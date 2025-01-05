韩国内政危机持续延烧 布林肯到访首尔

美国国务卿布林肯周日晚间抵达首尔，开始对这个陷入严重内政危机的国家进行访问。一般认为，布林肯将审慎游说韩国方面保持其政策的一贯性。这很可能也将是布林肯国务卿任内的最后一次东亚之行。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯将在周一同韩国外长赵兑烈举行会谈，而针对遭停职总统尹锡悦的逮捕令也将在这天到期。12月3日，尹锡悦宣布实施戒严但未能成功。首尔是此次布林肯东亚之行的第一站，而这也可能是布林肯国务卿任内的最后一次东亚之行。此行目的是在特朗普重新入主白宫之前，凸显拜登总统任内打造民主共同体所取得的成就。

韩国之后，布林肯还将前往东京。日韩关系充满矛盾和竞争，但韩国同日本一样，都是美国的重要盟友。

尹锡悦总统曾深受拜登政府爱戴，因为他大胆推动日韩关系的改善，并期望韩国在全球政府中扮演更为重要的角色。

在拜登主持下，美日韩举行了里程碑式的三方会谈。2024年3月，尹锡悦还在韩国首尔主办了第三届全球民主峰会。全球民主峰会是拜登总统任内发起的一项重要外交倡议。尹锡悦出访美国期间，在白宫晚宴上高唱“美国派”，给美国政要留下了深刻印象。

2022年11月，美日韩三国领导人就朝鲜问题在柬埔寨举行会谈。 图像来源: The Yomiuri Shimbun via AP Images/picture alliance

目前就职于国际战略研究中心的朝鲜问题专家塞勒（Sydney Seiler)，布林肯选择当前时机访问首尔，肯定会招致韩国左派的批评，但作为资深外交家，布林肯应该可以从容应对韩国当前所处的危机，并将关注焦点集中在中国和朝鲜带来的威胁方面。塞勒表示：“布林肯将会避开韩国内政方面的地雷，他既要避免给人留下为执政党站台的印象，也不会人为营造一切正常的假象。”

美国国务院发表的一份声明中，并没有直接提及韩国当前的内政危机，而是强调布林肯会努力维护美日韩三国的合作关系，并加强涉及朝鲜的情报交流。

1月20日，特朗普将重新入主白宫，开始新一届美国总统任期。有趣的是，拜登总统同保守派韩国总统尹锡悦建立了良好的个人关系， 而特朗普则在其上一届总统任期内，同韩国左翼总统文在寅关系密切，后者也对特朗普的朝鲜政策提供了支持。

2019年6月，美国总统特朗普、韩国总统文在寅和朝鲜领导人在板门店举行会晤。 图像来源: NEWSIS/Photoshot/picture alliance

韩国发生内政危机之后，拜登政府一直强调，谁将成为韩国下一届领导人目前尚不明朗，美国政府会保持同韩国各个政治派别的接触。主张改善对朝关系的反对党领袖李在明（ Lee Jae-myung）自身也陷入官司，有可能会被取消竞选资格。在许多问题上，工会活跃分子出身的李在明同拜登和特朗普都存在分歧。李在明曾严厉批评美国在韩国部署萨德导弹防御系统，并要求在殖民历史问题上，对日本采取更强硬的态度。

美国官员表示，尹锡悦宣布戒严前，美国并不知情。布林肯上个月接受媒体采访时也表示，韩国当前的危机显示出实施民主三十年来，韩国政治制度的强大力量。“我认为，韩国是世界上最能体现民主崛起和民主韧性的国家之一。”

（法新社）

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