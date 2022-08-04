面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

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中國圍台軍演後，台灣在8月中旬進行導彈試射。面對北京前所未有的威脅，台灣渴望研發自己的導彈、加強軍備並提升國防預算，但有意見認為這些似乎還不夠。
美國眾院議長佩洛西訪台後，中國軍演不斷，軍機越過台海中線已成常態。近日中國無人機更頻繁飛至金門，台灣也首次以射擊方式驅離。德國之聲在兩岸局勢升溫之際專訪台灣外交部長吳釗燮，請他說明台灣應對方式。
中國對台灣軍事威脅增加，日本國會議員週四（9月1日）表示，日本國會已經和台灣政府開始討論若中國武力犯台情況下，該如何撤離在台約2萬名日本公民。
印度外館日前指控北京將「台灣海峽軍事化」，罕見發言引發揣測。這是否代表印度政策可能出現重大轉變？在美中關係因台灣問題惡化之際，印度為何這麼做？這是打「台灣牌」嗎？專家看法並不一致。
中國無人機頻擾台灣外島，金門駐軍首度實彈擊落不明無人機，兩岸互控對方升高危機——這可能導致台海局勢再升溫嗎？台灣如何回應無人機侵擾的「新常態」？德國之聲採訪兩位台灣軍事專家，請他們分享見解。
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