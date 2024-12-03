韩国国会表决通过解除紧急戒严

在韩国总统尹锡悦12月3日晚间宣布实施紧急戒严的数小时后，韩国国会深夜召开全体会议，表决通过关于要求解除紧急戒严的决议案。

（德国之声中文网）据韩联社报道，在韩国总统尹锡悦12月3日晚间宣布实施紧急戒严的数小时后，韩国国会深夜召开全体会议，表决通过关于要求解除紧急戒严的决议案。

报道称，190名国会议员出席了全体会议，以全票赞成通过决议案。国会议长办公室方面称，随着该决议案获得国会全会通过，戒严令无效。

此前，据韩联社报道，韩国总统尹锡悦12月3日在首尔龙山总统府发表“紧急谈话”，宣布实施紧急戒严，“以剿灭亲朝势力，维护自由宪政秩序”。

韩联社报道称，尹锡悦在发表紧急谈话时表示，通过实施紧急戒严，将重建并捍卫自由大韩民国，以防国家走入亡国之路。“为此，我必将剿灭将国家推向亡国边缘的元凶、反国家势力”。

他表示，将“尽快剿灭反国家势力，并实现国家正常运转。实施戒严恐将给国民带来不便，我将致力于将不便降到最低”。

尹锡悦还强调，“为确保自由大韩民国永久发展，实施戒严是不可避免之举”。

尹锡悦表示将“尽快剿灭反国家势力” 图像来源: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

韩国戒严司令、陆军大将朴安秀称违反戒严令者可被直接拘留。

韩国最大在野党共同民主党在尹锡悦突然宣布“紧急戒严”后已召集紧急议员会议。党首李在明呼吁韩国民众前往国会，保护国会。

韩国会大楼入口已被封，议员出入都遭禁止。

白宫发言人周二表示，拜登政府正与韩国政府保持联系，并密切关注局势。

中国驻韩国大使馆提醒在韩中国公民保持冷静，关注韩国政局变化，强化安全意识，减少不必要外出，谨慎发表政治意见，遵守韩国官方发布的政令。

（韩联社、法新社）

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