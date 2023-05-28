 韩国召见中国驻韩大使抗议其"挑衅行为" | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2023

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时政风云

韩国召见中国驻韩大使抗议其"挑衅行为"

韩国本周五（6月9日）召见中国驻韩大使邢海明，就其对韩美关系的评论提出抗议。邢海明周四在与韩国最大在野党民主党党魁李在明会面时说，美国正竭力打压中国，有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势。

中国驻韩国大使邢海明

中国驻韩国大使邢海明

（德国之声中文网）据法新社报道，韩国外交部第一次官（副部长）张虎镇（Chang Ho-jin）本周五召见了中国驻韩国大使邢海明，对其"违反外交礼仪、荒谬的挑衅行为表示强烈遗憾"。在韩国外交部的一项声明中，张虎镇警告说，中国驻韩国大使用"不准确的事实"批评东道国的政策是"不能容忍的"，这些言论可能被视为"对韩国国内政治的干涉"。

本周四，邢海明与韩国最大在野党共同民主党党魁李在明（Lee Jae-Myung）会面时指责首尔受到美国的影响，不尊重包括台湾问题在内的北京的核心关切。

韩国最大在野党共同民主党党首李在明（Lee Jae-Myung）

韩国最大在野党共同民主党党首李在明（Lee Jae-Myung）

邢海明：赌美国赢、中国输显然是误判

据中国驻韩国大使馆网站消息，邢海明在与李在明会面时强调，当前中韩关系遇到不小的困难，"其中责任不在中方"，"中国一贯尊重韩国的核心关切，韩国也应尊重中国的核心关切。台湾问题是中国核心利益中的核心，关乎到中韩关系的基础。希望韩方能够恪守承诺，切实尊重中方在台湾等问题上的核心关切。"

邢海明还强调，"当前国际形势复杂演变，中韩关系还面临着外部因素的挑战。希望韩方在处理对华关系时，能够摆脱外部因素的干扰。美国正竭力打压中国，有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势......现在赌中国输的人今后一定会后悔。"

今年4月26日，韩国总统尹锡悦访问美国并与拜登总统举行了会谈。此前不久，尹锡悦公开发表了有关台湾问题的言论，引发中国强烈不满。他在4月19日接受路透社专访时表示，"台海紧张局势因试图用武力改变现状而造成，韩国和国际社会一道反对这种改变"。尹锡悦还说，台湾问题不仅是中国（大陆）和台湾之间的问题，还和朝鲜问题一样是全球问题。

北京对尹锡悦的上述表态表示强烈不满和抗议。中国外交部发言人汪文斌对此表示，"台湾问题纯属中国内政......不容他人置喙。"首尔则谴责中国外交部发言人的上述评论是"严重外交失礼"。韩国副外长张虎镇当时也召见中国驻韩大使邢海明并提出强烈抗议。

韩中贸易逆差持续扩大

据中国驻韩国大使馆网站消息，邢海明在与李在明会面时还表示，韩国近期重视的对华贸易逆差问题"有全球经济形势不佳、半导体进入下行周期因素等客观原因，更主要的是有些人试图推动'去中国化'所导致""，并称"中韩已形成你中有我、我中有你，产供链高度融合、密不可分的经济格局。中国巨大市场摆在那儿，对外开放的大门始终敞开"，相信"只要韩方坚定对华合作信心，顺应中国市场和产业结构变化，及时制定并调整对华投资策略，就一定能继续分享中国经济增长的红利"。

  • Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    “台湾问题也是一个全球性问题”

    韩国总统尹锡悦4月19日在接受路透社专访谈到台湾海峡局势说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”次日中国外交部召见韩国驻华大使提出严正交涉，称尹锡悦的言论“完全不可接受”。韩国外交部同日也召见中国驻韩大使，就中方评论韩国总统涉台发言表达抗议。两国关系再度蒙上阴影。建交30年来，中韩关系经历了怎样的发展？

  • Lee Sang-ok

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    90年代才建交

    1992年8月24日，中华人民共和国与大韩民国正式建立大使级外交关系，结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。图为韩国外长李相玉（前左）和中国外长钱其琛在北京签署、交换建交联合公报。之前一天，韩国宣布与中华民国断交，使台湾失去了亚洲最后一个邦交国。

  • Ehemaliger Präsident Südkoreas Roh Tae-woo verstorben

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    韩国总统首访

    1992年9月，时任韩国总统卢泰愚（1995年资料图片）在两国建交数周后便出访中国，会见了中共中央总书记江泽民、国家主席杨尚昆、国务院总理李鹏等人。双方签署了《中韩贸易协定》、《中韩投资保护协定》等一系列合作协议。

