靴子落地：欧盟2035年起禁售燃油车

（德国之声中文网）周三（6月29日）早晨，欧盟27国环境部长在卢森堡通过的议案所包含一系列气候保护措施。与会者在经过16小时的谈判后就一份妥协方案达成了一致，包括从2035年起，逐步淘汰化石燃料新车的销售。

部长理事会还同意，到2035年，所有新的小汽车和厢式小货车须达到二氧化碳零排放的目标。这一计划实际上意味着，从2035年开始，将不允许在欧盟销售以石化燃油为燃料的新汽车，包括电油混合动力车。

接下来欧盟部长理事会要同欧盟议会谈判达成最终的方案，后者支持从2035年起彻底禁止销售燃油汽车。

欧盟的气候保护目标是，到2050年实现碳中和。燃油车禁售令以及法案的其它内容必须及时生效，才能抑制碳排放。欧盟环境部长还同意了去年欧盟委员会提交的5项相关法律的立场。

欧盟气候政策负责人弗兰斯·蒂默曼斯（Frans Timmermans）说："气候危机及其后果是有目共睹的，因此有关政策势在必行。"

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德国提出"后门"条件

在欧盟环境部长做出声明前，德国三党联合政府对逐步禁售燃油车持支持态度，但坚持一个条件，即允许使用合成燃料、零排放达标的新车在2035年之后继续销售。此前，有关禁售燃油车的讨论尤其遇到来自德国的阻力。德国是欧盟最大的汽车市场。

德国环境部长雷姆克（Steffi Lemke）说："欧盟成员国以压倒性多数通过了议案，同意从2035年起只允许销售二氧化碳零排放的小汽车和轻型商用车。这传达了一个明确的信号：我们必须实现既定的气候保护目标。计划同时给予汽车工业所需的规划上的确定性。"

协议的另一个内容是，建立金额为590亿欧元的气候保护福利基金，以缓解减排措施导致的能源支出上升可能给低收入群体带来的冲击。

所有欧盟国家都可以向欧盟委员会提交关于如何使用这笔钱来帮助人们的建议，例如使家庭冬季取暖更加高效节能，或对新的零排放交通工具提供补贴。"向可再生能源的转型会让能源支出下降，但部分民众在实现这一目标时需要一些支持。"蒂默曼斯说。

立陶宛、拉脱维亚和波兰甚至主张扩大基金的规模，而芬兰、丹麦和荷兰等更为富裕的净出资国家则希望缩减基金额。

（路透社、德新社）

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