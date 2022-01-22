面对奥密克戎 中国寻找防疫出路

（德国之声中文网）中国目前的新冠防疫策略被称为"动态清零"。北京领导人很清楚，如果在防疫管理上失败，不仅将给中国带来严重的经济和社会问题，而且对全世界都有影响。中国城市的封城会让全球供应链断裂，国内消费减少将阻碍经济增长。

自从奥密克戎新冠病毒变体在中国出现后，中共领导层面对的压力在增加。为了让国内市场不至于被彻底压垮，现在当局鼓励个人消费--呼吁低风险地区的民众应在春节假期中外出购物、就餐、消费，中高风险地区的居民则可以网上购物、订餐、娱乐。

日内瓦的瑞联银行（UBP）亚洲市场负责人卡萨诺瓦（Carlos Casanova）对彭博社表示，尽管出口可以有助于稳定中国经济，但只要仍坚持清零政策，就很难刺激个人消费。

中国疫苗效力存疑

在中国国内，也开始讨论国产疫苗是否对奥密克戎变种具有足够的效力。国家疾控中心主任高福不久前也承认，国产疫苗虽然对奥密克戎仍然有效，但防护效力明显减弱。

这给中国的防疫出了一道难题。由于迄今严格的清零策略，只有极少数的中国人感染过新冠病毒，人口中由感染形成的自然免疫力几乎不存在。而奥密克戎又让中国疫苗的防护力大打折扣。

中国一直官宣其防疫政策和管理优于西方国家。然而，如果承认需要欧美的mRNA疫苗，才能对付奥密克戎，对中国领导层来说不啻于是大丢脸面。

免疫屏障从何而来

"中国实行的清零政策，在2020年疫情初期取得了令人难以想象的成功，但现在却也因此陷入困境"，欧亚集团（Eurasia）的一项研究指出，这一策略面对传播力更强的新变种已不再像之前那样有效，尽管有更严格的封城措施和相当高的疫苗接种率。此外，中国民众中，几乎没有人对奥密克戎变体已有自然感染形成的抗体。然而该机构专家认为，鉴于中国始终坚持在初期相当成功的清零政策，而最高领导人习近平也将这一政策与自己的个人角色捆绑在一起，因此很难想象会做出改变。

牛津大学的政治学者、中国研究专家哈勒（Thomas Hale）也认为，近期内中国不会改变既有路线："在奥密克戎出现后，政府继续宣称目前的策略是成功的，因此可以预见，官方认为告别清零政策的时机还未到来。尽管中国媒体已经在讨论这个问题。"

欧亚集团的专家认为，要到自行开发的mRNA疫苗被批准使用并能够做到充足供应的时候，中国才会考虑放弃清零政策。

不过哈勒指出，届时政府要向民众解释为何改变现有防疫路线，有一定难度。"到那时，实现一个过度不容易。因为中国社会习惯了感染水平极低的状态。"

至于中国国产的mRNA疫苗何时能获批，仍是个未知数。苏州艾博生物和云南沃森生物共同研发的一款作为对国产灭活疫苗加强针设计的mRNA疫苗，迄今只在动物身上试验过。

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