 面朝大海春暖花开 疫情促希腊楼市升温 | 经济纵横 | DW | 19.07.2020

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经济纵横

面朝大海春暖花开 疫情促希腊楼市升温

希腊迄今受新冠疫情的冲击程度相对较小。当地人民希望游客能逐渐回流。与此同时，越来越多外籍人士开始在阳光明媚的希腊物色物美价廉的房地产。

Griechenland Häuser zu verkaufen | Nutzungseinschränkung beachten (Chesterton)

（德国之声中文网）新冠疫情或许对希腊旅游业带来严重冲击，但房地产市场却又是另一个光景：潜在买家开始在常年艳阳高照而且岛屿众多的希腊物色房产，购房需求达到十多年来之最。

过去数周，光是来自英国的询问就成长超过200%。造成这场空前买气的原因是英国政府在几周前宣布，英国计划取消旅游限制-至少依照当地及国际房地产经纪人的说法是如此。

英国最大房地产网站Rightmove近期公布的数据指出，希腊是除了西班牙、法国、葡萄牙和意大利以外，欧洲最受房地产买家欢迎的国度。人们对希腊房产的热情之高，在英国政府六月底宣布新的旅游规定当日，网上咨询次数就超过100万。

Griechenland Häuser zu verkaufen | Nutzungseinschränkung beachten (Chesterton)

希腊房地产如今炙手可热

地段是重要考量

根据房地产商的统计，五大热门购房国度希腊、西班牙、法国、葡萄牙和意大利的房地产询问度增加了340%。而希腊科孚岛房地产中介公司Chestertons Ionian的威廉斯（Piers Williams）表示，希腊的房地产如今炙手可热："这是10几年来，我们第一次如此忙碌。"

房地产的高询问度是否能带来大笔订单，目前还有待观察。房地产中介表示，虽然英国放松了旅游限制，但英国人对于出国仍相当谨慎，对希腊房地产也持怀疑态度。另一方面，据德国之声调查，德国人已经开始在希腊物色心仪房地产。奥地利、瑞士和法国人亦然。

"电话的响声从未间断。"希腊最大岛屿克里特岛房地产中介Cree Homes的道森（Hillary Dawson）如是说。"预约看房的人排满了我一整个夏天的行事历。"她刚接待完一组来自法国的顾客，向对方介绍了位于圣尼古拉奥斯的一间海景房。这对法国夫妻毫不浪费时间，立刻就与房屋中介协商价格。

购买力强大的德国人

虽然官方尚未公布统计数字，但房地产业代表估计，来自德国的房地产投资在过去数月里增加超过五成。德国人对希腊南部半岛伯罗奔尼撒以及阿莫尔戈斯岛、克里特岛、卡尔帕索斯岛和科孚岛等布满百万别墅的岛屿充满兴趣。由于希腊经济仍在走下坡，岛上许多别墅都在房地产中介商手中等待出售。

高度依赖旅游业的希腊经济仍因新冠防疫措施难以喘息，欧盟此前警告，今年希腊经济将萎缩9.7个百分点-萎缩程度甚至高于2011年，该年是希腊衰退十年来经济最糟糕的一年，希腊一度濒临破产边缘。

Griechenland Häuser zu verkaufen | Nutzungseinschränkung beachten (Chesterton)

外国买家期望在阳光明媚的希腊买到宽敞舒适的房产

奇特的组合：新冠疫情与英国脱欧

希腊应对新冠疫情的措施相当成功。该国通报的感染人数约为4000人，其中200人病亡。这促使许多外国人升起在希腊置产的念头，使房地产景气蒸蒸日上。Chestertons公司的威廉斯表示："人们觉得希腊安全。他们希望在我们的阳光下享受这种安全感。"

房地产公司Crete Homes 的道森指出，英国人对希腊房地产兴趣大增还有另一项因素，即英国脱欧："新冠疫情打乱了他们移居国外的计划。但是现在脱欧程序已经展开，时间正一点一滴流逝。他们无论如何都想在今年内签约，从而取得欧盟居民的身份。"

各种选择应有尽有

7月15日起，希腊取消对英国旅客的入境禁令。英国游客是继德国人之后，希腊旅游业的最大客源国，每年约有400万英国游客入境希腊并未该国带来约250万欧元的收入。

在英国房地产网站Rightmove上发布的5750处物业中，有1754处位于克里特岛，多数是私人物业，价格介于1万欧到1000万欧不等，其中不乏整个度假区、商业房地产或海滩地皮。

这份出售的列表将继续增长，未来会出现更多出售的商业建筑和投资目标。虽然希腊各大酒店未来几个月的订房率约达65%，但许多酒店已经濒临破产，其中不少酒店位于克里特岛、罗德岛和科孚岛。

房地产中介威廉斯表示："我们还没有注意到这方面的发展。"但他确信，在夏季尾声盘点损失时，许多小型企业将别无选择，只能放弃经营选择出售。

希腊外交部已经警告："全球经济正面临严重衰退，而且将比2008年经融危机时更加剧烈。"

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