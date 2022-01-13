 韦伯：C小调长号和钢琴浪漫曲 | 文化经纬 | DW | 21.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

韦伯：C小调长号和钢琴浪漫曲

德国作曲家卡尔·马利亚·冯·韦伯（Carl Maria von Weber）出生于一个音乐家庭。他的作品充满浪漫气息，也汲取了民间音乐元素、神秘主义和超自然元素。

收听音频 09:26

韦伯：C小调长号和钢琴浪漫曲

德国作曲家卡尔·马利亚·冯·韦伯（Carl Maria von Weber）1786年出生于一个戏剧之家，母亲是一名歌手，父亲是巡回剧团的经理。他自幼随父亲在各地旅行，接触到各种德国民间音乐、对各地风俗有了不少体验，这称为他后来创作民族主义题材歌剧的源泉。

韦伯十岁学钢琴，十二岁开始写作歌剧音乐。1813年后，他先后任布拉格剧院和德累斯顿交响乐团常任指挥，1826年因病在伦敦演出后去世。韦伯的代表作是歌剧《自由射手》，又译《魔弹射手》。这部歌剧充满浓郁的德国风格和浪漫气息，被认为是德国第一部浪漫主义歌剧。

请听他创作的C小调长号和钢琴浪漫曲，由米歇尔·布坎南（Michael Buchanan）和卡塔兹娜·维佐雷克(Katarzyna Wieczorek)演奏。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

韦伯：C小调长号和钢琴浪漫曲  

相关内容

Der britische Posanist Michael Buchanan, Gewinner des 1. Preises beim ARD-Musikwettbewerb Foto: Daniel Delang

罗帕茨：降E小调长号和钢琴曲 13.01.2022

法国作曲家、指挥家约瑟夫·居伊·罗帕茨（Joseph Guy Ropartz）被视为典型的布列塔尼作曲家，请听他创作的降E小调长号和钢琴曲。

gern gebe ich Ihnen meine Zustimmung zur Veröffentlichung der Felix Mendelssohn Bartholdy Briefmarke. Bitte verwenden Sie die Zeile »@ AKG-images« Dieter Ziegenfeuter

门德尔松：以色列出埃及 05.01.2022

德国犹太裔作曲家门德尔松一生作品丰富，请欣赏他创作的康塔塔“诗篇114号”——以色列出埃及，由科隆室内合唱团演出。

Gemälde in der Bundesbank. Es geht um das Thema: Goethes Faust und Papiergeld. Die Fotos habe ich, Zhang Danhong , am 18. September 2012 in der Bundesbank gemacht.

《浮士德的天谴》第四部分 02.01.2022

在柏辽兹的《浮士德的天谴》第四部分中，玛格丽特在家中唱着"纺纱歌"，等着浮士德回来。这对恋人将迎来什么样的命运？

广告
Deutschland Geschichte Musik Komponist Carl Maria von Weber

韦伯：C小调长号和钢琴浪漫曲

德国作曲家卡尔·马利亚·冯·韦伯（Carl Maria von Weber）出生于一个音乐家庭。他的作品充满浪漫气息，也汲取了民间音乐元素、神秘主义和超自然元素。  

Medienfreiheit

香港新闻自由凋零 前线传媒教育者有何挑战

香港新闻业受到严重打击，批判性媒体如《苹果日报》、《立场新闻》及《众新闻》等都在过去这半年多相继被迫停运。德国之声专访多位前线新闻教育工作者，谈谈现况对他们带来的冲击。  