（德国之声中文网）前好莱坞大牌制片人韦恩斯坦的公司如今以2.89亿美元出售给兰登资本（Lantern Capital）。兰登资本创始人米切尔（Andy Mitchell）和布拉约维奇（Milos Brajovic）称，希望在该行业成为一股向前看的力量。韦恩斯坦的公司将更名为兰登娱乐。

韦恩斯坦于2005年与兄弟鲍勃共同成立该公司，曾制作奥斯卡获奖影片《国王的演讲》、《艺术家》等。韦恩斯坦被控性骚扰后，今年3月，该公司宣布破产。过去约140名员工现仅有约50人。之前将该公司出售给一个兰登资本参股的投资者团体的尝试多次失败，原因包括不断有新的债务出现，金额数百万计。

德新社报道说，一系列著名演员、导演和制片人试图阻止该公司被出售。他们指责韦恩斯坦的公司欠款，并怀疑兰登资本是否会予以偿还。据媒体报道，这些演艺名人包括布拉德·皮特、乔治·科鲁尼、朱丽亚·罗伯茨、梅丽尔·斯特里普、罗伯特·德尼罗以及导演塔伦蒂诺等。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾什莉·贾德和罗斯·麦高恩 艾什莉·贾德（Ashley Judd)1999年因《双重阴谋》一跃成为好莱坞一线女星。她在《纽约时报》披露的一分诉讼文件中回忆，自己在20年前受温斯坦邀请去一家酒店。她以为是去参加一次商务餐会，但温斯坦将她带到房间并身着浴袍出现，还问她要不要按摩或看他洗澡。罗斯·麦高恩（Rose McGowan)也表示在1997年有类似经历，后来两人以10万美元达成和解协议。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾希亚·阿基多 意大利女星艾希亚·阿基多（Asia Argento）说，1997年她在参加一场派对时，被温斯坦带到一个房间并受到性侵。阿基多说，她之前之所以没有提过此事，是害怕会影响到她的演艺生涯。新锐演员露西亚·埃文斯（Lucia Evans)也描述了2004年的类似经历，新西兰模特佐伊·布罗克（Zoe Brock)也指控温斯坦1997年对她进行性骚扰。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 格温妮丝·帕特洛 格温妮丝·帕特洛(Gwyneth Paltrow)表示，她在22岁出演《爱玛》一片时，担任制片人的温斯坦就曾要求她去房间里按摩。帕特洛把此事告诉了当时的男友布莱德·皮特，后者跑去警告了温斯坦。1999年，帕特洛以《莎翁情史》获得奥斯卡最佳女主角，这部影片也由温斯坦担任制作人。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 萝玛拉·嘉瑞 英国女演员萝玛拉·嘉瑞（Romola Garai）说，18岁那年，她被叫到温斯坦在宾馆的一个房间，温斯坦穿着浴袍开门，让她感到受到冒犯，“这是对我的侮辱，是对权力的滥用”。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 米拉·索维诺 米拉·索维诺（Mira Sorvino）出演了多部温斯坦的影片。她向媒体表示，1995年，温斯坦曾对她施行性骚扰，并想强迫她与其发生关系，一次是在酒店房间，另一次是在米拉的住所。温斯坦以要和她讨论电影推广为由来到她的住所，但米拉告诉他，她的男友马上就到，温斯坦于是垂头丧气地离开了。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 海瑟·格拉汉姆 海瑟·格拉汉姆（Heather Graham)向《综艺》杂志表示，十多年前，温斯坦也曾向他提出过非分要求。她说，当时他们见面讨论出演角色的问题，温斯坦暗示她，若想得到出演机会就必须和他睡觉。会面后她感到很难受。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 卡拉·迪瓦伊 英国演员、模特卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）发表声明说，她曾和温斯坦及另一名女士在一个酒店房间讨论角色问题。当她准备离开时，温斯坦挡住房门，并试图强吻她，她最后挣脱并跑出房间。后来她虽然出演了这部片子，但总觉得温斯坦给她这个角色是因为所发生的事。卡拉·迪瓦伊说，她一直犹豫说出这件事，因为不想伤害温斯坦的家庭。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 凯特·温斯莱特 凯特·温斯莱特（Kate Winslet）对温斯坦的性侵丑闻表示极为震惊，并赞扬勇于发生的女性非常勇敢。她说，温斯坦对待这些有才华的年轻女性的做法是女性在任何工作环境下都不能容忍的。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 梅丽尔·斯特里普 温斯坦的性侵、性骚扰丑闻曝光后，多次获得奥斯卡的梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)谴责温斯坦的做法是可耻的，不可原谅的，是滥用权力。她同时赞扬敢于站出来指控韦恩斯坦的女性都是英雄。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 朱迪·丹奇女爵士 《007》系列的M夫人，被授予爵位的朱迪·丹奇（Judi Dench）也发表声明，表示之前对有关温斯坦的“可怕”的指控完全不知情，并对受害者表示同情，对敢于发声的女性表示支持。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾玛·沃森 《哈里·波特》明星艾玛·沃森在推特上发文说，她支持那些遭到性骚扰的所有的女性，并对他们的勇敢表示敬意。2011年，记者在英国电影和电视艺术学院奖颁奖仪式晚宴后拍到当时19岁的艾玛·沃森（Emma Watson)被温斯坦从后面抓住两只胳膊的照片。艾玛·沃森之前出演了温斯坦担任制片人的《我与梦露的一周》。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 安吉丽娜·朱莉 安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie)1998年主演《随心所欲》（Playing by Heart)，哈维·温斯坦担任执行制片。朱莉回忆说，当时，温斯坦想在一个酒店房间对她性骚扰，遭到她的拒绝，因此她选择拒绝再和他合作，并警告其他人。朱莉在给《时代》周刊的信中说，“这样的对待女性的行为在任何领域，任何国家都是不能容忍的。”

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 希拉里·克林顿 2000年起，温斯坦以个人名义向民主党及包括希拉里·克林顿和奥巴马在内的多名候选人捐款近100万美元。温斯坦性侵丑闻发酵后，希拉里通过发言人在声明中说，她感到非常震惊，“这些女性所描述的（温斯坦）的行为是不可容忍的，他们的勇气和其他人的支持对阻止类似行为的发生至关重要”。奥巴马夫妇也发表了类似声明并指出，任何男人，不管其财富地位如何，以这样的方式贬低女性都应被谴责并追究责任。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 乔治娜·查普曼 温斯坦的现任妻子、英国时装设计师乔治娜·查普曼（Georgina Chapman）宣布结束与温斯坦十年的婚姻，离开这位好莱坞制片大佬。41岁的查普曼表示，“我的心碎了，为了所有因不可饶恕的行为遭受巨大痛苦的女性。”查普曼和温斯坦育有两个孩子。 作者: 乐然



去年秋天，对韦恩斯坦性骚扰的指控开始出现。后来在世界范围内发展成MeToo运动。如今，韦恩斯坦受到多项性犯罪指控，交纳保释金后获释。66岁的他如今必须携带GPS定位器，住在康涅狄格州的家中。要离开纽约或康涅狄格州，必须提交申请。

韦恩斯坦提出无罪抗辩。9月将再次举行法庭聆讯。目前尚无未定下开庭审理的日期。

苗子/凝练（德新社）