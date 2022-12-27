韓揭印太戰略細節 避談中國稱「關鍵夥伴」

（德國之聲中文網）韓國政府週三（12月28日）發布《自由、和平和繁榮的印太地區戰略》，並公布細節。這是該國發布的第一份印太戰略報告，內容囊括了3項合作原則及9項核心工作，以實現其對自由、和平和繁榮的印太地區的願景。

韓國總統尹錫悅今年11月在柬埔寨的東盟峰會曾宣布該戰略的基本綱要，如今出台最終報告。韓國總統辦公室稱，這是韓國第一個全面的地區戰略，概括了該國對擴大其外交空間的承諾，並根據其更高的地位和國際社會的期望，增加其對該地區的作用和貢獻。

「尹錫悅政府的印太戰略將成為一個里程碑，以確保大韓民國所追求的價值觀和國家利益，並擴大我們在印太地區的外交政策的範圍。該地區的戰略重要性與日俱增，也是挑戰的根源所在。」韓國總統辦公室表示說。

根據韓聯社報導，3項合作原則為包容、信任和互惠，9項核心工作包括：建立一個基於規範和規則的區域秩序；合作促進法治和人權；加強整個區域的防擴散和反恐努力；以及擴大全面安全合作。

其餘還有：建立經濟安全網絡；加強在科學和技術等關鍵領域的合作並縮小數字差距；領導氣候變化和能源安全方面的區域合作；通過有針對性的發展合作關係參與「貢獻外交」；以及促進相互了解和交流。

韓國政府表示，其印太戰略重點是透過建立基於規則的秩序和人權合作，促進自由、和平和繁榮。

幾乎避談中國

韓聯社指出，人們普遍認為，在美中競爭加劇的印太地區，這一戰略標誌著首爾與華盛頓的結盟。

然而，總統辦公室否認該戰略旨在排除或遏制某個特定國家。

事實上，在這份長43頁的戰略報告中，幾乎沒有談及中國——這個在印太地區影響力日益擴張的強大鄰國。報告僅有一個段落與中國有關，應稱北京為其「關鍵夥伴」。

報告寫道：「中國是實現印太地區繁榮與和平的關鍵夥伴，我們將在國際規範和規則的指導下，在相互尊重和互惠的基礎上追求共同利益，從而培育一種更健全和更成熟的關係。」

彭博社報導提到，該份報告還間接提及了韓國對中國對台軍事行動的擔憂。報告表示，首爾重申了「台灣海峽的和平與穩定對朝鮮半島的和平與穩定，以及印太安全與繁榮的重要性。」

此外，該報告呼籲恢復韓國、日本和中國之間的峰會，該峰會上次舉行已是2019年。報告表示，與日本的合作「對促進志同道合的印太國家之間的合作和團結至關重要」。這表明，尹錫悅正在尋求改善他上任前鄰國之間冰冷的關係。

報告還指出，韓國計劃「逐步擴大」與澳大利亞、印度、日本和美國組成的四方安全對話（quad）的合作，該集團被認為是對中國在該地區日趨強硬態度的一種反擊。

美中之間走鋼索

針對韓國印太戰略報告，中國外交部發言人汪文彬28日在例行記者會被問及此事時回應，「中方主張各國團結合作，共同致力於促進地區和平穩定與發展繁榮，反對搞排他性的小圈子，這符合地區國家共同利益」，希望與韓方一同推動兩國關係，共同促進地區和平穩定與發展繁榮。

美國同樣對該戰略報告表示歡迎。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）28日透過聲明表示，這「將加強我們推進國際和平、安全和促進核不擴散的共同能力」。

中國是韓國最大貿易夥伴，美國則是主要軍事盟友。彭博社指出，韓國的印太戰略報告內容顯示了首爾正在美中之間謹慎尋求平衡。

尹錫悅政府受到了來自華盛頓的壓力，要求其遵守拜登政府對向中國出售先進晶片的全面限制。韓國的主要半導體製造商在中國設有工廠。中國國家領導人習近平上個月會見了尹錫悅，雙方尋求高科技合作，並呼籲加快貿易協定的談判。

今年5月上任時，尹錫悅承諾對中國採取強硬立場，此後加強了與美國的安全合作。但他的政府並沒有對拜登的晶片倡議提供全面的支持。

（彭博社、韓聯社、中國外交部等）

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