 韩国军队鸣枪警告俄罗斯军用飞机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2019

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时政风云

韩国军队鸣枪警告俄罗斯军用飞机

据韩国国防部公布的消息，韩国军队先后向两架飞入韩国领空俄罗斯战斗机鸣枪警告。

Südkorea Luftwaffenstützpunkt Gwangju (Reuters/Yonhap)

韩国光州军事基地 （资料图片）

（德国之声中文网）韩国方面称，外国军机闯入韩国领空、韩国空军升空近距离鸣枪示警，还是头一次。韩联社报道，周二上午共有5架军机闯入韩国防空识别区，其中还有2架中国军用飞机。这些飞机是否在参加俄中联合军演，目前尚不清楚。


首尔：俄罗斯战斗机2次闯入韩国空域


根据首尔公布的消息，俄罗斯军用飞机在当地时间上午9点过后不久进入独岛上空。日本也声称对该岛屿拥有主权，日本称该岛为"竹岛"。 韩国国防部表示："军方采取了战术措施，其中包括发射照明弹和鸣枪警告"。随后俄罗斯飞机飞离区域。但大约20分钟后又一次进入韩国空域，韩国军队对此发出第2次鸣枪警告。


俄罗斯、中国矢口否认


莫斯科外交部驳回了韩国的这一指控并发表声明说，俄罗斯飞机是在国际水域上空进行演习。中国外国部发言人华春莹周一在例行记者会上表示，防空识别区不是一国领空，所有国家都可以在那里自由飞行。


2013年，韩国宣布出于国防原因向南扩展其"防空识别区"。背景是当时东海主权引发争议。自此以来多次发生俄罗斯和中国飞机破坏韩国该地区领空事件。首尔政府宣布，将就莫斯科和北京的违规行为正式提出诉讼。


李京慧/李鱼 (法新社、德新社、路透社)

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