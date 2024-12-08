韩国前防长被捕 反对党计划再推弹劾

对总统尹锡悦的弹劾案在韩国国会未能通过后，反对党表示将继续推动下一轮弹劾。韩国司法部门已对尹锡悦等参与颁布戒严的政府高层官员展开调查，前国防部长已被警方逮捕。

（德国之声中文网）据韩联社报道，韩国警方周日逮捕了前国防部长金龙显，指控他在试图实施戒严令的过程中扮演了重要角色。

警方还搜查了金龙显的住所，并对其实施旅行禁令。金龙显已于本周早些时候辞去国防部长职务。周日，总统办公室对媒体证实，尹锡悦已接受了行政安全部（内政部）长官李祥敏的辞职。

检察机关以涉嫌叛乱的指控，对金龙显以及总统尹锡悦和戒严司令、陆军参谋总长朴安洙展开调查。

对总统尹锡悦的弹劾案因执政党国民力量党的集体抵制，周六未能在国会通过。周日，最大反对党民主党表示，将推动新一轮弹劾。

该党主席李在明表示，"尹锡悦是破坏韩国宪法秩序的叛乱和军事政变的幕后主犯，他必须立即辞职或立即被弹劾。"他说，民主党将寻求在12月14日再次就弹劾案表决。

尹锡悦12月7日发表讲话，对颁布戒严令向国民道歉 图像来源: Kim Soo-hyeon/REUTERS

总统"不再干政"

尹锡悦所在的国民力量党则在阻止了弹劾案后表示，该党已经 "有效地获得了（尹锡悦）下台的承诺"。

国民力量党党魁韩东勋周日在与国务总理韩德洙会面后表示："在总统下台之前，他也不会干涉国家事务，包括外交事务。" 他告诉记者，这将 "最大限度地减少给韩国和韩国人民造成的混乱，稳定政治局势，恢复自由民主"。

但民主党籍的国会发言人禹元植（Woo Won-shik）批评这一做法违宪。"总理和执政党联合行使无人赋予他们的总统权力，却不参与解决违宪戒严问题的宪法程序，这显然违反了宪法。"

周末，继续有大批民众冒着严寒在议会外举行抗议活动，要求总统尹锡悦下台。在国会表决弹劾案的周六，组织者称有一百万人参加了示威，警方则称参与集会的人数为15万。

韩国民众国会外集会 要求尹锡悦下台 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、路透社）

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