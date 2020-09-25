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韦斯特韦勒

德国自民党籍政治人物，曾经在2009年至2013年间担任德国外长。

韦斯特韦勒在2014年6月准备进行一次膝盖小手术时，被突然查出患有白血病。此后，他淡出公众舞台，接受化疗，并进行了骨髓移植。2015年秋天，完成了骨髓移植的他，一度重新出现在公众视野中。不过，2015年11月底，他因骨髓移植的排异反应再次住院，并最终于2016年3月18日病逝。

Fußball Bundesliga 32. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg am Freitag (20.04.2012) in der Coface Arena in Mainz. Die Mainzer Fans setzen vor dem Anpfiff ein Zeichen gegen Homophobie. Foto: Fredrik von Erichsen dpa/lrs (Achtung Sperrfrist! Die DFL erlaubt die Weiterverwertung der Bilder im IPTV, Mobilfunk und durch sonstige neue Technologien erst zwei Stunden nach Spielende. Die Publikation und Weiterverwertung im Internet ist während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

平权路漫漫：德国社会能接受同性恋总理吗？ 25.09.2020

德国同性恋者的平等是一个漫长和进行了艰苦斗争的故事。尽管取得了法律上的成功，但偏见和歧视仍到处存在。

02.04.2016 COLOGNE, NORTH RHINE-WESTPHALIA - APRIL 02: A funeral song book is seen when mourners arrive for the memorial commemoration for late German politician Guido Westerwelle at the Sankt Aposteln Kirche church on April 2, 2016 in Cologne, Germany. Westerwelle, a leading member of the German Free Democrats (FDP) and former German foreign minister, died on March 18 of leukemia. (Photo by Sascha Steinbach/Getty Images) Copyright: Getty Images/S. Steinbach

"送别"韦斯特韦勒 02.04.2016

科隆4月2日为已故德国前外长韦斯特韦勒举行悼念仪式。其生前好友、家人及政治伙伴为韦斯特韦勒做最后告别。许多人对这位前外长的同性伴侣穆伦茨(Michael Mronz)表达了慰问之情。其中也包括总理默克尔。
ARCHIV - Außenminister Guido Westerwelle (FDP) verlässt am 03.12.2010 in Amman, Jordanien, das Flugzeug. Foto: Hannibal dpa (zu dpa Westerwelle mit 54 Jahren gestorben vom 18.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Bildergalerie © picture-alliance/dpa/H. Hanschke

评论：韦斯特韦勒——热爱自由之人 19.03.2016

韦斯特韦勒是个矛盾的综合体。他曾经带领自民党登上辉煌的顶峰，却也让该党陷入有史以来最惨烈的危机中。德国之声主编Alexander Kudascheff撰文悼念周五离世的德国前外长韦斯特韦勒。
21.06. 2013 *** ARCHIV - Außenminister Guido Westerwelle (FDP) spricht am 21.06. 2013 in Kiew nach einem Gespräch mit dem Präsidenten der Ukraine mit Journalisten. Foto: Maurizio Gambarini/dpa (zu dpa «Westerwelle schreibt Buch über Krebserkrankung» vom 12.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Gambarini

德国前外长韦斯特韦勒去世 18.03.2016

曾经在2009年至2013年间担任德国外长的自民党政治家韦斯特韦勒本周五因病去世,享年54岁。2014年夏天，他被查出患有白血病。
Guido Westerwelle und Vitaly Klitschko in Kiew, 04.12.2013; Copyright: DW/O. Sawitsky

俄罗斯批评韦斯特韦勒探望基辅示威者 06.12.2013
Guido Westerwelle und Vitaly Klitschko in Kiew, 04.12.2013; Copyright: DW/O. Sawitsky

韦斯特韦勒：欧盟继续对乌克兰敞开大门 04.12.2013
2329920 Ukraine, Kiev. 11/30/2013 Participants of a rally in support of Ukraine's European integration gathered at Mikhaylovskaya Square in Kiev. Andrey Stenin/RIA Novosti

