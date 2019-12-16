韩国军方：朝鲜又发射“不明飞行物”

（德国之声中文网）韩国称，朝鲜在炮击演习中再度向公海方向发射了多个"飞行体"。韩国联合参谋本部周一（3月9日）通报说，朝鲜军方的冬季训练项目中包括"各种多管导弹发射装置"。此前，这个韩国最高军事指挥机构曾表示，朝方至少从咸镜南道三岛（Sondok）发射了3枚这种短程飞行物。在较长时间中断后，一周前，这个自诩的核国家又重启导弹试验。

韩国方面猜测，朝鲜军方此次是再度试验了一种此前已试验过的导弹发射装置。韩方称，相关飞行物在最高50公里高度向东北方向飞行了约200公里。

韩方称，将和美国有关部门一起分析更多细节。韩国总统府称，国家安全顾问郑义溶（Chung Eui Yong）在首尔主持了有各部和情报机构负责人参加的紧急视频会议，分析朝鲜此举可能的用意。会议结束后发表的一份声明未进一步提及此次导弹试验，但再度强调，"不断的发射演习无助于在朝鲜半岛上创造永久和平"。

据韩国联合参谋本部估计，朝鲜上周一也从多管导弹发射装置试射了2枚短程弹道导弹。联合国决议禁止朝鲜试验任何有配备核弹头能力的弹道导弹。

此次发射是因其核武计划而被国际社会孤立的朝鲜去年11月底以来的第一次试射。

多年间，朝鲜推进具载核能力的导弹研发，并因此受到国际社会严厉制裁。在朝鲜和美国之间核谈判限于僵局的背景下，平壤与首尔之间的关系亦停滞不前。

在朝鲜今年首次进行导弹试验后，德国和另外4个欧洲国家在联合国安理会上称之为"挑衅行为"，要求该国必须采取消除其大规模杀伤性武器的有意义步骤。朝鲜外务省驳回这一批评，并指责相关国家每逢朝鲜军演便重复"一种荒唐的论调"。

凝炼/叶宣（德新社）