 面对德国新版“禁足令” 民众怎么说？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2020

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时政风云

面对德国新版“禁足令” 民众怎么说？

根据德国政府出台的防疫新规，从11月2日开始严格限制人际接触，餐馆、影院、健身房等设施全部关闭。虽然与今春相比，这次学校和零售店铺还能保持运营，已经算是相对温和版的“禁足令”，但是民间的抗议声音仍然不可小觑。

Berlin Merkel bei Kabinettsitzung (Kay Nietfeld/Pool/REUTERS)

好好听话哦！

（德国之声中文网）"我们必须直面这波疫情。"德国总理默克尔周三（10月28日）与德国16个联邦州的领导人面晤之后说。她说，最新防疫措施的目标是将不在一起生活的人们之间的接触减少75%，以恢复到每10万居民确认病例低于50的水平，只有这样才能打破传染链。倘若全民遵守， 11月底之前可望达标。

幼儿园和学校不会像在春季疫情中那样关闭，但是私人社交活动将减少到最低限度。两个家庭以上的聚会不得超过10人。除了提供外卖，餐馆和咖啡馆将关门。

Berlin Proteste | Event-Branche gegen Corona-Maßnahmen (Hannibal Hanschke/REUTERS)

10月28日，柏林一场声援文化活动产业的集会抗议

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德国联邦政府同各州州长就第二波抗疫措施达成了基本共识。尽管阻力极大，从下周一开始德国将严格限制人们之间的接触以及关闭餐厅、影院、健身房等一系列文体设施。

德国医院重症监护病房的医务人员警告说，新冠病毒患者的护理有可能会出现严重不足的现象，因为全国重症监护室估计总共缺少3500到4000名护理人员。

文化领域将再次受到重创，剧院、电影院和音乐厅都必须关门歇业。游泳池、健身房和其他休闲中心也将关闭。员工人数少于50人的企业如果被迫歇业，可以获得去年11月收入的75%作为补偿。

德国境内不必要的旅行将被禁止。但是，不会增设境巡逻人员。示威活动和宗教仪式仍将被允许。

德国人会不会继续当好"欧洲模范生"？

现在的问题是德国人是否会听命。总的来说，在春季第一波疫情期间，德国人严于律己。瑞士《新苏黎世日报》称德国人是 "欧洲模范生"。

并非人人如此。许多德国人走上街头，抗议这些措施。10月25日，位于柏林的政府传染病控制机构罗伯特-科赫研究所甚至遭人纵火袭击。

民调研究机构Infratest dimap最近进行的一项调查发现，自10月初以来，认为措施过于严厉的人数上升了4个百分点，达到15%；对德国政府的努力表示满意的人的比例下降了8个百分点，降为51%。

柏林社会科学中心(WZB)研究公民社会和政治冲突的教授埃格兰德(Edgar Grande)说，迄今为止的抗议活动只是边缘的、不成气候的，原因之一是部分活动参与者阴谋论者和白人至上主义者。另一方面，他也表示，从民调中可知，"抗议的可能性相当大"，每10人中似乎就有1人准备参加抗议、两个人表示同情。他说，不应该忽略这个 "相当多的少数 "。在这个 "十分漫长的冬天"，抗议人数可能会增加。

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  • Deutschland Unterhaching | Schulunterricht (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

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  • Deutschland Berlin Protest gegen Corona-Maßnahmen (Reuters/C. Mang)

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  • Symbolbild Zimmerschlüssel (picture-alliance/dpa/D. Ebener)

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  • Symbolfoto Corona-Risikogebiet (Geisler-Fotopress/picture-alliance)

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  • Jens Spahn | Gesundheitsminister Deutschland Mundschutz (Markus Schreiber/Reuters)

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    日确诊过万 卫生部长中招

    根据10月22公布的数据，德国过去一日新增病例达到11287例，首次突破万人。德国的新冠死亡人数在10月24日突破1万。这一周内，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）也宣布自己被确诊感染了病毒，但只有一般的感冒症状。总理默克尔呼吁民众“请留在家中”。圣诞节前控制疫情是联邦政府定下的目标。

  • Berlin Kanzlerin Merkel vor PK zu Corona-Maßnahmen (Fabrizio Bensch/Pool/AFP)

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    10月28日，德国单日新增感染病例超过15000例，再创新高。当天默克尔和16个联邦州的州长磋商后公布了更严格社交限制措施：公开场合禁止超过两个家庭、10人以上的聚会，体育、文化场馆停止活动4周，餐饮业除了外卖，也全部关闭一个月。德甲比赛可以在没有观众的情况下继续举行。与春季限制措施不同的是，本次将不关闭幼儿园、中小学、工业企业以及零售商店。

  • Frau arbeitet am Laptop (Imago/Westend61/G. Fochesato)

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