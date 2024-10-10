韩国作家韩江获得2024年诺贝尔文学奖

韩江是首位获得诺贝尔文学奖的韩国作家。瑞典文学院称赞她“以具有强烈诗意的散文直面历史创伤，揭示人类生命的脆弱性”。

（德国之声中文网）瑞典文学院周四（10月10日）揭晓了2024年诺贝尔文学奖。

今年的获奖者是韩国作家韩江（Han Kang），瑞典文学院称赞她"以具有强烈诗意的散文直面历史创伤，揭示人类生命的脆弱性"。

韩江是首位获得诺贝尔文学奖的韩国作家，也是自1901年以来的117位诺贝尔文学奖获得者中的第18位女性，亚洲首位女性获奖者。

韩江于1970年生，现任韩国艺术大学文艺创作系教授。她上世纪九十年代中期登上文坛，先后获得韩国小说文学奖、东里文学奖、英国布克国际文学奖和马拉帕蒂文学奖等多种奖项。

韩江最有名的作品之一是《素食者》，讲述女主人公英惠在经历了一场有关人类残酷的噩梦之后，开始拒绝吃肉，并逐渐拒绝自己作为"人类"的身份，把自己当成一棵树。韩江曾表示以此探索人类的暴力、理智和疯狂所能达到的边界，以及我们能在多大程度上理解他人。

尽管韩江创作的许多主人公是女性，但她的作品经常以男性的视角进行叙述。

瑞典文学院认为她具有"身体与灵魂、生命与死亡之间独特的连接意识"，称赞她通过"诗意且实验性的风格"，已成为当代文学的创新者。

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去年的诺贝尔文学奖获奖者是挪威作家乔恩·福瑟（Jon Fosse）。瑞典文学院表彰他以"创新的戏剧和散文为不可言说者发声"。

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（综合报道）

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