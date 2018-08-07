面对美国威胁，中国“扛不起”撑伊朗的大旗？

（德国之声中文网）周二（8月7日），特朗普发推特称伊朗制裁正式生效，表示这是"有史以来最严厉的制裁措施"，而且11月还将再次升级。他同时向与伊朗有经济往来的各方提出警告："谁和伊朗做生意，就休想和美国做生意。我想要的完全是世界和平！"

与德黑兰有着密切经济联系、与华盛顿正面临严重贸易争端的北京，就特朗普的表态作出了回应。

中国外交部在发给路透社的一份传真中说："中方一贯反对单方面的制裁和长臂管辖。"其中还表示，中国与伊朗的商业合作是开放的、透明的、合理的、公平合法的，没有违反任何联合国安理会的决议，"中国的合法权益应当得到保护"。

伊朗最大的贸易伙伴

据伊朗媒体今年3月报道，中国和伊朗的经贸额在去年同比增长了20.4%，总额达到370亿元。此外，德黑兰方面也多次表示，要继续扩大与中国的经贸关系。

从中国出发开往德黑兰的货运列车

在能源领域，中国与伊朗联系尤为紧密。中国是伊朗原油最大的买家，日均进口量约65万桶，按照现在的市场价值，这相当于150亿美元。这占中国原油进口总量的7%，占伊朗原油总出口量四分之一有余。

中石油、中石化在伊朗主要油田投资了数十亿美元，源源不断地向中国输送石油。

在这样的背景下，很多观察家将美国制裁伊朗与中国联系起来解读。早在去年年底，《今日美国》就发文称，"美国阻止西方企业进入伊朗，让中国抓住机会"。

文中讲到，中国已经成为伊朗最大的贸易伙伴。北京政府向伊朗提供了巨额贷款，用于修建水坝、发电、交通等基础设施项目。文章还援引德黑兰大学学者伊扎迪（Foad Izadi）称，"美国越向伊朗施压，伊朗就会与中国越紧密"。

另一些观点甚至表示，中国对伊朗的投资和援助对于这个穆斯林国家好似"救命稻草"。去年《金融时报》的一篇文章写道，在伊朗遭西方制裁时，中国"雪中送炭"。

"扛不起抵制大旗"？

不过，目前中国贸易自身也面临难题。中美贸易战在今年夏天硝烟四起：特朗普对中国采取了一轮又一轮的关税制裁，同时反复威胁未来还有"大招"。与此同时，人民币汇率近期明显下滑，引发市场忧虑。

在此背景下，中国官媒《环球时报》周二（8月7日）发表社评称，"中国扛不起抵制美制裁伊朗做法的大旗"，将美国制裁伊朗称为"贸易战之外又燃起了一堆火"。其中说，美方重启对伊朗制裁，给包括中国在内有在伊朗投资的国家都出了难题。中国需要与欧盟和俄罗斯协调行动，"我们显然在这当中扛不起抵制美国做法的大旗"。

文章还表示，虽然中国反对美国单边制裁，但是"又不能轻易围绕伊朗问题同华盛顿对抗"，因此面临外交挑战"如何在这几项利益之间保持平衡"。