韩国前总统朴槿惠获特赦

（德国之声中文网）韩国司法部周五（12月24日）宣布，前总统朴槿惠已被列入特赦名单，将于今年12月31日重获自由。

朴槿惠此前因贪污、渎职罪入狱。这位前韩国女总统是已故独裁者朴正熙之女。

朴槿惠的前任李明博也因贪污罪名被判入狱，但未获赦免。

缘何获特赦？

法务部长官朴范基解释说，赦免这位前总统“意在平息社会冲突、恢复社区秩序”。

文在寅总统在一份声明中表示，“我们应力克以往痛苦，走入新时代。此刻，我们应勇敢凝聚我们所有的力量，而不是纠缠既往，相互争斗。” 他指出， “涉及前总统朴槿惠，我们注意到，服刑近5年后，她的健康状况明显恶化。”

今年以来，因慢性肩、腰疼痛，朴槿惠曾先后3次被接离看守所送医住院治疗。韩国当局确定今年大赦人选时考虑了这一情况。通过其律师，朴槿惠发表声明，感谢文在寅总统给予特赦，并表示自己将专心治病。

在野的国民力量党及其支持者一直呼吁在明年 3 月下届总统大选前赦免朴槿惠。最新民意调查结果显示，目前，该党首席候选人尹锡悦和执政的共同民主党首席候选人李在明的选民支持率不相上下。

韩国总统只能任一届。这意味着，文在寅不能再度竞选蝉联。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 终审判决：22年刑期 2021年1月14日，韩国大法院对前总统朴槿惠“亲信干政”案和收受国家情报院“特殊活动费”案作出终审判决，判处朴槿惠20年有期徒刑并缴纳罚金180亿韩元（约合1亿元人民币）。加上此前在干涉国会选举案中获刑2年，朴槿惠须累计服刑22年，刑期从2019年4月17日算起。（图为宣判当天朴槿惠的支持者在法院门外声援示威）

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 读书的日子 朴槿惠9岁的时候成为韩国"第一千金"，是韩国前总统朴正熙的长女。朴正熙从1961年开始担任韩国总统长达18年。朴槿惠快乐的家庭生活没有维持多久：其父母于1979年遭政敌暗杀身亡。图片朴槿惠一家的照片：上边分别是其父亲朴正熙（中）、母亲左二、妹妹（右一）、弟弟（左一）和朴槿惠（右二）。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 第一夫人 朴槿惠的父亲、韩国前总统朴正熙是最具争议的总统之一。1974年，朴槿惠母亲死于枪杀。当时她只有22岁。作为朴正熙的长女，朴槿惠此后经常出现在父亲身边；至1979年，朴正熙也遇刺前，朴槿惠一直以“第一女儿”的身份担任韩国“第一夫人”的角色。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 父女相伴的岁月 这张照片拍摄于1977年，朴槿惠在担任“第一女儿”时协助父亲参与投票。两年后，朴正熙被暗杀。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 第一家庭的光环 在一组名为“美丽的伙伴----第一夫人（Beautiful Partner First Lady）”特殊展览中，展出了1963年至1979年期间，朴槿惠父亲和母亲的合照。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 汉语标准 朴槿惠在还未就任韩国总统前就曾到访中国。图片是2008年，朴槿惠作为韩国候任总统李明博的特使访华。时任中国国家主席胡锦涛曾称赞，“朴槿惠的汉语发音十分标准。”

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 抹不掉的伤痛 朴槿惠的从政之路获得了父亲支持者们的投票，也迎来了反对者的攻击。图为2006年5月，朴槿惠在首尔参加大国家党市长候选人竞选活动时，遭到不明身份男子用刀割伤脸部。图片上医生为她处理伤口 。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 当选总统 2012年12月19日，朴槿惠成为韩国首位女总统，继承父亲、返回青瓦台。这一天，朴槿惠从一代公主晋升为一代“女皇”。那年她60岁。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 闺蜜门 因崔顺实“干政”，朴槿惠身陷“闺蜜门”风暴近半年。3月10日，韩国宪法法院判决弹劾成立，朴槿惠成为韩国史上首位遭弹劾下台的总统。

朴槿惠：从第一千金到被判入狱22年 嫁给国家的女人 “我没有父母，没有丈夫，没有子女，国家是我唯一希望服务的对象。”朴槿惠曾经这样说。但对比如今的窘境，让人不禁唏嘘。 作者: 严严



朴槿惠因何入狱？

因腐败丑闻，朴槿惠于 2017年被迫下台。朴槿惠被裁定犯有与其闺秘崔顺实串通从企业集团获巨款、让无官方职务的她接触干预政府事务、助其敲诈顶级公司等罪。朴槿惠还被裁定非法挪用韩国情报机构预算经费。

相关丑闻曾引发延续数月的民众大规模抗议浪潮，并导致包括三星电子在内的两家庞大企业集团的负责人被捕。

朴槿惠因多项罪名被判处总共22年的刑期和巨额罚款。她的继任者便是文在寅。

根据盖洛普韩国上月的一项民意调查结果，反对赦免朴槿惠和另一名前总统李明博的人的比例从今年早些时候的 60%降到了48% 。

（美联社，路透社）

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