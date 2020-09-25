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德国自民党籍政治人物，曾经在2009年至2013年间担任德国外长。
韦斯特韦勒在2014年6月准备进行一次膝盖小手术时，被突然查出患有白血病。此后，他淡出公众舞台，接受化疗，并进行了骨髓移植。2015年秋天，完成了骨髓移植的他，一度重新出现在公众视野中。不过，2015年11月底，他因骨髓移植的排异反应再次住院，并最终于2016年3月18日病逝。
德国同性恋者的平等是一个漫长和进行了艰苦斗争的故事。尽管取得了法律上的成功，但偏见和歧视仍到处存在。
科隆4月2日为已故德国前外长韦斯特韦勒举行悼念仪式。其生前好友、家人及政治伙伴为韦斯特韦勒做最后告别。许多人对这位前外长的同性伴侣穆伦茨(Michael Mronz)表达了慰问之情。其中也包括总理默克尔。
韦斯特韦勒是个矛盾的综合体。他曾经带领自民党登上辉煌的顶峰，却也让该党陷入有史以来最惨烈的危机中。德国之声主编Alexander Kudascheff撰文悼念周五离世的德国前外长韦斯特韦勒。
曾经在2009年至2013年间担任德国外长的自民党政治家韦斯特韦勒本周五因病去世,享年54岁。2014年夏天，他被查出患有白血病。
德国自民党在上周末举行的联邦议院大选中败北，这一结果自然无法令自民党籍的外长韦斯特韦勒感到欣喜。一周之后，他仍是以沉着稳健的姿态在联合国大会上发表了演讲。
9月18日，德国欢庆加入联合国四十周年。各界盛赞德国在国际社会中扮演着积极的要角。德国政治学者则认为，德国的联合国模范生形象出现了裂痕。
一位强大的总理和一位无经验的外交部长——这一组合如何运作？对德国四年来外交政策的回顾。
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