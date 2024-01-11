 韩国：乌克兰成为朝鲜导弹的试验场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2024

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时政风云

韩国：乌克兰成为朝鲜导弹的试验场

美国及其盟国周三（1月10日）谴责俄罗斯向乌克兰发射朝鲜导弹，美国表示对此不可容忍，韩国则称乌克兰成为朝鲜核导弹的试验场，并称 “这相当于一次模拟攻击”。

1月8日，俄罗斯向乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克（Dnipropetrovsk）等地区发动导弹袭击k

1月8日，俄罗斯向乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克（Dnipropetrovsk）等地区发动导弹袭击

（德国之声中文网）美国及其盟国周三（1月10日）谴责俄罗斯向乌克兰发射朝鲜导弹，美国表示对此不可容忍，韩国则称乌克兰成为朝鲜核导弹的试验场。

俄罗斯特使在联合国安理会会议上就俄罗斯入侵乌克兰引发的长达近两年的战争发表讲话时说，美国似乎在散布"错误的"信息。

但他并没有直接否认俄罗斯正在使用朝鲜武器，美国驻联合国副大使伍德（Robert Wood）和其他美国盟友表示，这违反了联合国决议。

伍德说："一个联合国安理会常任理事国公然违反安理会决议，攻击另一个联合国会员国，这种行为不可容忍。这种违反安理会决议的行为加剧了乌克兰人民的苦难，支持了俄罗斯的野蛮战争，破坏了全球防扩散机制。"

早些时候，美国和其他七个国家指责俄罗斯利用其作为拥有否决权的安理会常任理事国的地位，违反安理会决议，获取朝鲜导弹并将其发射到乌克兰。

安理会常任理事国英国、法国和美国，非常任理事国马耳他、斯洛文尼亚和韩国，以及日本和乌克兰在一份声明中说："一个安理会常任理事国处心积虑地从事这些违反安理会决议的行为，显然是在利用其特殊地位。"

金正恩2023年9月16日在俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古等官员的陪同下在符拉迪沃斯托克附近参观俄军用飞机和导弹

金正恩2023年9月16日在俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古等官员的陪同下在符拉迪沃斯托克附近参观俄军用飞机和导弹

与英国、中国、法国和美国一样，俄罗斯在安理会拥有否决权，这实际上确保了安理会无法惩罚俄罗斯。

白宫上周援引最新解密的情报称，俄罗斯最近使用了来自朝鲜的短程弹道导弹对乌克兰实施了多次打击

莫斯科和平壤都否认进行过任何武器交易，但双方去年曾誓言要深化军事关系

入侵乌克兰将近两年之际，俄罗斯最近对乌克兰发动了几次最猛烈的攻击。

俄罗斯驻联合国大使没有否认俄向乌发射朝鲜导弹

俄罗斯驻联合国大使涅边贾（Vasily Nebenzya）说，西方国家将安理会会议当作"反俄宣传"的演习，但他没有明确否认莫斯科向乌克兰发射了朝鲜导弹。

俄罗斯驻联合国大使涅边贾（Vasily Nebenzya）

俄罗斯驻联合国大使涅边贾（Vasily Nebenzya）

涅边贾说："今天，安理会的西方成员国重复了一个'事实'，即俄罗斯军队在乌克兰的特别军事行动中使用了来自朝鲜的导弹。"他说，乌克兰空军的一名代表否认了"这一'事实'的任何相关证据"，"因此，美国似乎是在散布错误信息，而没有事先进行核实"。

韩国常驻联合国代表黄俊国（Hwang Joonkook）说，俄罗斯使用朝鲜导弹让平壤对其武器有了"宝贵的技术和军事深入了解"。

"通过向俄罗斯出口导弹，朝鲜将乌克兰作为其核导弹的试验场。"黄俊国说。

一些专家估计，发射到乌克兰的导弹是KN-23型导弹，朝鲜声称这种导弹可以运载核弹头。黄俊国说，一枚导弹飞行了460公里，相当于从朝鲜发射场到韩国釜山市的距离。

他说："从韩国的立场来看，这相当于一次模拟攻击。"

（路透社）

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