乌克兰反对派游行抗议 德外长呼吁保护和平示威者 01.12.2013
Demonstranten unterstützen am 04.07.2013 in Berlin mit Plakaten den Ex-US-Geheimdienstler Edward Snowden. Snowden hatte die Datenspionage der USA und Großbritanniens enthüllt. Foto: Ole Spata/dpa pixel

德国外长就向斯诺登提供避难提出警告 04.11.2013
Letzte Rede von Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) am 28.09.2013 in der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York, die auf verschiedenen Monitoren zu sehen ist. An den Tischen der 193 Mitgliedsstaaten blieben am Samstag viele Plätze leer. Foto: Christoph Sator/dpa (zu dpa Westerwelle wirbt in letzter UN-Rede für noch mehr Diplomatie vom 28.09.2013)

最后的演讲 29.09.2013

德国自民党在上周末举行的联邦议院大选中败北，这一结果自然无法令自民党籍的外长韦斯特韦勒感到欣喜。一周之后，他仍是以沉着稳健的姿态在联合国大会上发表了演讲。
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本届联大开始一般性辩论 24.09.2013
Bundeskanzler Willy Brandt (li.) wird von UN-Generalsekretär Dr. Kurt Waldheim (re.) im UN-Gebäude in New York begrüßt. Aufgenommen am 26. September 1973.

德国加入联合国40年 喜忧参半 17.09.2013

9月18日，德国欢庆加入联合国四十周年。各界盛赞德国在国际社会中扮演着积极的要角。德国政治学者则认为，德国的联合国模范生形象出现了裂痕。
Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle führt Gespräche in Skopje (Aufnahmedatum 22.02.2013, in Skopje, Mazedonien) Quelle: MIA via Elizabeta Milosevska, DW Mazedonisch

上任之后老练起来？德国外长韦斯特韦勒 29.08.2013

一位强大的总理和一位无经验的外交部长——这一组合如何运作？对德国四年来外交政策的回顾。
Außenminister Guido Westerwelle (FDP) spricht am 31.07.2013 in Kairo in Ägypten. Westerwelle hält sich zu politischen Gesprächen in Kairo auf und will unter anderem mit dem Präsidenten der Übergangsregierung Mansour zusammentreffen. Foto: Michael Kappeler/dpa

德外长警告埃及过渡政府 21.08.2013
An Egyptian walks in front of a burned car and leftover debris from a protest camp in Nahda Square, Giza, Cairo, Egypt, Thursday, Aug. 15, 2013. Egypt faced a new phase of uncertainty on Thursday after the bloodiest day since its Arab Spring began, with over 300 people reported killed and thousands injured as police smashed two protest camps of supporters of the deposed Islamist president. Wednesday's raids touched off day-long street violence that prompted the military-backed interim leaders to impose a state of emergency and curfew, and drew widespread condemnation from the Muslim world and the West, including the United States. (AP Photo/Amr Nabil)

奥朗德召见埃及大使 15.08.2013
German Foreign Minister Guido Westerwelle looks on during a news conference with Egypt's interim Foreign Minister Nabil Fahmy in Cairo August 1, 2013. Germany urged Egypt to avoid the appearance of selective justice on Thursday amid a crackdown on deposed President Mohamed Mursi's Muslim Brotherhood, which remained defiantly dug in at a protest camp the police have orders to remove. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

德国外长韦斯特韦勒将访问中东 10.08.2013
Afghan refugees offer Eid al-Fitr prayers at a refugee camp near Peshawar on September 30, 2008. Millions of Muslims around the world will celebrate the ?Eid al-Fitr? festival, marking the end of the fasting month of Ramadan. AFP PHOTO/Tariq MAHMOOD (Photo credit should read TARIQ MAHMOOD/AFP/Getty Images)

德外长呼吁关注受难穆斯林命运 08.08.2013
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