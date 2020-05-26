面对香港问题 欧盟光说不练

（德国之声中文网）欧盟各国外长周五召开视频会议，对中国目前通过的香港《国安法》表示"极为关切"，认为该法律的出台引起人们对"一国两制"原则的质疑。但欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell）表示，欧洲寻求的是对话而不是制裁。"我们要强调的是，我们与中国的关系是建立在相互尊重和信任的基础上的，中国的这一决定使其履行国际义务的意愿受到质疑。"

强硬的对华战略？或许以后再说吧

周五的会议除了一份简短的会议备忘录之外，欧盟外长没有达成更多的共识。从博雷尔所介绍的欧盟外长会议讨论香港问题的联合"备忘录"，可以看出会议几乎没有取得什么实质性成果。本周初，博雷尔还在柏林举行的欧盟使节会议上发出呼吁，要求欧盟面对日益自信和强大的中国必须制定一项"更强硬"的战略。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔

如今博雷尔则表示，对此还需进行慎重考虑和讨论，之后再就欧中关系制定新的战略。 "中国是一个系统性的竞争对手，而且越来越强大。" 但他认为不能对这种关系一概而论。 "中国是对手、伙伴和竞争者"，但是为了应对全球危机、战胜气候变化或在贸易方面我们需要与中国合作。博雷尔表示，制裁不是解决中国问题的正确方法。

欧盟显然不想与美国的贸易战有任何关系，博雷尔也不打算取消与中国的峰会。

专家：欧中峰会"不合时宜"

然而，卡内基研究中心欧洲分部的登普西（Judy Dempsey）则称欧盟的谨小慎微令人"厌恶和蔑视"。他说："香港公民之所以向欧盟寻求帮助，因为欧盟始终被认为是民主价值观的灯塔。"但是现在，他们除了一纸空文之外没有得到任何东西。登普西认为，重要的是必须非常明确地要求中国承诺恪守国际条约，时刻提醒中国政府履行其国际义务。

登普西说，如果我们想做一些有建设性的事情，那么现在到了进行战略考虑的时刻，厘清中国想在欧洲得到什么，例如制药产业、技术公司、港口等诸如此类的重要商品。 "现在欧洲必须增强自己的应对能力，提高自主性以及危机处理能力。" 他指出，或许有人会说这是贸易保护主义，然而欧洲根本没有与中国公平竞争的基础。

对于希望开展这一对话的德国政府来说，预定9月份在莱比锡与中国国家主席习近平举行的峰会是个重要时机。但登普西认为，莱比锡峰会不应该如期举行，必须推迟或取消，如今不能再继续迄今的做法。现在西方与中国在选择什么体制的问题上发生冲突。"这并不是要我们在中美之间做出选择，因为我们本来就是西方的一部分。"登普西说，经济界代表、组织和公民社会--现在所有人都应该站起来，在中国面前强调自己的价值观。

严管香港是可以预见的发展

欧盟对外关系委员会的亚洲问题专家厄特尔（Janka Oertel）认为："尽管感到有点意外，但是对香港的严管是可预见的。" 她表示，中国政府认为这是解决香港问题的正确时机，同时中国也加强了对台湾的强硬口气。一位中国高级将领近期曾威胁，如果没有其它办法阻止台独，中国将武力统一台湾，由此可以看出台海紧张关系的升级。

厄特尔说，为了确保领土完整和在亚洲的霸权地位，中国领导人已经迈出前进的步伐。对于欧洲来说，这是最糟糕的时刻。 "到目前为止，欧洲的反应一直是谨小慎微。近年来，欧盟成员国基本上都避免触及中国的底线。新疆一百万人被送入再教育营、南海扩张、大规模扩军，这一切都没有从根本上改变中欧之间的贸易关系。"

这清楚地表明，香港的民权人士很难寄希望于欧洲的积极帮助。欧洲议会绿党籍外交政策发言人布迪克费尔（Reinhard Bütikofer）说，虽然欧盟对中国的上述行为明确予以谴责，但是下一步应该是让北京为其对待香港的行为付出代价。

布迪克费尔强调，欧洲应该团结起来，给香港的年轻活动人士提供援助。后者或许还稍微容易做到，但对于中国该付出什么样的政治代价，各方目前尚未达成共识。