 韩国军方称9架中俄战机进入韩国航空识别区 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2021

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韩国军方称9架中俄战机进入韩国航空识别区

韩国军方表示，本周五，2架中国军机和7架俄罗斯军机进入韩国航空识别区。韩国空军出动了战斗机和空中加油机，采取应对突发情况的正常战术措施。

Russische Luftwaffe - Topolev Tu-95MS

（德国之声中文网）韩联社报道称，本周五（11月19日），中俄两国总共有9架军机从东北方飞入韩国航空识别区。韩国联合参谋本部强调，这些战机并未侵犯韩国领空。

韩国联合参谋本部称，在中俄军机飞入韩国防空识别区前，韩国空军已出动战斗机和空中加油机，采取应对突发情况的正常战术措施。

韩国联合参谋本部称，中国军方在回应时表示这些军机在进行训练。

联合参谋本部在一份声明中指出，韩国军方判断中国和俄罗斯在举行联合军演，"但还需要做进一步分析"。

路透社报道指出，最近几年中国和俄罗斯战机经常会进入韩国航空识别区。去年12月22日，就曾有4架中国军机和15架俄罗斯军机飞入韩国防空识别区。

俄罗斯方面并不承认韩国划定的航空识别区。北京方面称，航空识别区不是一国领空，任何国家都可以享有航行自由。

2019年7月， 韩国国防部称，韩国军方两次向进入该国领空的一架俄罗斯军机开火示警，并称中国军用飞机也进入了韩国领空。韩国一名国防部官员称，这是俄罗斯军用飞机首次侵犯韩国领空。

事发后，青瓦台国家安保室室长郑义溶向俄方提出强烈抗议。韩国外交部也召见俄罗斯驻韩使馆临时代办。

（路透社、韩联社）

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