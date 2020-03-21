面对疫情 德国政府制定庞大的救助计划

（德国之声中文网）据路透社掌握的确切资料，德国政府将新增债务约1560亿欧元，同时还在筹划高达6000亿欧元"保护伞"方案。
保护小企业和个人
按照计划，德国内阁将在周一批准一项追加预算案，为个体经营者以及小企业提供最高达500亿欧元的财政援助。
劳动部也将放宽"哈茨第四阶段"（Hartz-IV）社会救济金的相关政策，预计该救济金的领取者将增加120万人。
此外，德国也会保护受新冠疫情影响的租户和债务人权益，对相关法律做出改动，确保债务人暂时不必偿还债款。
打破债务红线
根据德国内阁的追加预算提案，联邦政府计划实施一系列措施，这将涉及约1228亿欧元的财政支出。此外，在该草案中，政府预计税务收入将减少335亿欧元，因此，会出现总共约1560亿欧元的财政赤字（新增债务）。
这将比德国《基本法》中规定的"债务红线"所对应的水平多出1000亿欧元。下周三，联邦议院将启动紧急机制，允许在特殊情况下增加债务。
为大企业建立"保护伞"
"经济稳定基金"（针对企业的"保护伞"方案）的草案文件显示，筹划中的针对企业的6000亿欧元"保护伞"将有4000亿采用政府担保的形式。德国政府还在计划在企业直投方面建立1000亿欧元的信贷授权。这意味着，在必要时，国家可以入股陷入困境的公司，起到稳定、救助的作用。另外还有超过1000亿的信贷授权，将用来支持德国复兴信贷银行（KfW）向企业提供再融资这样的流动性支持。
朔尔茨表示，目前居首位的要务是保护生命，但是政府也没有忘记确保经济繁荣这个方面。"这就是我们为什么现在要采取大力、大规模行动，让危机不至于扩散过广、延续过久。"
德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）强调，要避免德国企业因陷入困境被出售。"这里（政府采取措施时）不应该有禁忌"，国家临时入股和接管都是可能的手段。
王凡/叶宣（路透社，法新社，德新社）
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令”
巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫
3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国汽车行业面临巨大困境
鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
步步加强防疫措施
德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国全境关闭中小学和幼儿园
德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
-
新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。