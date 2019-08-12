韩国停止与日本共享情报

（德国之声中文网）韩国总统府周四表示，随着历史纠葛和贸易争端不断升级，韩国将停止与日本的情报共享机制。

总统府国家安保室第一次长金有根（Kim You-geun）称，由于日本对韩国祭出的出口限制举措，两国的安保合作发生了"严重变故"，韩国政府认为，与日本续签《军事情报保护协定》与韩国"国家利益"不符。

若双方均未表达终止意向，这项已有三年之久的军事情报协议将于本周六自动延期一年。

8月2日，日本决定将韩国移出日本制定的出口便利"白名单"。10天后，韩国政府亦开始向公众征求意见，准备将日本剔除出韩国出口手续简化的"白名单"之列。

韩国方面认为，日方针对韩国的出口管制，是为报复韩国最高法院2018年的一项裁定："日本企业应赔偿二战时期遭强征的多名韩国劳工"。

日本"强烈"抗议韩国的变更

日本外务大臣河野太郎周四表示，东京"强烈"抗议韩国废除军事情报共享协议的决定，称此举"非常令人遗憾"。

河野太郎在一份声明中说："我不得不说，韩国政府终止该协议的决定是对当前地区安全形式完全错误的判断，非常令人遗憾。"

美国正在与中国发生贸易争端，同时寻求重启朝鲜去核化谈判。韩国和日本之间的激烈争执，对于它团结亚洲盟友来说无疑是一次挫败。

张平/李鱼 （美联社、路透社、法新社）

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