  • Südkorea China Wen Jiabao bei Lee Myung in Seoul Flash-Galerie

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    从全面合作到战略伙伴

    上世纪90年代末到2000年代初，韩国总统金大中在任期间，中韩关系被提升为 “面向21世纪的全面合作伙伴关系”。 2008年5月，时任韩国总统李明博访华时，两国关系被再次提升为“战略合作伙伴关系”。图为中国总理温家宝2010年5月访问韩国时受到李明博的欢迎。

  • Südkorea Seoul - Chinesische Touristen am Gyeongbokgung Palace

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    你来我往

    上世纪末以来，韩中之间的商贸、文化、人员交往日趋密切。2021年数据显示，韩国在中国的留学生为5万多人，中国在韩国的留学生超过2万，各自在对方国家外国留学生中人数均居第一位。中国成为韩国企业投资的热门选择。韩国流行文化在中国拥有大量爱好者。韩国也一度成为中国人青睐的旅游目的地。图为首尔景福宫前的中国游客（2014年）。

  • China G20 Gipfel in Hangzhou

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    “蜜月期”

    朴槿惠（图：2016年在杭州参加G20 峰会）任韩国总统期间也多次访问北京，2014年习近平也曾访问韩国，中韩两国关系被认为i进入“蜜月期”，两国经济、文化领域的交往进一步密切。

  • Nordkorea Raketentest

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    萨德事件

    鉴于朝鲜发展核武能力对韩国构成的安全威胁，2016年，韩国政府决定部署美国的萨德反导弹系统（THAAD）。由于其雷达有探测到中方的潜在能力，被中国认为会对其国土安全造成影响。在反对无效后，北京对韩采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游封锁等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。

  • China Boykott wegen THAAD-Raketensystem: China geht massiv gegen südkoreanischen Lotte-Konzern

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    殃及韩国企业

    由于部署萨德系统的地皮，是首尔政府向韩国乐天集团置换而来，该零售业巨头成为中国官方和民间报复的目标。一时间出现消费者抵制乐天、示威抗议，甚至供货商断供，数十家乐天超市被“勒令停业”。此外，三星手机、启亚汽车等韩国品牌的销量也暴跌。中国旅行社纷纷下架韩国游，让韩国旅游业受到冲击。

  • Südkorea-China Gipfel | südkoreanischer Präsident Moon Jae-in mit chinesicher Präsident Xi Jinping

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    “三不一限”共识

    2017年11月，中韩达成共识，韩方表明不考虑追加新的萨德系统；对既有的萨德系统在使用上进行必要的限制；不加入美国反导体系；不发展韩美日三方军事同盟及无意损害中方安全利益。2017年时任总统文在寅访问中国以后，两国关系开始趋于缓和。

  • Protest südkoreanischer Nationalisten gegen Entspannungspolitik

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    机遇还是威胁

    中国是韩国最大的贸易伙伴、出口市场和进口来源国，韩国则是中国第三大贸易伙伴国。在韩国最大单一收入来源半导体出口中，对华出口超过四成。2022年8月韩国《中央日报》的一份问卷调查显示，19.3%的受访者认为中国的崛起是一种“机会”，而75.4%的受访者认为这是一种“威胁”。图为抗议文在寅政府与朝鲜亲善政策的韩国民众打出反中标语（2018年4月，首尔）。

  • Joe Biden und Yoon Suk-yeol

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    靠向哪一边

    现任韩国总统尹锡悦（右）2022年5月上任后表现出更积极向美国靠拢的路线，表示将加速萨德系统的部署建设。韩国2022年5月正式加入美国牵头的“印太经济框架”(IPEF)，并于8月宣布加入美国主导、包括日本、韩国和台湾的“芯片四方联盟”，其目的除强化供应链，也包括对中国的技术出口管制。

  • Südkorea | THAAD Raketenabwehrsystem

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    韩国的“安全关切”

    种种迹象表明，韩国正在力图减少经济上对中国的依赖性。在2022年中韩建交30周年之际，吉林大学国际关系研究所副所长孙兴杰在《明报》撰文称，目前中韩需要拓展合作领域，在安全议题上沟通协调，“补齐安全合作短板”。图为韩国星洲郡部署的萨德导弹防御系统（2017年9月资料图）。


自2022年10月起，韩国对华贸易出现罕见的连续7个月逆差，且规模持续扩大。今年年一季度，韩国半导体对华出口同比锐减44.5%，显著拖累韩国对华出口。

韩国方面分析认为，韩国对华贸易收支可能在2023年出现两国建交31年来首次全年逆差。

韩国贸易协会6月5日发布的一份资料显示，去年韩国对中国出口减少4.4%，而对中国以外的市场出口则增加9.6%，今年第一季度，韩国对华出口减少29.8%，对除华市场的出口降幅则相对较小，为6.8%。韩国贸易协会分析称，对韩国而言，考虑到对华出口长期不振的可能性，有必要开拓中国以外的全球市场。

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