面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

專訪台灣外交部長吳釗燮：中國正為入侵我們作預演

美國眾院議長佩洛西訪台後，中國軍演不斷，軍機越過台海中線已成常態。近日中國無人機更頻繁飛至金門，台灣也首次以射擊方式驅離。德國之聲在兩岸局勢升溫之際專訪台灣外交部長吳釗燮，請他說明台灣應對方式。