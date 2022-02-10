 韩国反对派领袖主张″重置″对华关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2022

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时政风云

韩国反对派领袖主张"重置"对华关系

韩国最大在野党总统候选人尹锡悦的首席外交顾问称，一旦当选，尹锡悦领导的新政府将从美国购买更多萨德导弹系统，并“重置 ”与中国的关系。

Fahnen Südkorea China

（德国之声中文网） 韩国国民力量党总统候选人尹锡悦（Yoon Suk-yeol）的首席外交顾问金星汉（Kim Sung-han）在首次接受外媒采访时称，尹锡悦主张购买更多萨德导弹系统可能会受到中国的经济报复，但此举能为"重置"紧张的韩中双边关系提供机会。最新民调显示，尹锡悦目前选民支持率领先。

 金星汉指出，朝鲜可能会恢复武器试验，他的团队的目标是制定出路线图，一旦平壤采取具体行动实现无核化，便能明显受益。 

尹是保守派的最大在野党的下届总统候选人，是即将卸任的总统文在寅所在政党--共同民主党候选人李在明（ Lee Jae-myung ）的最大竞争对手。大选定于下月 9 日举行。

Südkorea Der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Yoon Suk-yeol von der People Power Party

反对派总统候选人尹锡悦

自 2017 年美国在韩部署末端高空区域防御系统 (THAAD) 以应对朝鲜不断增加的导弹威胁以来，韩、中关系一直处于紧张状态。 

中方称，该系统配置的雷达足能窥探中国领空，危及中国国家安全，并因此限制双边经济、旅游交往，给作为其最大贸易伙伴的韩国带来重创。 

在此背景下，2017 年底，文在寅总统做出所谓的三"不"承诺--不再部署萨德、不参与美国领导的全球导弹防御系统、不建立包括日本在内的三边军事联盟，以求安抚中国，恢复双边关系正常化。 这一政策受到反对派批评。

金星汉透露，曾任总检察长的尹锡悦不仅要求废除此承诺，而且计划增购一套萨德导弹系统，部署于更靠近首尔的地方，与已部署在圣州郡（Seongju）东南部空军基地的6套萨德系统互为犄角。

他表示，"在某些领域，经济报复仍在继续，但对我们来说，事关国家生死存亡，中国似乎没有完全理解这一点。" 

金星汉估计，增加部署一套萨德系统的费用可能高达 1.5 万亿韩元（12.6 亿美元）。此举很可能会导致中国实施新一轮经济报复。 

USA THAAD Raketenabwehrsystem

萨德导弹防御系统多年来引起中国的不满

但他认为，在文在寅为能寻求北京帮助改善朝韩关系而盲动之后，此举是必须"矫正"的关系中的一个关键因素。他称， "应做出更多坦率的努力来促进相互尊重，而不能只是一个和善的邻居。" 这位高丽大学国际关系教授、2012-2013 年的副外相表示， "只要中国对萨德的误解不除，（韩中双边）关系就将继续停留在表面，而这会限制牢固的合作。" 

他表示，尹锡悦政府将摒弃文在寅奉行的在华盛顿和北京之间的模糊战略，同时促进更定期的安全对话，确保萨德雷达不针对中国。他认为模糊战略只会导致加深误解。

金星汉称，为提高国防能力，尹锡悦计划扩大与核威慑联盟的磋商、加强与美国和日本的三边伙伴关系、参加美、澳、日、印"四方"安全对话机制。

他指出，虽然在 1 月份进行了创纪录的 6 次导弹试验后，朝鲜方面暂无动静，但完全可能会再度试验，包括其自愿暂停的远程导弹试验和核试验。

金星汉称，他的团队正致力于设计一个路线图，一旦朝鲜采取无核化措施，便能使其立即得到奖励。他说："我认为朝鲜不会回到新冠疫苗或食品供应的谈判桌，因为，它根据自己明确的成本效益分析采取行动。" 他强调，"我们意在发出一种信号，表明他们能得到明显好处，可以很快达到他们可以获得这些好处的阶段，无论是取消制裁还是大规模经济援助。"  

观看视频 02:16

一碟子「泡菜」引發的爭議

（法新社）

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