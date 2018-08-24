韩国前总统李明博因腐败罪获刑15年

（德国之声中文网）李明博从2008至2013年在任，成为第4名系狱前总统。其后任也因另一桩腐败案于2017年年初失去权力并入狱。

李明博被控收受包括三星电子及情报机构的约值100万美元的贿金，为政、商界领导人之间牵线搭桥，捞取好处。首尔中央区法院裁定李明博通过其兄掌控的私人汽车零部件制造企业侵吞246亿韩元（2177万美元），从三星和其它贿赂方那里收受共130万亿韩元，两罪并罚。

主审法官指出，身为总统，作为国家首脑和执法领导人，知法犯法，不仅严重损坏了总统府声誉，也破坏了公众对整个国家机构的信任。

现年76岁的李明博否认有罪，称导致立案的相关调查是现总统文在寅对他的政治"报复"。在发生了朴槿惠丑闻后上台的文在寅曾宣布要"清扫"青瓦台，并曾在涉及对另一名前总统卢武铉的司法调查问题上批评过李明博。

文在寅曾任卢武铉的竞选总管。作为自由派领袖，两人结下深厚友谊。在李明博总统任期内，卢武铉受到腐败指控和调查。2009年，卢武铉自杀。

法院周五的宣判作了电视转播。李明博未到庭。检方曾要求判处20年监禁。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 李承晚：流亡海外 1948年上任的李承晚是大韩民国首任总统，实行独裁统治。任内爆发朝鲜战争。他在1952年、1956年、1960年三度连任，这些选举都被指责存在严重舞弊行为。李承晚还强迫国会修订法律，取消连任限制。1960年选举后，韩国爆发学生运动，抗议选举舞弊，局势最终激化，迫使李承晚辞职，并流亡美国夏威夷，并在5年后于当地逝世。图为1950年6月28日，他与美国上将麦克阿瑟的合影。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 尹潽善：遭遇政变 李承晚独裁时期，他是反对派民主党内的重要高层领导，还曾任汉城市长。1960年李承晚下台并流亡海外后，他出任韩国总统。但是不到一年后，朴正熙就发动了军事政变，夺取了大权。随后，他还试图在1963年以及1967年以反对派领导人的身份参与总统竞选，但都没有挑战成功。他在60年代被视为韩国民主运动的重要代表人物。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 朴正熙：惨遭枪杀 1961年通过军事政变上台的朴正熙，一直连续执政到1979年。任内实行独裁统治，甚至还解散了国会，实行党禁。而同期韩国经济却飞速增长，被誉为汉江奇迹。他牺牲民主追求经济发展的做法，直到现在依然存有很大争议。1979年，他与中央情报部部长金载圭共进晚餐时责难后者，恼羞成怒的金载圭开枪杀死了朴正熙。三十多年后，他的女儿朴槿惠(图左，摄于1974年)也成为了韩国总统。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 崔圭夏：政变下台 1979年，他接替被枪杀的朴正熙出任总统，并一度试图推动宪政民主化改革。但是，他在位仅仅8个月，就遭到全斗焕军事政变推翻，黯然下台。此后，他淡出公众视野，直到2006年去世。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 全斗焕：遭到清算 1961年，他支持朴正熙的军事政变。1979年，朴正熙遭枪杀后不久，全斗焕也同样通过军事政变上台，扩大戒严，并镇压次年春天的光州民主运动。1987年，民主运动的压力下，他将权力移交给自己的助手卢泰愚，并由后者开启民主化进程，结束韩国独裁历史。全斗焕下台后一度出家为僧，90年代更是因军事叛乱、内乱罪和贪污受贿罪被判死刑，后获特赦。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 卢泰愚：锒铛入狱 1987年，全斗焕违反民主普选的承诺，直接任命助手卢泰愚继任韩国总统，引发大规模民众抗议。由于次年即将举行汉城奥运会，卢泰愚顾忌国际声誉，宣布释放政治犯、结束独裁统治，并通过公投修改宪法。在随后韩国首次真正自由选举中，他击败了立足未稳的反对派，成为韩国历史上首位真正的民选总统。任内他促使韩国与台湾断交，转而与中共政权建立正式外交关系。但是他卸任后，他与全斗焕一道被指控叛乱和内乱罪、谋杀上司未遂罪及受贿罪，锒铛入狱，后来获得特赦。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 独裁者+民选总统=难兄难弟 1996年，全斗焕与卢泰愚身穿囚衣，共同在汉城一法院出庭。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 金泳三：毁誉参半 曾经因领导民主运动遭到独裁者朴正熙、全斗焕多次软禁的金泳三，在1992年成功当选总统。任期内，他整肃军队，清算前独裁政府的领导人，但是因没有妥善处理亚洲金融危机而导致民望大跌。连任失败后，他本人虽然没有遭到清算，但是他的儿子却因受贿被判刑。2011年，金泳三宣布捐献所有个人财产，不留给子女。2015年，金泳三病逝，获得国葬待遇。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 金大中：收获诺奖 独裁时期，作为反对派领袖的金大中遭到当局囚禁、流放、车祸谋杀、判处死刑等迫害。1997年，他终于当选韩国总统。任内，他积极推进经济改革，实现产业结构转型，还于2000年首次举行南北双边首脑会谈，与朝鲜领导人金正日会晤，并因此获得诺贝尔和平奖。卸任后，他的对朝政策虽然受到质疑，但依然得到了一定的延续。2004年，曾被独裁政府判处死刑的金大中，被汉城高等法院再审改判无罪。2009年去世时，韩国为其举行了隆重的国葬。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 卢武铉：死后盛名 2003年出任总统的卢武铉出身于寒门，被称为“草根总统”。他曾遭到国会弹劾，后来弹劾案被宪法法院推翻。任内他继续对朝鲜实行“阳光政策”，并前往平壤与金正日会晤。卸任后，一直倡导清廉政治的他遭到李明博政府的受贿案调查，最后不堪重负，跳崖自杀。根据民调机构的数据，韩国民众对卢武铉的好感度在所有总统中排名第一。他的死，也被认为是韩国政治走向清廉的重要转折点。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 李明博：被控腐败 李明博于2008年至2013年担任韩国总统，他一改前任对平壤的“阳光政策”，而采取更加强硬的立场，加剧了南北对峙的局面。卸任后，他遭到了腐败指控。2018年4月9日，韩国检方以受贿、贪污、逃税、滥用职权等14项罪名对李明博提起公诉。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 朴槿惠：弹劾入狱 朴槿惠是当年独裁总统朴正熙的女儿。2013年出任总统后，半岛危机不断升级。2016年更是爆出政治丑闻，被指控纵容闺密干政牟取私利。随后，她遭到国会以及宪法法院弹劾，成为韩国首名遭弹劾下台的总统。2018年4月6日，朴槿惠被首尔中央地方法院一审判处24年监禁，罪名则包括滥用职权、受贿等。

历任韩国总统，谁得善始善终？ 文在寅：能否善终? 2017年，文在寅选举胜利，出任韩国总统。他重拾对朝鲜的和缓政策，预计将于2018年4月底与朝鲜领导人金正恩举行会晤。若干年后，但愿他能打破“韩国总统不得善终”之魔咒。 作者: 文山



凝炼/苗子（德新社、路透社）