 韩国主教力促 教宗会访问朝鲜吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2021

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时政风云

韩国主教力促 教宗会访问朝鲜吗？

来自韩国的俞兴植主教日前被任命担任梵蒂冈要职后，希望能促成教宗访问朝鲜。有分析人士警告，教宗若成行，意味着认可平壤政权的合法性。

Papst Franziskus und Bishop Lazarus You Heung-sik

俞兴植（左）是首位跻身梵蒂冈高层的韩国人

（德国之声中文网）69岁的俞兴植（Lazzaro You Heung-sik）是第一位在梵蒂冈担任要职的韩国人，他甫一上任，就宣布计划推进教宗访问朝鲜事宜。不过分析人士和人权活动者指出，这一访问计划可能面临诸多障碍。 

原为韩国大田教区主教的俞兴植，本月被任命为教廷圣座圣职部部长。他也被认为今年有望晋升大主教。俞兴植6月12日在大田表示：“我将尽最大努力培养以兄弟精神、不分种族和信仰对待人们的天主教神职人员。”  

俞兴植曾经四次访问朝鲜，也早就表达过希望天主教会能有助于给朝鲜半岛带来和平的想法。在教宗方济各2014年访问韩国时，曾有过行程中增加朝鲜一站的建议，但最终未果。

“教宗表达过访问朝鲜的意愿”，俞兴植表示，在目前朝鲜因国际制裁面对严重的经济困境之际，如果邀请教宗到访，将是一个不可多得的机会。”

Vatikan | Papst empfängt Südkoreas Präsidenten Moon

2014年教宗方济各访问韩国，与总统文在寅会面。

公关好机会

韩国总统文在寅的政府被认为会支持这一提议，以寻求与平壤接触的新途径。“制止朝鲜杀戮全球联盟”的活动分子、韩国学者宋永才（音译，Song Young-chae）对德国之声表示，教宗来访这样的事件，很可能被金正恩当作一个政治宣传的机会。

“教宗正式访问平壤将被解读为天主教会承认朝鲜是一个合法政权”，宋永才分析说，“金正恩与教宗握手的画面，将被官媒操控来传达一个信息：金正恩是属于世界舞台的国家领导人，这将大大提升他在国内的支持度。”

“向其它国家展示这样的画面，也会让那里的一部分人认为，教宗都已去了朝鲜，那这个国家不至于像以前想的那么糟糕吧。”本人也是天主教徒的宋永才补充说。

金正恩才是膜拜的对象

平壤的将忠区（Changchung）有一座天主教大教堂。而在朝鲜战争前，平壤是一个有宗教传统的城市，被称为“朝鲜的耶路撒冷”。在朝鲜半岛分裂、经历金家王朝三代统治后，朝鲜的基督教徒被当作帝国主义的奸细和间谍，受到迫害，尽管政府声称国民享有宗教自由。  

将忠大教堂没有一位驻堂的神父。宋永才说，它只是一个摆设，“这不是一个真正的教堂，只是一个仿制品，以显示朝鲜对宗教是开放的，实际上人们接受的教育是，崇拜金正恩，他才是‘神’。”

Nordkorea Mount Paektu Kim Jong Un reitet am heiligem Berg

东京早稻田大学的国际关系学教授重村智计(Toshimitsu Shigemura)​则对德国之声指出：“韩国希望教宗访问朝鲜的理由很明显，文在寅在总统任期将尽的时候，急于在对朝鲜关系上取得突破。”他补充说，“不过很可能教宗访朝的条件是，他要能为朝鲜的天主教信众主持弥撒，对他们自由发言。” 

而这对平壤政权来说是不可能的，因为这会引发民众对外来宗教和外国影响的更大兴趣。重村智计说：“当局已经花了很大力气全面限制外国媒体进入朝鲜，很难想象他们会允许教宗自由发言。”

尽管如此，韩国媒体将俞兴植的任命视为一个积极的发展，可以借此来改善南北朝鲜的关系。《朝鲜时报》本周的一篇社评称，人们希望，预计将在今年秋季晋升为大主教的俞兴植“将在促进和平与和解方面扮演积极的角色”。评论说，“这将有助于促进南北关系，因为他的路径将有别于政府层面迄今所作的努力。”
  

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