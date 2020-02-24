 韦恩斯坦性侵和强奸罪成 最重可判29年 | 文化经纬 | DW | 25.02.2020

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文化经纬

韦恩斯坦性侵和强奸罪成 最重可判29年

这位曾经呼风唤雨的美国好莱坞制片人现在正在等待司法判决。他的案子引发了全球反性骚扰和性侵的运动。

USA New York Weinstein Prozess (picture-alliance/newscom/UPI Photo/J. Angelillo)

美国电影制片人韦恩斯坦（Harvey Weinstein）到达曼哈顿最高法院。周一 (2月24日)他的强奸案审判进入第5天。

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被控性侵的前好莱坞大亨韦恩斯坦因为不当使用电子脚镣，将增加支付100万美元保释金。据称，他的已宣告破产的影业公司与涉嫌受害者达成了一笔赔偿金额为2500万美元的和解协议。 (12.12.2019)

#MeToo运动问世一年后，关于这一运动是否导致了某种改变的争议，并非问题关键。核心问题是：接下去该做什么？德国之声记者Helena Kaschel认为，尤其应继续争议。 (17.10.2018)

66岁的韦恩斯坦目前在保释中，他的公司以2.89亿美元出售给兰登资本。去年秋天起，他受到性骚扰指控。今年3月，其公司宣布破产。 (17.07.2018)

韦恩斯坦因强奸罪遭起诉后被警方带走。虽然韦恩斯坦坚称，性行为发生在双方同意的基础上，但数月的调查显示，至少有两个案子可能推翻这一说法。 (25.05.2018)

(德国之声中文网) 美国好莱坞制片人韦恩斯坦（Harvey Weinstein）周一 (2月24日)被判性侵和三级强奸罪成。性侵罪最重可判入狱25年﹐三级强奸罪则是4年。另外两项可以判无期徒刑的掠夺性性侵和一级强奸罪名则不成立。

曾经出演《黑道家族》的西奥拉（Annabella Sciorra）在法庭上作证。她说，温斯坦在1990年代初的一个晚上意外出现在她纽约的公寓里，强奸她，并逼迫她口交。

韦恩斯坦被西奥拉和其他两名女性指控5项罪名。其中一名女演员称韦恩斯坦在2013年3月强奸她。前影视制作助理哈利（Mimi Haleyi)则指控他在2006年3月对她强行口交。

由七男五女组成的陪审团花了五天时间判定韦恩斯坦有罪。

韦恩斯坦上诉法官立即命令他入狱。戴上手铐的他在法警陪同下走出法庭。他将被拘留到3月11日判刑当日。

温斯坦的审判是#MeToo运动一个备受瞩目的里程碑，启发了女性勇敢揭露被性侵和性骚扰的經歷。

曼哈顿区检察官万斯（Cyrus Vance）说：「这是新的一天，因为韦恩斯坦终于被究责。」他称赞陪审员: 「您的判决翻开了我们刑事司法系统新的一页。」他赞扬幸存者所展现出的勇敢。

韦恩斯坦的辩护律师表示将提起上诉。首席辩护律师罗通诺（Donna Rotunno）说：「显然，他很失望，但他很坚强，精神上很坚强。而且他将继续战斗。」

邹宗翰/罗法（美联社、路透社）

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USA New York Weinstein Prozess (picture-alliance/newscom/UPI Photo/J. Angelillo)

韦恩斯坦性侵和强奸罪成 最重可判29年

这位曾经呼风唤雨的美国好莱坞制片人现在正在等待司法判决。他的案子引发了全球反性骚扰和性侵的运动。  

Wuhan China Coronavirus Sars (Reuters/China Daily)

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