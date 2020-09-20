韩国名人自杀事件背后的性别不平等

(德国之声中文网) 韩国年轻的女演员模特儿宋柔静 (Song Yoo-jung) 演艺事业一度如日中天，但在工作量和声势下滑后，1月23日突然传出她不幸过世的消息，媒体报道称，死因为自杀。如果属实，她并不是过不了关的第一人。

在宋柔静前，36岁的女演员吴仁惠 (Oh In-hye)2019年9月自杀，接着是歌手雪莉 (Sulli)之后，以及她的名人朋友具荷拉 (Goo Hara)在年底相隔数月轻生。

这些轻生的韩国年轻女艺人揭露了她们在镁光灯下的所面临的心理健康挑战，也显示在韩国努力应对高自杀率下，年轻女性自杀的趋势依然高得令人震惊。

韩国这种令人不安的连续事件背后原因复杂。对于宋柔静和吴仁惠来说，可能与她们演艺事业发展有关，对于雪莉和具荷拉来说，更多的可能是她们在公众视野下的生活压力所导致的悲剧。

以雪莉来说，她曾尝试走出经纪公司精心打造的K-pop偶像剧形象，揭露韩国社会性别不平等的现象。可是她在加入一个倡导女性不穿胸罩的女权主义团体后，却遭到了网络巨魔的无情轰炸。许多人认为，这个事件是压垮她的最后一根稻草。

压力下的心理健康

在过去的10年里，韩国年轻女性的自杀率每年大约以5%的速度增长。总体而言，韩国是经济合作与发展组织（OECD）先进工业国家中自杀率最高的国家，2018年约有14000人自杀。虽然男性死于自杀的频率仍然以大约2比1的比例高于女性，但近来女性自杀率有上升的趋势。

韩国中央大学社会流行病学研究员張淑瑯 (Jang Soong-nang)告诉德国之声，女性自杀人数的增加并不是因为所谓的维特效应(Werther effect)，也就是所谓的自杀模仿，而是有许多相互关联的原因。

她提到，有几个因素加剧了这个现象：贫困、失业、性别不平等和基于性别的暴力、隔代冲突、单人家庭 (single-person households)、父母教育不力、社会福利不足。而当女性走出大学后，韩国工作文化的重男轻女更是让她们感到压抑。

1950到1953年朝鲜战争后，韩国经济发展迅速，但所谓的汉江奇迹背后有许多人的牺牲。这种牺牲的理想，再加上社会上的古典主义、年龄歧视、重男轻女，给现代并带有野心、不拘一格的年轻女性造成了难以逾越的障碍。

張淑瑯指出另一个重要原因：现今韩国年轻人所面临的激烈竞争。在韩国，通往成功的道路被认为是由教育铺就的，取决于就读学院的品牌，像是被简称为SKY的三所大学：首尔大学、高丽大学和延世大学。

对于以上这些大学毕业的学生来说，通往胜利的大门也许是敞开的，但对于其他人来说，却只是挣扎地活下去。

張淑瑯说：「他们只是在日复一日地忍受着生活。活着本身就非常艰难，这是一种苦难。他们唯一感受到的幸福是在非常小的事情上，比如吃点好吃的东西.......至于生活中的其他事情，都是难以忍受的、艰难的、竞争的。」

新冠肺炎重创年轻女性

韩国的年轻人正面临着新冠肺炎带来的挑战。根据韩国政府统计，在新冠肺炎疫情爆发之前，青年失业率约为20%，现在大约为25%。

这个健康危机对于韩国社会的年轻女性影响更大。当新冠肺炎在2020年上半年在韩国爆发后，年轻女性自杀人数激增了30%。

虽然自疫情发生以来，韩国的经济状况相对较好，GDP仅下降了1%，但張淑瑯说，这是因为韩国经济为出口驱动型，而对那些从事低端、临时和服务性工作的人，主要是女性，所面临的困境没有什么帮助。

張淑瑯认为，加强自杀预防还不够。她说，驱使人们在这里自杀的问题源于根深蒂固的社会不平等。她说：「这些都需要中长期的解决方案......为二三十岁的年轻人提供就业和经济支持，为有孩子的年轻家庭提供更多支持。」

如果你有情绪困扰或自杀的想法，请不要犹豫，立刻寻求专业咨询。无论你生活在世界的哪个角落，你都可以在以下信息中找到帮助：

中国大陆（+86）：希望24热线 4001619995

香港（+852）：撒玛利亚防止自杀会 23892222；明爱向晴轩 18288；生命热线 2382 0000

澳门（+853）：澳门明爱生命热线 2852 5222

台湾（+886）：生命线 1995；张老师服务专线 1980；台湾自杀防治中心 0800 788 995

新加坡（+65）：新加坡援人协会（Samaritans of Singapore, SOS） 1800 221 4444

马来西亚（+60）：生命线协会 (03) 4265 7995；Befrienders (03) 7956 8145

世界各地： https://www.befrienders.org/