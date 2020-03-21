面对疫情 德国政府制定庞大的救助计划

（德国之声中文网）据路透社掌握的确切资料，德国政府将新增债务约1560亿欧元，同时还在筹划高达6000亿欧元"保护伞"方案。

保护小企业和个人

按照计划，德国内阁将在周一批准一项追加预算案，为个体经营者以及小企业提供最高达500亿欧元的财政援助。

劳动部也将放宽"哈茨第四阶段"（Hartz-IV）社会救济金的相关政策，预计该救济金的领取者将增加120万人。

此外，德国也会保护受新冠疫情影响的租户和债务人权益，对相关法律做出改动，确保债务人暂时不必偿还债款。

打破债务红线

根据德国内阁的追加预算提案，联邦政府计划实施一系列措施，这将涉及约1228亿欧元的财政支出。此外，在该草案中，政府预计税务收入将减少335亿欧元，因此，会出现总共约1560亿欧元的财政赤字（新增债务）。

这将比德国《基本法》中规定的"债务红线"所对应的水平多出1000亿欧元。下周三，联邦议院将启动紧急机制，允许在特殊情况下增加债务。

为大企业建立"保护伞"

"经济稳定基金"（针对企业的"保护伞"方案）的草案文件显示，筹划中的针对企业的6000亿欧元"保护伞"将有4000亿采用政府担保的形式。德国政府还在计划在企业直投方面建立1000亿欧元的信贷授权。这意味着，在必要时，国家可以入股陷入困境的公司，起到稳定、救助的作用。另外还有超过1000亿的信贷授权，将用来支持德国复兴信贷银行（KfW）向企业提供再融资这样的流动性支持。

朔尔茨表示，目前居首位的要务是保护生命，但是政府也没有忘记确保经济繁荣这个方面。"这就是我们为什么现在要采取大力、大规模行动，让危机不至于扩散过广、延续过久。"

德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）强调，要避免德国企业因陷入困境被出售。"这里（政府采取措施时）不应该有禁忌"，国家临时入股和接管都是可能的手段。

王凡/叶宣（路透社，法新社，德新社）