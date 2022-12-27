韩国以色列要求中国旅客检测 日本疫情数字破纪录

（德国之声中文网）继日本、美国本周宣布将对来自中国的旅客进行检测后，韩国周五（12月30日）也宣布至明年2月底，要求从中国入境的旅客在搭机前以及抵达后接受核酸检测。此外，韩国政府也将限时停发赴韩短期签证并暂停从中国起飞的航班增班计划。

据韩联社报导，韩国国务总理韩悳洙周五召开防疫会议时表示，鉴于中国新冠疫情蔓延，为防范境外疫情输入，将收紧部分防疫措施。

仅能由仁川机场入境

根据新措施，韩国在华外交机构至明年一月底前将暂停发放赴韩短期签证，但外交、必要商务需求和人道主义事由不在此限。韩国政府也将暂停从中国起飞的航班增班计划，目前中国与韩国之间的往来航班数量降至疫情前5%水平。韩联社报导写道，为有效管理入境检疫，来自中国的航班将一律降落在仁川国际机场。

关于检测规定，从1月2日开始至2月28日，自中国入境并在韩国短期停留的旅客须在抵韩后立即接受核酸检测，并在规定场所等待检测结果。从1月5日起，来自中国的旅客须提交行前48小时核酸检测或行前24小时抗原检测阴性证明。韩国政府称，若自华入境人员中确诊病例大增，或出现新变种病毒，将立即研讨进一步的措施，包括将中国划为疫情高风险区或隔离入境人员等。

中国外交部发言人汪文斌周五对于韩国对中国旅客实行入境检测之举表示：「中方始终认为，各国防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员交往和交流合作。我们也注意到，近期多国卫生健康专家认为，从科学的角度看，没有必要对中国旅客实行入境限制措施。」

日本开始对自中国入境旅客快筛

日本首相岸田文雄12月27日宣布，该国将加强边境防疫措施，从12月30日起对所有来自中国或者在过去7天去过中国的入境旅客进行抗原快筛，并将检测结果呈阳性的样本用于基因组解析。日本政府也将来自中国的直飞航班限制于四个主要机场，分别是东京成田、东京羽田、大阪关西及名古屋中部机场。

岸田文雄本周宣布加强日本边境防疫措施

眼下日本国内面临着不断上升的新增病例数和创纪录的死亡人数，据日本卫生部称，周四单日就有420例新冠死亡病例，高于日本今年8月份高峰期的单日死亡人数。周四日本全国新增感染人数超过20万人，较一周前增加了1.8万多人。临近年底，日本国内的交通出行量正在上升，许多人会在元旦假期间参加亲友聚会或者出游，这将继续为疫情扩散创造有利条件。

赴日旅游人潮大不如前

日本此次对中国的人员实施入境检测的举措，可能是日本旅游业所不乐见的。根据日本观光厅公布数据，今年11月访日外国人数为93万人，与2019年11月244万人相比减少了62%。共同社报导称，最大原因是中国游客太少，疫情前中国游客占比达3成。而今年11月仅有2万名中国游客，与2019年同月的75万人相比大减了97%。

本周，中国在疫情爆发之际，宣布将于明年1月开始放宽入境管制、「有序恢复」审批中国公民出境护照申办。各国担忧此举可能为全球带来新一波的疫情，多地因而开始祭出相关因应措施。除了日本、韩国和美国之外，印度、意大利、台湾和马来西亚也纷纷宣布要求对来自中国的人员进行不同程度的入境检测。以色列卫生部也在12月30日宣布，要求从中国启程的非以色列公民旅客须向航空公司提供核酸检测阴性报告，否则不准登机。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

（综合报导）

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