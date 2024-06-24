韩国一电池厂突发火灾造成至少22人死亡 其中包括18名中国人

韩国电池制造商ARICELL位于京畿道华城市的锂电池工厂突发火灾，已造成22人遇难。据韩国媒体报道，遇难者中包括2名韩国人，18名中国人、1名老挝人和一位国籍不明者。

（德国之声中文网）当地消防人员引述目击者的消息称，6月24日上午10时31分，ARICELL电池制造商位于华城市西新面工厂的第三楼二层起火。当时工人们正在位于二楼的厂房内检查和包装电池。电池突然发生爆炸引发火灾。

消防部门在简报中称，火灾已造成22人遇难，其中包括2名韩国人，18名中国人、1名老挝和一位国籍不明者。

美联社报道指出，在过去的几十年里，包括朝鲜族在内的许多中国人都移民到韩国寻找工作。和其他东南亚国家的外国移民一样，他们最终往往进入工厂或从事体力要求高、工资低的工作，而这些工作是富裕的韩国人所不愿做的。

据悉，火灾发生前，总共有102人在这家工厂工作。 图像来源: Kim Hong-ji/REUTERS

消防部门的发言人说，这家电池厂的一名工厂工人仍处于失联状态，救援人员继续在现场搜寻。他还说，8名受伤者中有两人伤势严重。

这名发言人还表示，消防部门将调查现场是否配置了灭火装置以及这些装置是否有效。

据悉，火灾发生前，总共有102人在这家工厂工作。

这场大火是近年来韩国国内发生的最严重的火灾。韩国总统尹锡悦已经和韩国政府其他官员一同前往事故现场视察。

2020年，韩国京畿道利川市一座正在建设中的仓库发生火灾，造成38名建筑工人死亡。2018年，庆尚南道密阳市驾谷洞的世宗医院发生发生火灾，造成46人死亡。2008年，利川市一座冷冻仓库发生火灾并伴随爆炸，导致40名工人死亡，其中12人是中国籍的朝鲜族人。

几十年来，韩国一直在努力提高安全标准，改变普遍存在的将安全置于经济进步和便利之下的观念。

（美联社）

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