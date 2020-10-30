面对德国新版“禁足令” 民众怎么说？

（德国之声中文网）"我们必须直面这波疫情。"德国总理默克尔周三（10月28日）与德国16个联邦州的领导人面晤之后说。她说，最新防疫措施的目标是将不在一起生活的人们之间的接触减少75%，以恢复到每10万居民确认病例低于50的水平，只有这样才能打破传染链。倘若全民遵守， 11月底之前可望达标。

幼儿园和学校不会像在春季疫情中那样关闭，但是私人社交活动将减少到最低限度。两个家庭以上的聚会不得超过10人。除了提供外卖，餐馆和咖啡馆将关门。

文化领域将再次受到重创，剧院、电影院和音乐厅都必须关门歇业。游泳池、健身房和其他休闲中心也将关闭。员工人数少于50人的企业如果被迫歇业，可以获得去年11月收入的75%作为补偿。

德国境内不必要的旅行将被禁止。但是，不会增设境巡逻人员。示威活动和宗教仪式仍将被允许。

德国人会不会继续当好"欧洲模范生"？

现在的问题是德国人是否会听命。总的来说，在春季第一波疫情期间，德国人严于律己。瑞士《新苏黎世日报》称德国人是 "欧洲模范生"。

并非人人如此。许多德国人走上街头，抗议这些措施。10月25日，位于柏林的政府传染病控制机构罗伯特-科赫研究所甚至遭人纵火袭击。

民调研究机构Infratest dimap最近进行的一项调查发现，自10月初以来，认为措施过于严厉的人数上升了4个百分点，达到15%；对德国政府的努力表示满意的人的比例下降了8个百分点，降为51%。

柏林社会科学中心(WZB)研究公民社会和政治冲突的教授埃格兰德(Edgar Grande)说，迄今为止的抗议活动只是边缘的、不成气候的，原因之一是部分活动参与者阴谋论者和白人至上主义者。另一方面，他也表示，从民调中可知，"抗议的可能性相当大"，每10人中似乎就有1人准备参加抗议、两个人表示同情。他说，不应该忽略这个 "相当多的少数 "。在这个 "十分漫长的冬天"，抗议人数可能会增加。

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