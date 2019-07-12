“革命月饼”透露出港人的愤怒情绪

（德国之声中文网）有一句德语成语说，"经过胃，产生爱"（或者"要抓住心，先抓住胃"）。而在香港，民主之爱亦可作如是观。自本周一起出售印有示威者口号、并加上指向令人愤怒的"送中法"的中指的月饼以来，华尔登饼店供不应求。

华尔登月饼呈圆形，莲蓉馅，内软外硬，首批刚上柜台，即销售一空。7月10日，女店主推文称，已有2000订购，并还在增加。港媒在相关报道中只用她的名"Naomi"。

华尔登月饼供不应求

这一"民主月饼"本来不过是颇有创意和幽默感的示威行动中的一个小小组成部分，然而港人用其反对北京对香港特别行政区的影响力越来越大，也有某种历史关联：14世纪，农民起义领袖朱元璋抗击蒙古人建立的元朝。这位后来的皇帝让手下人给民众发放内藏 "八月十五夜起义" 纸条的月饼。

鉴于这点，三代家传的华尔登饼店制作如此放肆的月饼让北京之友们大倒胃口，便不足为怪了。Naomi对港媒表示，脸书上已出现抵制该饼店的呼吁，威胁关闭该店，她本人遭到谩骂，原因是，她"误导年轻人"。

尽管港首林郑月娥中止了在立法会的审议程序，并于本月初称其已"死亡"，但送中法问题依然存在。这个似乎已经死亡的法律草案并未被正式收回，仍可能随时死灰复燃。彻底收回该法是示威者们的核心诉求。。

目下，林郑月娥在政坛的分量受到越来越大的怀疑。港内有关她已向北京请辞的传言不散。根据这一传言，中共高层只是在等待恰当时机，同意只干了两年的她提前下课。

与此同时，示威者们计划采取新行动。周六，若干示威团体在属于香港的新界的一个小镇散发要求民主和自决的传单，新界位于大陆，毗邻內地边界。毕竟，他们希望，能将这一"革命"输入內地。

中国一把手习近平本人正身处两难境地。22年前，这个前英国直属殖民地主权移交给中国时所遵循的是双方都同意的"一国两制"原则。该原则保障港人继续享有言论自由权。中国眼下正试图让台湾也乐见在该制度下重新统一。2020年， 台湾选举新总统。若在香港示硬，北京就等于在强化台湾的反中力量。

中国当局对有关香港这一多年来最大规模的示威运动的报道实施封锁。在金融中心附近，警察向示威者发射橡皮子弹、使用催泪瓦斯、示威者冲击立法会时的混乱场面，通过电视实时向全球播放，唯独没有在中国电视中立即出现。

对于华尔道饼店而言，则是照样勇敢地销售着那传达革命信息的月饼，并将相关收入捐给在示威行动中受伤的人们。

凝炼/王凡（德国天主教通讯社）