韩国前外长之子为“尽孝道”投北

（德国之声中文网）本周一，包括"新浪新闻"、"凤凰网"在内的中国媒体纷纷援引"观察者网"的消息报道称，在韩国前外长崔德新投奔朝鲜20多年后，其次子崔仁国也追随父亲的步伐"弃韩投朝"，将永久居住在朝鲜。

相关中国媒体援引朝鲜祖国和平统一委员会官方网站"由我们民族自己"6日的消息报道称：朝鲜天道教青友党中央委员会副主席李明哲（音）等朝方人士当天到机场迎接崔仁国。报道未提及崔仁国的具体入境方式，但报道称他抵达平壤国际机场，很可能从第三国乘机赴朝。

报道中刊登了崔仁国在机场从朝方人士接过花束并发表抵朝感言的视频。崔仁国在机场发表感言称，回到崔家世代所居的祖国怀抱，是遵守父母遗言实现祖国统一伟业的道路，也是应尽的孝道。崔德新与柳美英育有两子三女当时均未随父母一起流亡，而是留在韩国。崔仁国是崔德新的次子。

追随父亲的脚步

据韩国媒体KBS报道，崔德新曾任韩国外交部长，因与韩国前总统朴正熙产生矛盾，于1976年携妻移民美国，10年后投奔北韩，是6.25韩战后投北者中地位最高的人士。在此过程中，崔德新与子女分离。投奔北韩后，崔德新在北韩担任祖国和平统一委员会副委员长、天道教青友党中央委员会委员长。崔德新去世后，其夫人柳美英接任天道教青友党中央委员会委员长。

而崔德新的父亲崔东旿是争取朝鲜摆脱日本的独立运动领袖，后来成为朝鲜领导人的金日成就是崔东旿的学生。韩国前总统朴正熙执政时，之前在军中任要职的崔德新曾任韩国外务部长官和韩国驻西德大使，后与朴正熙发生矛盾，指责其独裁，并积极联系民主人士，开展反对朴正熙的活动。崔德新1976年携妻移民美国后多次访问朝鲜。并得到金日成接见。

KBS报道称，2000年底第一次南北韩离散家属团聚活动时期，母亲柳美英以北韩代表团团长身份访问首尔，与儿子崔仁国相逢。崔仁国2016年经韩国政府批准，前往北韩参加母亲的葬礼，随后在母亲去世1周年和2周年也经韩国政府批准访问北韩。但此次崔仁国并未获得韩国政府的访北批准而直接越境到北韩，韩国政府正在了解其前往北韩的具体经过。有关报道称，今年73岁的崔仁国表示，如今进入北韩虽然时间较迟，但为了遵照父母遗言而下定了决心。