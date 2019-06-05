韩国军队鸣枪警告俄罗斯军用飞机

（德国之声中文网）韩国方面称，外国军机闯入韩国领空、韩国空军升空近距离鸣枪示警，还是头一次。韩联社报道，周二上午共有5架军机闯入韩国防空识别区，其中还有2架中国军用飞机。这些飞机是否在参加俄中联合军演，目前尚不清楚。



首尔：俄罗斯战斗机2次闯入韩国空域



根据首尔公布的消息，俄罗斯军用飞机在当地时间上午9点过后不久进入独岛上空。日本也声称对该岛屿拥有主权，日本称该岛为"竹岛"。 韩国国防部表示："军方采取了战术措施，其中包括发射照明弹和鸣枪警告"。随后俄罗斯飞机飞离区域。但大约20分钟后又一次进入韩国空域，韩国军队对此发出第2次鸣枪警告。



俄罗斯、中国矢口否认



莫斯科外交部驳回了韩国的这一指控并发表声明说，俄罗斯飞机是在国际水域上空进行演习。中国外国部发言人华春莹周一在例行记者会上表示，防空识别区不是一国领空，所有国家都可以在那里自由飞行。



2013年，韩国宣布出于国防原因向南扩展其"防空识别区"。背景是当时东海主权引发争议。自此以来多次发生俄罗斯和中国飞机破坏韩国该地区领空事件。首尔政府宣布，将就莫斯科和北京的违规行为正式提出诉讼。



李京慧/李鱼 (法新社、德新社、路透社)