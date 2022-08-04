 面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2022

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时政风云

面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

中國圍台軍演後，台灣在8月中旬進行導彈試射。面對北京前所未有的威脅，台灣渴望研發自己的導彈、加強軍備並提升國防預算，但有意見認為這些似乎還不夠。

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中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想 04.08.2022

Picture taken on November 18 ,2021 shows the lobby of the Taiwanese Representative Office with flowers in Lithuania, Vilnius. - Taipei announced on November 18 ,2021 it had formally opened a de facto embassy in Lithuania using the name Taiwan, a significant diplomatic departure that defied a pressure campaign by Beijing. (Photo by PETRAS MALUKAS / AFP) (Photo by PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images)

立陶宛對台政策惹怒北京 10.02.2022

中國72週年國慶日，香港街頭掛滿五星紅旗，當局出動8000警力維穩。而在台灣，當地港人及民間團體辦了一場「辱華」晚會，向習近平噴漆，並高唱「禁歌」。

在中國國慶「辱華」 02.10.2021

这些年，台湾自制的那些军事装备

这些年，台湾自制的那些军事装备 13.04.2021

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美国FDA批准了针对奥密克戎变种的新冠疫苗加强针，经过调整后的升级版疫苗或在未来几天上市。面对新冠病毒变异株，关于疫苗升级的研究一直在进行之中，它的更新应跟上病毒的变异吗？

新冠疫苗是怎样升级的？ 02.09.2022

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英国公司Bankset Energy提出了一个既简单又有前途的想法，可以生产大量的绿色电力：在铁轨之间安装光伏发电系统。让我们仔细看看吧！

铁轨上的太阳能 30.08.2022

數百萬烏克蘭人的生活因俄羅斯的入侵而面目全非。 DW記者Mathias Bölinger在烏克蘭訪問了為那些因戰爭背井離鄉家庭所組織的一次夏令營。

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Japan-Republic of China Diet Members’ Consultative Council Keiji Furuya visits Taiwan Premier Su Tseng-chang meets with Japan-Republic of China Diet Members’ Consultative Council Keiji Furuya at the Executive Yuan yesterday. Taipei, Taiwan 22/08/2022

憂中國入侵 共同社：台日討論撤僑計畫 02.09.2022

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File - In this Wednesday, Oct. 23,2013, file photo, an Indian national flag is flown next to the Chinese national emblem during a welcome ceremony for visiting Indian officals outside the Great Hall of the People in Beijing. China is insisting that India withdraw its troops from a disputed Himalayan plateau before talks can take place to settle the most protracted standoff in recent years between the nuclear-armed neighbors. (AP Photo/Andy Wong, File) |

印度抗中打「台灣牌」？專家看法各異 31.08.2022

印度外館日前指控北京將「台灣海峽軍事化」，罕見發言引發揣測。這是否代表印度政策可能出現重大轉變？在美中關係因台灣問題惡化之際，印度為何這麼做？這是打「台灣牌」嗎？專家看法並不一致。

19.10.2021, Taiwan, A mannequin of a soldier points a model gun from inside a bunker past Shihyu Islet, towards Xiamen, a coastal city in China, in Lieyu Township, Kinmen, Taiwan, October 19, 2021. Sitting on the front line between Taiwan and China, Kinmen is the last place where the two engaged in major fighting, in 1958 at the height of the Cold War, and where memories of war are burned into minds decades later. REUTERS/Ann Wang SEARCH WANG KINMEN FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAY

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中國無人機頻擾台灣外島，金門駐軍首度實彈擊落不明無人機，兩岸互控對方升高危機——這可能導致台海局勢再升溫嗎？台灣如何回應無人機侵擾的「新常態」？德國之聲採訪兩位台灣軍事專家，請他們分享見解。