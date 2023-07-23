韓戰：朝鮮半島平民百姓是最大輸家

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1950年到1953年期間，肆虐朝鮮半島的戰爭讓數十萬各國軍人陣亡，平民喪生人數更是超過兩百萬。即便在七十年後的今天，半島民衆依舊深受其害。
韓國軍方24日表示，偵測到2枚由朝鮮發射的彈道導彈。而數小時前，美國一艘核潛艇駛抵韓國，引發局勢緊張。此事發生在朝韓停戰70週年前夕，中國據報將派代表團出席相關活動，而美國則對朝鮮的最新行動提出嚴厲譴責。
美國一名現役軍人18日自韓國越境進入朝鮮，目前可能已遭朝鮮拘留。這名軍人據報本因違規而將被遣返美國，卻設法逃離機場並越過邊境。他是怎麼辦到的？此事將對美國與朝鮮半島的關係造成什麼影響？專家又如何預測此軍人在朝鮮的命運？
在朝鮮戰爭停戰70週年時，朝鮮迎來中國和俄羅斯的代表團。中國代表李鴻忠轉達了習近平給金正恩的信件；俄國則由防長紹伊古率團訪朝，並與金正恩一同參觀朝鮮的武器展。此前，白宮曾指控朝鮮提供武器協助俄國侵略烏克蘭，但朝鮮否認。
一名23歲的現役美國軍人18日自韓國越境進入朝鮮的事件，引起國際關注。這位逃兵究竟是如何脫逃的？目擊者和他的家屬又怎麼說？在他之前，美軍還有哪些逃往朝鮮的案例？
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