碍了他的施政。

在选举前，尹锡悦的保守派支持者和他们的自由派对手交锋激烈，表明政治两极分化正在加深。

尹锡悦提出的医疗改革方案得到了许多选民的支持，但却引发了一场破坏性的医生罢工。此外，尹锡悦还承诺废除性别平等部门。

在2022年总统选举期间，保守派和自由派之间的严重分歧进一步加剧。尹锡悦与他的主要自由派对手、共同民主党领袖李在明之间的斗争变成了个人恩怨。尹锡悦最终以微弱优势击败了李在明。

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中国、朝鲜和大葱

选前调查显示，自由派反对党很可能在韩国由300名议员组成的一院制国会中占据有利地位。

现年60岁的李在明还因一连串指控接受调查，其中包括涉嫌向朝鲜非法转移资金而受贿。李在明领导的政党倾向于对朝鲜采取不那么鹰派的立场，也曾多次发表亲中言论，但他否认所有指控。

李在明领导的共同民主党还抓住了尹锡悦上个月在谈论大葱的“合理价格”引发民众的不满。

大葱是韩国烹饪中的主要食材，最近价格飙升，尹锡悦的这一评论被认为他与现实严重脱节。

（法新社、美联社）

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