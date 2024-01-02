 韩国反对党领导人李在明遇刺脱险 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2024

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时政风云

韩国反对党领导人李在明遇刺脱险

韩国反对党民主党领导人李在明在一次公开活动上遭遇袭击，颈部受伤。被紧急送医并接受手术后，李在明已脱离危险。一名57岁男子当场被捕，警方正在调查行刺动机。

民主党领导人李在明1月2日在釜山访问

民主党领导人李在明1月2日在釜山访问

（德国之声中文网）据韩国政府官员介绍，李在明（Lee Jae-myung）周二（1月2日）被一名男子用刀刺中颈部。此人之前向李在明讨要签名。

59岁的李在明被紧急送往医院，在那里接受了大血管修复手术，之后转入重症监护室。民主党一位发言人对记者说，李在明意识清醒，正在康复中。发言人谴责这次发生在定于今年4月的议会选举前数月的刺杀行动是“政治恐怖”。

袭击发生时，李在明正在南部城市釜山参观拟建新机场的选址，并对记者和支持者发表讲话。现场录像显示，行刺的男子头戴一顶纸做的王冠，走近李在明，向他讨要签名，随后扑向前用刀刺中李的颈部。

李在明踉跄倒地，照片显示，他倒在地上，双眼紧闭，血流不止。有人用手帕捂住他的脖子。在釜山接受短暂急救后，李在明被直升机送往首尔，在首尔国立大学附属医院接受了两个小时的紧急手术。

录像显示，凶手很快被民主党的集会工作人员和警察制服。

李在明遇刺后被立即送医

李在明遇刺后被立即送医

政治暴力由来已久

釜山警方一名警官称，肇事者生于1957年，他行凶使用了一把在网上购买的18厘米长的刀。警方媒体透露这名男子的具体身份，并称对于行刺动机仍在调查中。
韩国总统尹锡悦通过其办公室声明：“这类暴力行为在任何情况下都不能得到容忍。”

在2022年的总统选举中，曾担任京畿道知事的李在明以微弱劣势败给前检察总长尹锡悦。2022年8起，李在明是最大反对党民主党的党魁。

目前，李在明正因贿赂的指控而受审。案子源于他在担任首尔附近的城南市市长时的一个开发项目。但他否认自己有不法行为。

尽管韩国对持有枪支有严格限制，但政治暴力事件却屡有发生。政治领导人通常不会受到严密的安全保护。李在明的前任宋永吉（Song Young-gil ）2022年被一名袭击者用钝器击伤头部。

2006年，时任反对党领袖、后来担任总统的朴槿惠面部被严重刺伤。她的父亲，曾担任总统长达16年的朴正熙1979年在一次私人晚宴上被其情报部门长官枪杀。

  • Korea Syngman Rhee und General MacArthur 28.06.21950 (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    李承晚：流亡海外

    1948年上任的李承晚是大韩民国首任总统，实行独裁统治。任内爆发朝鲜战争。他在1952年、1956年、1960年三度连任，这些选举都被指责存在严重舞弊行为。李承晚还强迫国会修订法律，取消连任限制。1960年选举后，韩国爆发学生运动，抗议选举舞弊，局势最终激化，迫使李承晚辞职，并流亡美国夏威夷，并在5年后于当地逝世。图为1950年6月28日，他与美国上将麦克阿瑟的合影。

  • Südkorea früherer Präsident Yun Bo-seon (public domain)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    尹潽善：遭遇政变

    李承晚独裁时期，他是反对派民主党内的重要高层领导，还曾任汉城市长。1960年李承晚下台并流亡海外后，他出任韩国总统。但是不到一年后，朴正熙就发动了军事政变，夺取了大权。随后，他还试图在1963年以及1967年以反对派领导人的身份参与总统竞选，但都没有挑战成功。他在60年代被视为韩国民主运动的重要代表人物。

  • Südkorea - gewählte Präsidentin Park Geun-hye und Präsident Park Chung-hee (picture-alliance/dpa/Yonhap)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    朴正熙：惨遭枪杀

    1961年通过军事政变上台的朴正熙，一直连续执政到1979年。任内实行独裁统治，甚至还解散了国会，实行党禁。而同期韩国经济却飞速增长，被誉为汉江奇迹。他牺牲民主追求经济发展的做法，直到现在依然存有很大争议。1979年，他与中央情报部部长金载圭共进晚餐时责难后者，恼羞成怒的金载圭开枪杀死了朴正熙。三十多年后，他的女儿朴槿惠(图左，摄于1974年)也成为了韩国总统。

  • Südkorea früherer Präsident Choi Kyu Hah (public domain)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    崔圭夏：政变下台

    1979年，他接替被枪杀的朴正熙出任总统，并一度试图推动宪政民主化改革。但是，他在位仅仅8个月，就遭到全斗焕军事政变推翻，黯然下台。此后，他淡出公众视野，直到2006年去世。

  • Chun Doo-hwan (picture alliance/AP Photo/Y.Jai-hyoung)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    全斗焕：遭到清算

