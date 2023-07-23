韓戰：朝鮮半島平民百姓是最大輸家

美國軍人跨越朝韓邊境 遭朝鮮拘留

美國一名現役軍人18日自韓國越境進入朝鮮，目前可能已遭朝鮮拘留。這名軍人據報本因違規而將被遣返美國，卻設法逃離機場並越過邊境。他是怎麼辦到的？此事將對美國與朝鮮半島的關係造成什麼影響？專家又如何預測此軍人在朝鮮的命運？