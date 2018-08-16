 韩国前总统朴槿惠涉贪 二审重判25年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2018

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时政风云

韩国前总统朴槿惠涉贪 二审重判25年

韩国法院二审判决前总统朴槿惠25年徒刑，比一审24年还要重。她是韩国首位遭弹劾下台的民选总统。

Park Geun-hye (picture-alliance/AP Photo/K. Hong-Ji)

朴槿惠二审遭重判25年，加上其他罪行的刑期，若未获得减刑，出狱时已将近100岁。

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韩国首尔地方法院周五作出判决，遭弹劾下台的前总统朴槿惠因贪腐、滥用职权等罪名被判24年监禁。此前，检察官要求判现年66岁的朴槿惠30年监禁。 (06.04.2018)

平昌冬奥会的主要赞助商之一、乐天集团会长辛东彬因行贿罪判处两年半监禁。相关案件的另一中心人物、韩国前总统朴槿惠的女友崔顺实被判处20年监禁。 (13.02.2018)

检方周一对韩国前总统朴槿惠以多项罪名提出起诉，其涉嫌受贿总金额折合数千万美元。据韩媒曝光，上月底在批捕令宣布的时候，朴槿惠还含泪自白一心为国，“不知事情为何到这地步”。 (17.04.2017)

(德国之声中文网) 现年66岁的韩国前总统朴槿惠在法院二审宣判中，被处于25年徒刑。法院表示她收贿还滥用权势干预私营企业人事，侵犯企业运作自由。

高等法院宣判指出，朴槿惠被判25年徒刑，并科罚金2000亿韩元罚金 (1.54亿欧元)。

朴槿惠被追加刑期

首尔中央区地方法院7月20日作出判决，韩国前总统朴槿惠因收受国家情报院特殊活动费、违反公职选举法两项罪名，再被分别追加6年及2年的有期徒刑，并没收33亿韩元的财产。

早在今年4月，朴槿惠就已经因为贪腐、滥用职权等18项罪名一审被判24年监禁。法庭指出，朴槿惠曾经非法收受多家企业提供的巨额资金。

被追加刑期之后，意味着现年66岁的朴槿惠将在监狱中总共度过33年的时光。

虽然在今年4月的一审判决之后，朴槿惠表示不上诉，但是检察院方面认为这位前总统毫无悔意，因此提起了上诉，要求加大处罚力度。首尔高等法院上诉庭开始审理此案。检方要求将贪腐、滥用职权等18项罪名的刑期由24年提高到30年。

朴槿惠的腐败及亲信干政丑闻对韩国政坛造成了巨大的震动。她也在2016年底成为韩国历史上首位遭到弹劾的总统。她的闺蜜崔顺实则在今年初被判20年监禁。

文山/叶宣/夏立民 (韩联社、法新社)

  • Südkorea Park Chung-hye mit ihrer Familie (picture alliance/dpa)

    朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统

    读书的日子

    朴槿惠9岁的时候成为韩国"第一千金"，是韩国前总统朴正熙的长女。朴正熙从1961年开始担任韩国总统长达18年。朴槿惠快乐的家庭生活没有维持多久：其父母于1979年遭政敌暗杀身亡。图片朴槿惠一家的照片：上边分别是其父亲朴正熙（中）、母亲左二、妹妹（右一）、弟弟（左一）和朴槿惠（右二）。

  • Südkorea - gewählte Präsidentin Park Geun-hye und Präsident Park Chung-hee (picture-alliance/dpa/Yonhap)

    朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统

    第一夫人

    朴槿惠的父亲、韩国前总统朴正熙是最具争议的总统之一。1974年，朴槿惠母亲死于枪杀。当时她只有22岁。作为朴正熙的长女，朴槿惠此后经常出现在父亲身边；至1979年，朴正熙也遇刺前，朴槿惠一直以“第一女儿”的身份担任韩国“第一夫人”的角色。

  • Südkorea Seoul - Park Chung-hee und seine Tochter Park Geun-hye (picture alliance/AP Photo/Yonhap)

    朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统

    父女相伴的岁月

    这张照片拍摄于1977年，朴槿惠在担任“第一女儿”时协助父亲参与投票。两年后，朴正熙被暗杀。

  • Park Chung-hee und Yook Young-soo (picture-alliance/Yonhap)

    朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统

    第一家庭的光环

    在一组名为“美丽的伙伴----第一夫人（Beautiful Partner First Lady）”特殊展览中，展出了1963年至1979年期间，朴槿惠父亲和母亲的合照。

  • Südkorea Seoul - Park Geun-hye und Präsident Hu Jintao (picture-alliance/dpa/Yonhap)

    朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统

    汉语标准

    朴槿惠在还未就任韩国总统前就曾到访中国。图片是2008年，朴槿惠作为韩国候任总统李明博的特使访华。时任中国国家主席胡锦涛曾称赞，“朴槿惠的汉语发音十分标准。”

  • Anschlag auf Park Geun-Hye Mai 2006 (Getty Images/AFP/D. Ilbo)

    朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统

    抹不掉的伤痛

    朴槿惠的从政之路获得了父亲支持者们的投票，也迎来了反对者的攻击。图为2006年5月，朴槿惠在首尔参加大国家党市长候选人竞选活动时，遭到不明身份男子用刀割伤脸部。图片上医生为她处理伤口 。

  • Präsidentschaftswahl Südkorea 2012 (dapd)

    朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统

    当选总统

    2012年12月19日，朴槿惠成为韩国首位女总统，继承父亲、返回青瓦台。这一天，朴槿惠从一代公主晋升为一代“女皇”。那年她60岁。

  • Südkorea Choi Soon-sil (Getty Images/AFP/Jung Yeon-Je)

    朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统

    闺蜜门

    因崔顺实“干政”，朴槿惠身陷“闺蜜门”风暴近半年。3月10日，韩国宪法法院判决弹劾成立，朴槿惠成为韩国史上首位遭弹劾下台的总统。

  • Südkorea Präsidentin Park Geun-hye entschuldigt sich (picture-alliance/dpa/E. Jones)

    朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统

    嫁给国家的女人

    “我没有父母，没有丈夫，没有子女，国家是我唯一希望服务的对象。”朴槿惠曾经这样说。但对比如今的窘境，让人不禁唏嘘。

    作者: 严严


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朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统

第一女儿、第一夫人、“嫁给国家”的女人……如今被冠以各种头衔的韩国总统朴槿惠遭弹劾后，面对一系列刑事指控，她的命运很可能仍将是身陷囹圄。 (10.03.2017)  

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