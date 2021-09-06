 韩国偶像团体BTS成员将陆续服兵役 | 文化经纬 | DW | 23.10.2022

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韩国偶像团体BTS成员将陆续服兵役

在引发社会关注和广泛争议之后，韩国流行乐队防弹少年团（BTS）经纪公司宣布，该乐队成员将履行他们的义务兵役

韩国流行乐队防弹少年团（BTS）

韩国流行乐队防弹少年团（BTS）

（德国之声中文网）韩联社周一（10月17日）报道，韩国流行乐队防弹少年团（BTS）成员将履行他们的义务兵役。

近年来，该乐队成员的兵役义务受到广泛的关注，公众对这些娱乐偶像少年是否应该被免除强制服役存在分歧。

BTS的经纪公司Big Hit Music发表声明称，年龄最长的乐队成员金硕珍将率先入伍。

韩联社援引Big Hit Music的声明说："金（Jin)将于本月末主动取消延期入伍申请，并遵循兵务厅的程序入伍。其他成员也会按照各自的计划依次履行兵役义务。"

关于免服兵役的争论

韩国法律规定，所有身体健康的男子必须服兵役18-21个月，但在某些与国家声望相关的国际比赛中表现出色的运动员和艺术家可以获得特殊豁免，包括古典音乐家、奥林匹克运动员等。

流行歌手通常没有资格成为例外，而逃避兵役可能导致监禁或社会性羞辱。

韩国国会一直在辩论BTS成员是否应该获得豁免。在这个问题上，议员们之间存在着巨大的分歧。

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BTS的未来尚不确定

今年8月，韩国国防部长李钟燮表示，若BTS成员入伍服役，军方可考虑提供练习、出国演出的机会。

BTS已于6月宣布，因为感到成功之后的疲倦和压力，未来将暂时中断团体活动，专注个人事业。

不过，他们仍然偶尔进行团体表演，最近一次是15日为声援釜山市申办2030年世界博览会而举办的演唱会。

（法新社、路透社）

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