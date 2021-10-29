面对现实：2021年碳排放恐回到历史新高

（德国之声中文网）根据全球碳计划组织(The Global Carbon Project，GCP)最新报告显示，全球碳排放正在回升到新冠疫情爆发之前的水平。其中，中国所占的份额将增加到总数的近三分之一。科学家们说，这项发现将使得聚集在COP26气候峰会上的世界各国，必须面对现实。

GCP报告由来自世界各地70个组织的近100名科学家共同编写。报告指出，全球碳排放在2019年达到了历史新高点，但在新冠疫情导致全球经济活动遭限制后，2020年的碳排放下降了5.4%。这一跌幅比2008年全球金融危机（1.2%）和苏联解体（3.1%）之后的跌幅更大。

不过，由于2021年化石燃料的燃烧速度比预期来得快，今年碳排放的上升幅度将超越去年的下降幅度。根据迄今为止的数据，科学家们计算出2021年化石燃料的二氧化碳排放量将上升4.1%至5.7%，使碳排放再次回到历史高点。

挪威奥斯陆的国际气候研究中心的彼得斯（Glen Peters）说：「2021年排放量激增是由于新冠疫情復甦计划主要资助现有的汙染行业別，包括钢铁、水泥和建筑业，特别是在中国。」

他表示，中国在可持续性项目上取得了好的进展，例如部署太阳能和风能发电，以及推广电动汽车。然而另一方面，中国的经济复苏方案倾向于回到旧的做事方式。

外界关心，2022年是否会出现全球排放的新纪录。彼得斯认为这将取决于疫后经济恢复期间的爆发的煤炭用量是暂时情况，还是会延续下去。

GCP报告也强调，世界各国领导人未能创造更加环境友善的条件。在协助恢復疫情后经济的支出中，只有一小部份被用于支持可持续发展的项目。

法新社报道，这份新报告成了COP26会议上的坏消息，加速减碳一事也成了国际外交的争论焦点。美国总统拜登便公开批评中国及俄罗斯并未展现出加强气候相关行动的决心。

碳排量恢復疫情前水平

摊开各国碳排数据，GCP报告显示中国、美国、欧盟及印度四大碳汙染发源地，其排放量又回到了新冠疫情前的水平。它们共占全球二氧化碳排放量的60%。

中国的经济恢復速度比其他国家来得早，而中国今年的排放量预计将比2019年增长5.5%，并将占今年全球排放量的31%。中国已承诺在2030年达到碳排放峰值，并在2060年达到净零排放。

印度的人均排放量非常低，但2021年的该国排放量将上升12.6%，几乎是2020年下降的两倍。

美国和27个欧盟国家在2021年也将出现7.6%的急剧上升，但仍然处于排放量缓慢下降的长期趋势。可再生能源是疫情期间唯一在这两个地区继续增长的能源。

随着旅游及运输部门逐步恢復，2022年可能会再次创下新的全球排放记录。GCP报告指出，如果目前的排放速度继续下去，摄氏1.5度的升温上限将在11年内被打破。

联合国气候科学权威机构警告，根据《巴黎协定》，将全球气温上升控制在比工业化前水平高摄氏1.5度的范围内，将能够限制环境造成的死亡和损害，但这有赖于在2030年前将碳排放量减少近一半，并在2050年前达到净零。

「令人惊讶的是，（排放量的反弹）发生得如此之快，尽管全球大部分经济尚未恢复，」英国东安格利亚大学教授、GCP分析小组成员之一的勒凯雷（Corinne Le Quéré）说，「这确实打响了要面对现实的警钟。」

各国需付出更大决心

勒凯雷指出，在被用于恢復疫后经济的的数万亿美元中，只有很少一部分被指定用于可持续性发展。她说：「现在的经济激励措施是为了推动消费，而这确实推动了工业生产和煤炭的使用。」

然而，GCP报告中也提到，在过去十年中，占全球排放量四分之一的23个国家——包括美国、日本、德国、法国和英国——皆同时出现了经济的强劲增长和排放量的大幅下降，表明经济与碳排两者是可以脱钩的。「这代表这些国家知道如何去做，他们证明了这是可能的，」勒凯雷说。

但要有效达到2050淨零排放的目标，各国需要付出相当大的决心。GCP报告指出，2050年达到净零排放需要每年平均减少14亿吨的排放量；在2020年的疫情期间，全球则减少了16亿吨。

英国埃克塞特大学教授弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）向《卫报》表示：「为了在2050年实现净零排放，我们必须每年减少与新冠疫情期间相当程度的排放量。这凸显了现在所需行动的规模之大，以及Cop26的重要性。」

《卫报》报道，虽然目前已经宣布了2030年前终结森林滥伐、减少甲烷排放和使绿色技术成为最廉价选择的国际协议，碳排大国印度也做出了2070年达淨零排放的承诺，但只有当排放达到净零时，全球供暖才会停止。而目前富国向穷国承诺的1000亿美元「气候变迁资金」也还没有兑现。

要想在2050年达到净零排放，必须减少更多的排放量。勒凯雷强调：「我们知道该怎么做：淘汰煤炭，实现交通电气化，并重新造林。」

她又说：「因此，在COP26会议上做出的承诺真的很重要。各国需要就必须执行的事情达成共识，然后立即实施计划。」

(卫报、法新社)

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