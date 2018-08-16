韩国前总统朴槿惠涉贪 二审重判25年

(德国之声中文网) 现年66岁的韩国前总统朴槿惠在法院二审宣判中，被处于25年徒刑。法院表示她收贿还滥用权势干预私营企业人事，侵犯企业运作自由。

高等法院宣判指出，朴槿惠被判25年徒刑，并科罚金2000亿韩元罚金 (1.54亿欧元)。

朴槿惠被追加刑期

首尔中央区地方法院7月20日作出判决，韩国前总统朴槿惠因收受国家情报院特殊活动费、违反公职选举法两项罪名，再被分别追加6年及2年的有期徒刑，并没收33亿韩元的财产。

早在今年4月，朴槿惠就已经因为贪腐、滥用职权等18项罪名一审被判24年监禁。法庭指出，朴槿惠曾经非法收受多家企业提供的巨额资金。

被追加刑期之后，意味着现年66岁的朴槿惠将在监狱中总共度过33年的时光。

虽然在今年4月的一审判决之后，朴槿惠表示不上诉，但是检察院方面认为这位前总统毫无悔意，因此提起了上诉，要求加大处罚力度。首尔高等法院上诉庭开始审理此案。检方要求将贪腐、滥用职权等18项罪名的刑期由24年提高到30年。

朴槿惠的腐败及亲信干政丑闻对韩国政坛造成了巨大的震动。她也在2016年底成为韩国历史上首位遭到弹劾的总统。她的闺蜜崔顺实则在今年初被判20年监禁。

文山/叶宣/夏立民 (韩联社、法新社)