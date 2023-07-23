 韓戰：朝鮮半島平民百姓是最大輸家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

韓戰：朝鮮半島平民百姓是最大輸家

1950年到1953年期間，肆虐朝鮮半島的戰爭讓數十萬各國軍人陣亡，平民喪生人數更是超過兩百萬。即便在七十年後的今天，半島民衆依舊深受其害。

更多内容来自 热点关注 (视频)

德国急需外国人才，也完善了配套的法律。但是到目前为止，德国的官僚主义却成了绊脚石。如今，劳工部部长海尔（Hubertus Heil）亲自向DW表示，已经向官僚主义宣战。

“我们已经消灭了大量的官僚主义” 23.07.2023

2023年澳大利亚和新西兰合办的女足世界杯即将开赛。德国之声DW的体育记者们将在布里斯班和奥克兰对两个主办国进行更加深入的探访和报道。

FIFA女子世界杯 澳新开赛！ 19.07.2023

西方国家出台的对俄制裁，目的是打击俄罗斯经济、伤害其长期进行战争的能力。不过，制裁其效果要花很多年时间，而且发起制裁的国家自身也会受到损害。

对俄制裁 德国也受伤 25.06.2023

基辅军队反攻进展比预期要慢。与此同时，扎波罗热核电厂的情况引发关注。

乌克兰反攻陷入僵局 23.06.2023

相关文章

July 13, 2023**Hwasong-18 intercontinental ballistic missile is launched from an undisclosed location in North Korea in this image released by North Korea's Korean Central News Agency on July 13, 2023. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

美核潛艇抵韓國 朝鮮再射兩枚導彈 25.07.2023

韓國軍方24日表示，偵測到2枚由朝鮮發射的彈道導彈。而數小時前，美國一艘核潛艇駛抵韓國，引發局勢緊張。此事發生在朝韓停戰70週年前夕，中國據報將派代表團出席相關活動，而美國則對朝鮮的最新行動提出嚴厲譴責。

PAJU, SOUTH KOREA - JUNE 17: Tensions rise at a military check point on the Unification Bridge near the demilitarized zone (DMZ) after the bombing of the joint liaison office by North Korea the day before on June 17, 2020 in Paju, South Korea. Jong-Hyun Kim / Anadolu Agency

美國軍人跨越朝韓邊境 遭朝鮮拘留 19.07.2023

美國一名現役軍人18日自韓國越境進入朝鮮，目前可能已遭朝鮮拘留。這名軍人據報本因違規而將被遣返美國，卻設法逃離機場並越過邊境。他是怎麼辦到的？此事將對美國與朝鮮半島的關係造成什麼影響？專家又如何預測此軍人在朝鮮的命運？

26.07.2023+++ In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un, front right, and Russian Defense Minister Sergei Shoigu, front left, visit an arms exhibition in Pyongyang, North Korea Wednesday, July 26, 2023. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

共組聯合陣線？金正恩見中俄代表團 27.07.2023

在朝鮮戰爭停戰70週年時，朝鮮迎來中國和俄羅斯的代表團。中國代表李鴻忠轉達了習近平給金正恩的信件；俄國則由防長紹伊古率團訪朝，並與金正恩一同參觀朝鮮的武器展。此前，白宮曾指控朝鮮提供武器協助俄國侵略烏克蘭，但朝鮮否認。

09/05/2023**In this photo taken on May 9, 2023, South Korean soldiers change positions at the truce village of Panmunjom in the Joint Security Area (JSA) of the Demilitarized Zone (DMZ) separating North and South Korea, with a view of North Korea's Panmon Hall (back C). South Korea and Japan's efforts to improve their once-strained relationship and boost military ties are key to countering North Korea, America's top general said. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

為什麼去朝鮮？美國士兵脫逃事件發酵 20.07.2023

一名23歲的現役美國軍人18日自韓國越境進入朝鮮的事件，引起國際關注。這位逃兵究竟是如何脫逃的？目擊者和他的家屬又怎麼說？在他之前，美軍還有哪些逃往朝鮮的案例？