 面对美国威胁，中国“扛不起”撑伊朗的大旗？ | 经济纵横 | DW | 08.08.2018

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经济纵横

面对美国威胁，中国“扛不起”撑伊朗的大旗？

除了重启对伊朗经济制裁外，特朗普还威胁各国企业，“和伊朗做生意，就休想和美国做生意”。针对华盛顿的这些表态，中国官方和官媒分别做出回应，传递出了混合信号。

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伊朗外长今年5月访华，中方表示继续维护伊核协议

（德国之声中文网）周二（8月7日），特朗普发推特称伊朗制裁正式生效，表示这是"有史以来最严厉的制裁措施"，而且11月还将再次升级。他同时向与伊朗有经济往来的各方提出警告："谁和伊朗做生意，就休想和美国做生意。我想要的完全是世界和平！"

与德黑兰有着密切经济联系、与华盛顿正面临严重贸易争端的北京，就特朗普的表态作出了回应。

中国外交部在发给路透社的一份传真中说："中方一贯反对单方面的制裁和长臂管辖。"其中还表示，中国与伊朗的商业合作是开放的、透明的、合理的、公平合法的，没有违反任何联合国安理会的决议，"中国的合法权益应当得到保护"。

伊朗最大的贸易伙伴

据伊朗媒体今年3月报道，中国和伊朗的经贸额在去年同比增长了20.4%，总额达到370亿元。此外，德黑兰方面也多次表示，要继续扩大与中国的经贸关系。

China Zug der China Railway Express fährt nach Iran (picture-alliance/dpa/Imaginechina/T. Zhe)

从中国出发开往德黑兰的货运列车

在能源领域，中国与伊朗联系尤为紧密。中国是伊朗原油最大的买家，日均进口量约65万桶，按照现在的市场价值，这相当于150亿美元。这占中国原油进口总量的7%，占伊朗原油总出口量四分之一有余。

中石油、中石化在伊朗主要油田投资了数十亿美元，源源不断地向中国输送石油。

在这样的背景下，很多观察家将美国制裁伊朗与中国联系起来解读。早在去年年底，《今日美国》就发文称，"美国阻止西方企业进入伊朗，让中国抓住机会"

文中讲到，中国已经成为伊朗最大的贸易伙伴。北京政府向伊朗提供了巨额贷款，用于修建水坝、发电、交通等基础设施项目。文章还援引德黑兰大学学者伊扎迪（Foad Izadi）称，"美国越向伊朗施压，伊朗就会与中国越紧密"。

另一些观点甚至表示，中国对伊朗的投资和援助对于这个穆斯林国家好似"救命稻草"。去年《金融时报》的一篇文章写道，在伊朗遭西方制裁时，中国"雪中送炭"。

DW.COM

本周二（8月7日），美国对伊朗新一轮制裁措施生效。德国企业也间接受到影响。对伊朗经济而言，制裁有可能带来灾难性后果。 (06.08.2018)

美国总统特朗普宣布退出伊朗核协定后，中国和俄罗斯均表示愿意继续执行这一协定。伊朗外长获得北京和莫斯科的“保票”之后， 将于周二在布鲁塞尔展开游说，期望得到欧盟的支持。 (14.05.2018)

特朗普总统退出了与伊朗的核协议，首批制裁措施重新生效。其实，伊朗经济早已一蹶不振。美国的一大目标是，迫使该国不再介入中东冲突。欧盟则希望伊朗继续出口原油。 (06.08.2018)

"扛不起抵制大旗"？

不过，目前中国贸易自身也面临难题。中美贸易战在今年夏天硝烟四起：特朗普对中国采取了一轮又一轮的关税制裁，同时反复威胁未来还有"大招"。与此同时，人民币汇率近期明显下滑，引发市场忧虑。

在此背景下，中国官媒《环球时报》周二（8月7日）发表社评称，"中国扛不起抵制美制裁伊朗做法的大旗"，将美国制裁伊朗称为"贸易战之外又燃起了一堆火"。其中说，美方重启对伊朗制裁，给包括中国在内有在伊朗投资的国家都出了难题。中国需要与欧盟和俄罗斯协调行动，"我们显然在这当中扛不起抵制美国做法的大旗"。

文章还表示，虽然中国反对美国单边制裁，但是"又不能轻易围绕伊朗问题同华盛顿对抗"，因此面临外交挑战"如何在这几项利益之间保持平衡"。

  • Iran Proteste gegen Regierung in Teheran | Handy (picture-alliance/AP Photo)

    伊朗怎么了？

    不满增加

    高失业率，高通货膨胀率，再加上不断扩大的贫富差距。伊朗面对的经济困境令大量伊朗人感到失望和不满。伊朗核协议签署之后，国际社会开始取消对伊朗的制裁，但是伊朗人民的生活却并未由此获得改善。

  • Iran Teheran Porteste (Getty Images/AFP/STR)

    伊朗怎么了？

    底层人站了起来

    参与抗议活动的主要是社会底层人群。这些人从各个大城市涌入首都德黑兰，表达自己内心的愤怒与不满。

  • Iran Protest (twitter_arteshbood)

    伊朗怎么了？

    政治诉求

    目前还不清楚，是否有人以及谁组织了如此大规模的抗议活动。不过有一点是清楚的，抗议者们的政治诉求越来越清晰。他们要求伊朗政府停止对黎巴嫩真主党提供支持，不再干涉叙利亚和伊拉克的内政。抗议者们要求政府集中精力解决伊朗国内问题，同时他们还要求伊朗最高领导人哈梅内伊下台。

  • Iran Ali Chamenei, Oberster Religionsführer (picture-alliance/Anadolu Agency/Salampix)

    伊朗怎么了？

    “敌人的煽动”

    抗议活动爆发5天后，哈梅内伊才出面做出反应。本周二（1月2日），他指责伊朗的“敌人们”引发了近10年来最大规模的反对该国伊斯兰政权的抗议。他说，“敌人们”出资出力，提供武器，通过政治和情报手段试图搞乱伊朗社会秩序。

  • Iran Proteste gegen Regierung in Teheran (Getty Images/AFP)

    伊朗怎么了？

    强力打压

    伊朗官方称，已经有450多人因与抗议活动相关而被捕。抗议引发的冲突已经造成至少21人死亡，其中包括16名示威者。目前伊朗的局势较上周已经有所平息。

  • Iran, Tehran, Ayatollah Ali Khamanei (picture-alliance)

    伊朗怎么了？

    政府支持者也走上街头

    本周三，德黑兰政府的支持者在伊朗多个城市走上街头。他们挥舞着伊朗国旗，高举着哈梅内伊的画像，表达对德黑兰政府的支持。


DW.COM

伊朗怎么了？

对鲁哈尼政府失望的伊朗人走上街头。最初，参与抗议的伊朗人表达对德黑兰政府执行的经济和外交政策的不满，随着抗议浪潮的扩大，人们开始把矛头指向现行体制。伊朗最高领导人哈梅内伊称，伊朗的“敌人们”煽动反政府抗议活动。 (03.01.2018)  

外部链接

As U.S. sanctions keep Western businesses out of Iran, China seizes the opportunity

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