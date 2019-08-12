 韩国停止与日本共享情报 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

韩国停止与日本共享情报

日韩两国争端升级，韩国停止了与日本的情报共享机制。对于寻求扩大东亚安全合作的美国来说，这一决定不啻为一个打击。

Bildkombo Flaggen Südkorea und Japan

DW.COM

柏林一家智库判断，日本和韩国之间的争端可能对亚洲权力平衡产生影响，北京可能利用这一纠纷扩大其地区影响力，金正恩也可能从中获益。 (10.08.2019)

在美中贸易战愈演愈烈之际，美国在东亚的两个安全伙伴——日本和韩国之间也爆发贸易纠纷，其对全球经济的影响尚难以估量。 (02.08.2019)

日本政府周一表示，鉴于日韩信任关系“明显受损”，日本政府决定对韩国的技术产品出口实施限制。 (01.07.2019)

（德国之声中文网）韩国总统府周四表示，随着历史纠葛和贸易争端不断升级，韩国将停止与日本的情报共享机制。

总统府国家安保室第一次长金有根（Kim You-geun）称，由于日本对韩国祭出的出口限制举措，两国的安保合作发生了"严重变故"，韩国政府认为，与日本续签《军事情报保护协定》与韩国"国家利益"不符。

若双方均未表达终止意向，这项已有三年之久的军事情报协议将于本周六自动延期一年。

8月2日，日本决定将韩国移出日本制定的出口便利"白名单"。10天后，韩国政府亦开始向公众征求意见，准备将日本剔除出韩国出口手续简化的"白名单"之列。

韩国方面认为，日方针对韩国的出口管制，是为报复韩国最高法院2018年的一项裁定："日本企业应赔偿二战时期遭强征的多名韩国劳工"。

Südkorea l Anti-Japan-Kundgebung in der Nähe der japanischen Botschaft in Seoul (Reuters/K. Hong-Ji)

首尔日本驻韩大使馆前的反日示威（2019年8月3日）

日本"强烈"抗议韩国的变更

 日本外务大臣河野太郎周四表示，东京"强烈"抗议韩国废除军事情报共享协议的决定，称此举"非常令人遗憾"。

河野太郎在一份声明中说："我不得不说，韩国政府终止该协议的决定是对当前地区安全形式完全错误的判断，非常令人遗憾。"

美国正在与中国发生贸易争端，同时寻求重启朝鲜去核化谈判。韩国和日本之间的激烈争执，对于它团结亚洲盟友来说无疑是一次挫败。

 

张平/李鱼  （美联社、路透社、法新社）

使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软件和相关信息！

相关内容

Südkorea: Minister Sung Yun-mo

慰安妇争议引发贸易战 韩国将日本踢出“白名单” 12.08.2019

围绕慰安妇历史争议，韩国与日本关系进一步恶化。韩国政府周一决定将日本从贸易“白名单”中除名。本月稍早间，日本已宣布将韩国从享有最少贸易限制的“白名单”国家除名。

Südkorea l Anti-Japan-Kundgebung in der Nähe der japanischen Botschaft in Seoul

日韩争端升级 中朝渔翁得利？ 10.08.2019

柏林一家智库判断，日本和韩国之间的争端可能对亚洲权力平衡产生影响，北京可能利用这一纠纷扩大其地区影响力，金正恩也可能从中获益。

Südkorea - Japan Handelskrise

被剔出“白色清单”日韩贸易摩擦升级 02.08.2019

在美中贸易战愈演愈烈之际，美国在东亚的两个安全伙伴——日本和韩国之间也爆发贸易纠纷，其对全球经济的影响尚难以估量。

广告

媒体看中国

Hongkong Proteste (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

德语媒体：2019年的香港不是1989年的天安门

德语媒体继续关注香港民主运动的局势，并将焦点转移至德国的经济界。《商报》认为，经济界处于利益考量，因而面对香港基本上集体沉默。但德国的《时代周报》却不这么认为。  