    1961年，他支持朴正熙的军事政变。1979年，朴正熙遭枪杀后不久，全斗焕也同样通过军事政变上台，扩大戒严，并镇压次年春天的光州民主运动。1987年，民主运动的压力下，他将权力移交给自己的助手卢泰愚，并由后者开启民主化进程，结束韩国独裁历史。全斗焕下台后一度出家为僧，90年代更是因军事叛乱、内乱罪和贪污受贿罪被判死刑，后获特赦。

  • Roh Tae-woo (picture alliance/AP Photo/A.Young-Joon)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    卢泰愚：锒铛入狱

    1987年，全斗焕违反民主普选的承诺，直接任命助手卢泰愚继任韩国总统，引发大规模民众抗议。由于次年即将举行汉城奥运会，卢泰愚顾忌国际声誉，宣布释放政治犯、结束独裁统治，并通过公投修改宪法。在随后韩国首次真正自由选举中，他击败了立足未稳的反对派，成为韩国历史上首位真正的民选总统。任内他促使韩国与台湾断交，转而与中共政权建立正式外交关系。但是他卸任后，他与全斗焕一道被指控叛乱和内乱罪、谋杀上司未遂罪及受贿罪，锒铛入狱，后来获得特赦。

  • Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo (picture alliance/AP Photo/Yonhap)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    独裁者+民选总统=难兄难弟

    1996年，全斗焕与卢泰愚身穿囚衣，共同在汉城一法院出庭。

  • Kim Young Sam / Ex-Präsident Südkorea (picture-alliance/dpa)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    金泳三：毁誉参半

    曾经因领导民主运动遭到独裁者朴正熙、全斗焕多次软禁的金泳三，在1992年成功当选总统。任期内，他整肃军队，清算前独裁政府的领导人，但是因没有妥善处理亚洲金融危机而导致民望大跌。连任失败后，他本人虽然没有遭到清算，但是他的儿子却因受贿被判刑。2011年，金泳三宣布捐献所有个人财产，不留给子女。2015年，金泳三病逝，获得国葬待遇。

  • Nordkorea Südkorea Gipfeltreffen im Jahr 2000 (AP)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    金大中：收获诺奖

    独裁时期，作为反对派领袖的金大中遭到当局囚禁、流放、车祸谋杀、判处死刑等迫害。1997年，他终于当选韩国总统。任内，他积极推进经济改革，实现产业结构转型，还于2000年首次举行南北双边首脑会谈，与朝鲜领导人金正日会晤，并因此获得诺贝尔和平奖。卸任后，他的对朝政策虽然受到质疑，但依然得到了一定的延续。2004年，曾被独裁政府判处死刑的金大中，被汉城高等法院再审改判无罪。2009年去世时，韩国为其举行了隆重的国葬。

  • Roh Moo-hyun und Kim Jong-il beim Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea (Getty Images)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    卢武铉：死后盛名

    2003年出任总统的卢武铉出身于寒门，被称为“草根总统”。他曾遭到国会弹劾，后来弹劾案被宪法法院推翻。任内他继续对朝鲜实行“阳光政策”，并前往平壤与金正日会晤。卸任后，一直倡导清廉政治的他遭到李明博政府的受贿案调查，最后不堪重负，跳崖自杀。根据民调机构的数据，韩国民众对卢武铉的好感度在所有总统中排名第一。他的死，也被认为是韩国政治走向清廉的重要转折点。

  • Südkorea - ehemalige südkoreanische Präsident Lee Myung-bak (picture-alliance/AP/K. Hong-Ji)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    李明博：被控腐败

    李明博于2008年至2013年担任韩国总统，他一改前任对平壤的“阳光政策”，而采取更加强硬的立场，加剧了南北对峙的局面。卸任后，他遭到了腐败指控。2018年4月9日，韩国检方以受贿、贪污、逃税、滥用职权等14项罪名对李明博提起公诉。

  • Südkorea Park Geun Hye (picture alliance/AP Photo/Ahn Young-joon)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    朴槿惠：弹劾入狱

    朴槿惠是当年独裁总统朴正熙的女儿。2013年出任总统后，半岛危机不断升级。2016年更是爆出政治丑闻，被指控纵容闺密干政牟取私利。随后，她遭到国会以及宪法法院弹劾，成为韩国首名遭弹劾下台的总统。2018年4月6日，朴槿惠被首尔中央地方法院一审判处24年监禁，罪名则包括滥用职权、受贿等。

  • Südkorea Präsidentschaftswahl Gewinner Moon Jae-in (Reuters/S. Myeong-gon /Yonhap)

    历任韩国总统，谁得善始善终？

    文在寅：能否善终?

    2017年，文在寅选举胜利，出任韩国总统。他重拾对朝鲜的和缓政策，预计将于2018年4月底与朝鲜领导人金正恩举行会晤。若干年后，但愿他能打破“韩国总统不得善终”之魔咒。

    作者: 文山


（路透社）

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