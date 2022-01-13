韦伯：C小调长号和钢琴浪漫曲  

德国作曲家卡尔·马利亚·冯·韦伯（Carl Maria von Weber）1786年出生于一个戏剧之家，母亲是一名歌手，父亲是巡回剧团的经理。他自幼随父亲在各地旅行，接触到各种德国民间音乐、对各地风俗有了不少体验，这称为他后来创作民族主义题材歌剧的源泉。

韦伯十岁学钢琴，十二岁开始写作歌剧音乐。1813年后，他先后任布拉格剧院和德累斯顿交响乐团常任指挥，1826年因病在伦敦演出后去世。韦伯的代表作是歌剧《自由射手》，又译《魔弹射手》。这部歌剧充满浓郁的德国风格和浪漫气息，被认为是德国第一部浪漫主义歌剧。

请听他创作的C小调长号和钢琴浪漫曲，由米歇尔·布坎南（Michael Buchanan）和卡塔兹娜·维佐雷克(Katarzyna Wieczorek)演奏。

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