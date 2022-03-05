韩军：朝鲜发射多枚放射炮

（德国之声中文网）据韩联社周日（3月20日）援引韩国军方报道称，朝鲜当天上午向西部海域发射4枚放射炮。军方已加强戒备，并密切追踪和监视相关动向。报道介绍，当天上午7时20分左右，朝军在平安南道向西部海域发射4枚多管火箭炮。据悉，韩国军方正对朝鲜进行该发射活动的意图等进行分析。

放射炮是一种能同时发射多枚火箭弹的多管火箭炮。多管火箭炮精准度及装填速度低，但可在短时间发射大量爆炸性的火箭以命中大范围目标。

韩国总统过渡期

就朝鲜此次发射放射炮，韩国总统办公室随即召开了国家安全委员会会议。韩国总统发言人朴炅美在一份声明中说，韩国国家安全委员会与会者将与美国密切合作，密切分析射弹的细节，并对朝鲜最近的一系列导弹发射保持警惕。她说："我们还应该努力防止在总统过渡期间出现安全真空。"

3月9日，韩国举行了总统大选，赢得大选的在野党"国民力量"候选人尹锡悦将于5月10日开始其五年任期。

朝鲜试射次数创纪录

今年以来，朝鲜异常频繁地试射导弹，上一次是在几天前的3月16日，也是今年以来的第10次试射，创下纪录。据韩国联合参谋本部当时介绍，朝鲜从平壤顺安一带发射不明飞行器，但是韩国方面推测此次试射最终以失败告终。朝鲜媒体对此事保持沉默。一般而言，朝鲜官媒会在成功试射后会发布相关报道。

而就在韩国大选举行的前几天，朝鲜方面表示，进行了侦查卫星系统的"又一次重要"试验。这次发射引起了美国、韩国和日本政府的谴责，他们担心朝鲜正准备在未来几个月进行一次重大的武器试验，并认为朝鲜的卫星发射是对联合国安全理事会决议所禁止的弹道导弹技术进行测试。

（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。